Rugby, la Finale Scudetto del Peroni TOP10 domenica 28 Maggio in diretta su Rai 2

La Finale del Peroni TOP10 sarà trasmessa per la prima volta nella storia del massimo campionato in diretta in chiaro su Rai Due, dopo l’accordo raggiunto da FIR e Rai per la riprogrammazione della sfida per lo scudetto alle ore 21 di domenica 28 maggio allo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma.

Il nuovo palinsesto, con la sfida scudetto numero 93 in prime time, segna un nuovo momento del percorso di sviluppo e rinnovamento del brand TOP10, in coerenza con la visione della governance federale di un massimo campionato in grado di attrarre crescente pubblico, interesse e risorse per tutti i portatori d’interesse coinvolti.

«Le Finali del 2021 e del 2022 sono state delle magnifiche celebrazioni del nostro sport, confermando le potenzialità del Peroni TOP10 come evento sportivo di alto livello, pienamente rispondente alla visione di FIR sia sotto il piano sportivo che della promozione del Gioco nel nostro Paese. La riprogrammazione della Finale a domenica 28 maggio per garantire una diretta in prima serata su Rai Due ci ha trovato immediatamente disponibili, dopo un confronto con le nostre Società, e garantirà una visibilità senza precedenti alla partita più importante della stagione per il rugby italiano” ha dichiarato il Presidente della FIR, Marzio Innocenti.

«Trasmettere in prima serata la partita di rugby che assegnerà il 93° titolo italiano rende possibile a tanti italiani di vedere uno sport affascinante. L’appuntamento del 28 maggio rientra in un campionato che attrae un pubblico crescente in tv. Ciò avviene anche grazie ai successi di ascolto delle partite delle rappresentative nazionali impegnate in Coppa del Mondo, tutte trasmesse da Rai2 che conferma la sua spiccata vocazione sportiva», ha detto l'Amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes.