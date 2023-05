Serie A 2022 - 2023, anticipi e posticipi 36a e 37a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Ritorno al futuro! Tre squadre italiane nelle tre finali europee, come a cavallo tra gli anni ottanta e novanta quando il calcio italiano dominava in Europa. Prosegue il rinascimento italiano grazie a Inter, Roma e Fiorentina che aggiornano la loro storia europea e permettono alla Serie A TIM di essere il campionato più rappresentato nelle finali.

Era già successo in quattro occasioni di avere un italiana in ogni finale: nel 1988/89 quando Milan vinse la Coppa Campioni, il Napoli la Coppa Uefa e la Sampdoria perse la Coppa delle Coppe; l’anno successivo con le vittorie di Milan (Campioni), Samp (Coppe) e Juventus (Uefa); nel 1992/93 con il Milan sconfitto in finale di Coppa dei Campioni e il Parma e la Juve vincitrici nelle altre due finali e infine l’anno successivo con Milan, Parma e Inter sul tetto d’Europa.



29 anni dopo la storia si ripete: mercoledì 31 maggio alla Puskás Aréna di Budapest, la Roma guidata da José Mourinho, dopo aver fatto fuori il Bayer Leverkusen, sfiderà il Siviglia, capace di eliminare la Juventus solo dopo i supplementari, per conquistare l’Europa League. Sette giorni dopo, all’Eden Arena di Praga, Il West Ham affronterà la Fiorentina, eroica nel ribaltare la sconfitta dell’andata al Franchi contro il Basilea, nella finale di Europa Conference League, trofeo conquistato dai giallorossi nella prima edizione giocata nel 2022 E poi il gran finale: l`atto conclusivo della Champions League 2022/23 si disputerà all`Ataturk Olympic Stadium di Istanbul e vedrà protagoniste l’Inter di Simone Inzaghi, che ha prevalso nel doppio derby contro il Milan, e il Manchester City di Pep Guardiola, capace di eliminare il Real Madrid di Carlo Ancelotti. In mezzo la finale di Coppa Italia Frecciarossa il 24 maggio a Roma, che metterà contro due delle tre protagoniste europee: Fiorentina e Inter (diretta esclusiva su Canale 5)



Calendario alla mano, sarà un finale di stagione tutto da vivere tra gli ultimi 270 minuti in Serie A TIM e le quattro finali. Una stagione meravigliosa, iniziata a Ferragosto, che vivrà un epilogo letteralmente pazzesco. In Serie A TIM, con il Napoli già campione, 6 squadre si giocheranno l’accesso alla prossima edizione della Champions League, Europa League e Conference League. Anche la corsa salvezza entrerà nel vivo: 3 match per determinare chi riuscirà a conquistare la permanenza in Serie A TIM anche per la prossima stagione. E poi, per i tifosi di Roma, Fiorentina ed Inter, 3 finali europee tutte da vivere, più quella di Coppa Italia Frecciarossa con un unico obiettivo: riportare definitivamente la Serie A TIM sul tetto d’Europa!

SERIE A TIM 2022/2023 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE



36a GIORNATA

19/05/2023 Venerdì 20.45 SASSUOLO – MONZA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 20/05/2023 Sabato 15.00 CREMONESE – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

20/05/2023 Sabato 18.00 ATALANTA – HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

20/05/2023 Sabato 20.45 MILAN – SAMPDORIA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 21/05/2023 Domenica 12.30 LECCE – SPEZIA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 21/05/2023 Domenica 15.00 TORINO – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

21/05/2023 Domenica 18.00 NAPOLI – INTER ESCLUSIVA DAZN

21/05/2023 Domenica 20.45 UDINESE – LAZIO ESCLUSIVA DAZN

22/05/2023 Lunedì 18.30 ROMA – SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

22/05/2023 Lunedì 20.45 EMPOLI – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

38a GIORNATA

26/05/2023 Venerdì 18:30 SALERNITANA – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

26/05/2023 Venerdì 20:45 SAMPDORIA – SASSUOLO DAZN + SKY

+ 27/05/2023 Sabato 15:00 SPEZIA – TORINO ESCLUSIVA DAZN

27/05/2023 Sabato 18:00 FIORENTINA – ROMA ESCLUSIVA DAZN

27/05/2023 Sabato 20:45 INTER – ATALANTA DAZN + SKY

+ 28/05/2023 Domenica 12:30 HELLAS VERONA – EMPOLI DAZN + SKY

+ 28/05/2023 Domenica 15:00 BOLOGNA – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

28/05/2023 Domenica 15:00 MONZA – LECCE ESCLUSIVA DAZN

28/05/2023 Domenica 18:00 LAZIO – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

28/05/2023 Domenica 20:45 JUVENTUS – MILAN ESCLUSIVA DAZN

MATCH VISIBILI IN TV PER SQUADRA (dati aggiornati alla 36a giornata)



Inter 19 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 18 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 18 partite su 37 Sampdoria 18 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 19 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 19 partite su 37 Bologna 16 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 21 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 21 partite su 37 Torino 16 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 21 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 21 partite su 37 Lazio 16 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 21 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 21 partite su 37 Sassuolo 16 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 21 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 21 partite su 37 Atalanta 16 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 21 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 21 partite su 37 Hellas Verona 13 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 24 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 24 partite su 37 Lecce 12 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 25 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 25 partite su 37 Spezia 12 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 25 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 25 partite su 37 Milan 11 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 26 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 26 partite su 37 Udinese 11 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 26 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 26 partite su 37 Empoli 11 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 26 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 26 partite su 37 Monza 9 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 28 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 28 partite su 37 Salernitana 7 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 30 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 30 partite su 37 Fiorentina 6 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 31 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 31 partite su 37 Cremonese 6 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 31 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 31 partite su 37 Juventus 4 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 33 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 33 partite su 37 Napoli 2 gare su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 35 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

+ | 35 partite su 37 Roma 1 gara su 37 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 36 partite su 37 ESCLUSIVA DAZN

Totale - 111 su 370 gare in CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 259 su 370 partite in ESCLUSIVA DAZN

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming

F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!