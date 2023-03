Serie B 2022 - 2023, anticipi e posticipi 29a - 36a Giornata diretta tv Sky Sport, DAZN, Helbiz Live

La Lega Serie B ha reso noto il programma gare fino alla 36esima giornata del campionato BKt 2022-23.

Ultimi dieci turni della regular season della Serie BKT. Volata finale con giochi aperti e grande equilibrio per la corsa promozione (anche se un posto sembra in via di assegnazione...) e nella lotta per non retrocedere. In vetta c'è sempre il Frosinone con undici punti di vantaggio sul Genoa, subito dietro il Bari che non molla la presa e proverà ad insidiare il secondo posto che garantisce la promozione in Serie A.

Tutte le partite (e playoff/playout) della Serie Bkt 2022/23 sono in diretta su Sky, NOW, DAZN, Helbiz Live

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA SERIE BKT 2022-2023 LIVE SU SKY SPORT, DAZN, HELBIZ



10a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 10 marzo 2023 ore 20.30 CAGLIARI - ASCOLI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 marzo 2023 ore 14.00 BENEVENTO - COMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 marzo 2023 ore 14.00 CITTADELLA - PALERMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 marzo 2023 ore 14.00 MODENA – PISA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 marzo 2023 ore 14.00 PARMA – SÜDTIROL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 marzo 2023 ore 14.00 PERUGIA – REGGINA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 marzo 2023 ore 14.00 VENEZIA – BRESCIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 marzo 2023 ore 16.15 BARI - FROSINONE SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 12 marzo 2023 ore 16.15 COSENZA – SPAL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 12 marzo 2023 ore 16.15 GENOA - TERNANA SKY + DAZN + HELBIZ

11a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 17 marzo 2023 ore 20.30 PALERMO - MODENA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 marzo 2023 ore 14.00 ASCOLI - VENEZIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 marzo 2023 ore 14.00 BRESCIA – GENOA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 marzo 2023 ore 14.00 CITTADELLA – PERUGIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 marzo 2023 ore 14.00 COMO – PARMA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 marzo 2023 ore 14.00 FROSINONE – COSENZA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 marzo 2023 ore 14.00 PISA – BENEVENTO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 marzo 2023 ore 14.00 SÜDTIROL - SPAL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 marzo 2023 ore 16.15 REGGINA - CAGLIARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 19 marzo 2023 ore 16.15 TERNANA – BARI SKY + DAZN + HELBIZ

12a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 31 marzo 2023 ore 20.30 GENOA – REGGINA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 1 aprile 2023 ore 14.00 ASCOLI - BRESCIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 1 aprile 2023 ore 14.00 CAGLIARI - SÜDTIROL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 1 aprile 2023 ore 14.00 COSENZA - PISA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 1 aprile 2023 ore 14.00 MODENA - CITTADELLA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 1 aprile 2023 ore 14.00 PARMA – PALERMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 1 aprile 2023 ore 14.00 SPAL – TERNANA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 1 aprile 2023 ore 14.00 VENEZIA - COMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 1 aprile 2023 ore 16.15 BARI – BENEVENTO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 2 aprile 2023 ore 16.15 PERUGIA – FROSINONE SKY + DAZN + HELBIZ

13a GIORNATA DI RITORNO

Lunedì 10 aprile 2023 ore 12.30 BENEVENTO - SPAL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 10 aprile 2023 ore 15.00 BRESCIA - TERNANA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 10 aprile 2023 ore 15.00 CITTADELLA – PARMA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 10 aprile 2023 ore 15.00 COMO – GENOA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 10 aprile 2023 ore 15.00 FROSINONE – ASCOLI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 10 aprile 2023 ore 15.00 PERUGIA – MODENA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 10 aprile 2023 ore 15.00 REGGINA – VENEZIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 10 aprile 2023 ore 15.00 SÜDTIROL – BARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 10 aprile 2023 ore 18.00 PISA – CAGLIARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 10 aprile 2023 ore 20.30 PALERMO - COSENZA SKY + DAZN + HELBIZ

14a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 14 aprile 2023 ore 20.30 MODENA – PARMA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 15 aprile 2023 ore 14.00 ASCOLI - SÜDTIROL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 15 aprile 2023 ore 14.00 BARI - COMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 15 aprile 2023 ore 14.00 BENEVENTO – REGGINA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 15 aprile 2023 ore 14.00 COSENZA - CITTADELLA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 15 aprile 2023 ore 14.00 GENOA – PERUGIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 15 aprile 2023 ore 14.00 SPAL - BRESCIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 15 aprile 2023 ore 14.00 VENEZIA - PALERMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 15 aprile 2023 ore 16.15 CAGLIARI – FROSINONE SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 16 aprile 2023 ore 16.15 TERNANA - PISA SKY + DAZN + HELBIZ

15a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 21 aprile 2023 ore 20.30 REGGINA - BRESCIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 22 aprile 2023 ore 14.00 CITTADELLA – GENOA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 22 aprile 2023 ore 14.00 COMO - ASCOLI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 22 aprile 2023 ore 14.00 FROSINONE - SÜDTIROL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 22 aprile 2023 ore 14.00 MODENA – SPAL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 22 aprile 2023 ore 14.00 PARMA – CAGLIARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 22 aprile 2023 ore 14.00 PERUGIA - COSENZA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 22 aprile 2023 ore 16.15 PALERMO - BENEVENTO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 23 aprile 2023 ore 16.15 PISA – BARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 23 aprile 2023 ore 16.15 TERNANA - VENEZIA SKY + DAZN + HELBIZ

16a GIORNATA DI RITORNO

Domenica 30 aprile 2023 ore 16.15 CAGLIARI – TERNANA* SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 30 aprile 2023 ore 16.15 SPAL – PERUGIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 1 maggio 2023 ore 12.30 COMO – PALERMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 1 maggio 2023 ore 15.00 ASCOLI - PISA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 1 maggio 2023 ore 15.00 BARI – CITTADELLA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 1 maggio 2023 ore 15.00 BENEVENTO – PARMA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 1 maggio 2023 ore 15.00 BRESCIA – COSENZA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 1 maggio 2023 ore 15.00 SÜDTIROL – GENOA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 1 maggio 2023 ore 18.00 VENEZIA – MODENA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 1 maggio 2023 ore 20.30 FROSINONE - REGGINA SKY + DAZN + HELBIZ

* anticipo disposto per evitare la concomitanza con altra rilevante manifestazione cittadina segnalata dalle Autorità.

17a GIORNATA DI RITORNO