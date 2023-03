Serie A, Agcm avvia consultazione sulle linee guida dei diritti tv a 5 anni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 febbraio 2023, ha deliberato di sottoporre a una consultazione pubblica le Linee Guida per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi, proposte per un periodo di cinque Stagioni Sportive (in particolare: le stagioni 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 nonché le stagioni 2027/2028 – 2028/2029), pervenute in data 24 febbraio 2023 da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

La Consultazione mira a raccogliere e prendere in considerazione il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ai fini della verifica della conformità delle Linee Guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (il c.d. “Decreto Melandri”), e della normativa nazionale ed eurounitaria in materia di concorrenza, in ragione della recente modifica dell’articolo 10, comma 1 del Decreto Melandri, che ha esteso da tre a cinque anni/Stagioni Sportive la durata massima dei contratti di licenza dei diritti, per effetto del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n.176 (il c.d. “Decreto Aiuti-quater”).

Tutti i soggetti interessati possono proporre, entro la data del 10 marzo 2023, le proprie motivate osservazioni al testo delle Linee Guida, inviando una mail all’indirizzo <consultazione.lineeguida@agcm.it>.