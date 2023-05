Coppa Italia Frecciarossa Finale 2023, Fiorentina - Inter (diretta Canale 5 ore 21)

Lo stadio Olimpico di Roma è pronto (diretta esclusiva Canale 5 ore 21) per ospitare la finale di Coppa Italia Frecciarossa, inedita, tra Fiorentina e Inter. Per entrambe le squadre sarà la prima di due finali, visto che tra due settimane i viola sfideranno il West Ham alla Eden Arena di Praga nell`atto finale della Conference League, mentre i neroazzurri scenderanno in campo all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul contro il Manchester City per la finale di Champions.

CHI VINCERA' LA 76ESIMA EDIZIONE? - Sono 13 i precedenti tra Fiorentina e Inter in Coppa Italia e il bilancio è in perfetto equilibrio: cinque successi per parte e tre pareggi a completare il quadro, anche se nelle ultime quattro sfide hanno sempre vinto i nerazzurri - l’ultimo successo viola risale al 27 febbraio 1996 (1-0 nella semifinale di ritorno).

La squadra di Vincenzo Italiano, entrata in scena negli ottavi di finale, ha eliminato prima la Sampdoria e poi il Torino. Nella doppia sfida con la Cremonese in semifinale ha vinto 2-0 a Cremona nella gara di andata, pareggiando 0-0 la sfida di ritorno segnando in totale 5 gol e subendone solo 1. Cinque reti segnate anche dall`Inter a fronte di due gol subiti dai neroazzurri che hanno fatto fuori il Parma negli ottavi, ai supplementari, l`Atalanta ai quarti e, infine, la Juventus in semifinali con pareggio per 1-1 a Torino e vittoria di misura a Milano.

Se questa sarà la 15ª finale dell’Inter in Coppa Italia, solo Juventus (21) e Roma (16) ne contano di più, la Fiorentina giocherà la sua 11ª finale nella manifestazione, la prima dal 2013/14 quando perse 3-1 contro il Napoli.

I Viola potrebbero sollevare il trofeo per la prima volta dall’edizione 2000/01 (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno nella doppia sfida contro il Parma), mentre i neroazzurri, campioni in carica, puntano al bis, che manca dal biennio 2009/10 e 2010/11, e alla 9ª Coppa Italia per agganciare la Roma al 2° posto nelle classifica delle squadre con più trionfi nel torneo (la Juventus prima con 14). In caso di successo, invece, i viola salirebbero a 7 trionfi in Coppa Italia, agganciando la Lazio al 4° posto.

Per la Fiorentina sarà la prima finale della stagione, ma non l`ultima: per la seconda volta nella sua storia dopo il double Coppa Italia-Coppa delle Coppe nel 1960/61, i viola giocheranno due finali. Tre invece quelle dell`Inter, che ha già conquistato la EA SPORTS SUPERCUP contro il Milan lo scorso 18 gennaio, e che si avvicinerà alla stagione record del 2010/11, quando ne disputò quattro e ne vinse tre (Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Mondiale per club).

Questa sarà l’ottava finale di Simone Inzaghi da allenatore tra tutte le competizioni; dopo aver perso la sua prima finale contro la Juventus in Coppa Italia nel 2017, il tecnico piacentino ha vinto tutte le successive sei – incluse le tre alla guida dell’Inter (due volte la Supercoppa Italiana e una Coppa Italia Frecciarossa). Debutto nell`ultima partita della competizione, invece, per Vincenzo Italiano che ha vinto solo una della sei sfide da allenatore contro Inzaghi, proprio nel confronto più recente lo scorso 1 aprile.

GLI ARBITRI - Sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia l`arbitro di Fiorentina-Inter, finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì sera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Assistenti i signori Carboni e Lo Cicero, quarto uomo Fabbri. Al Var invece ci saranno Mazzoleni e Marini (Avar).

PALLONI ALL'ASTA - Ogni finale porta con sé il suo carico di gol, parate, giocate spettacolari e campioni che decidono la gara. Per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa Fiorentina-Inter, Socios.com, in collaborazione con Lega Serie A, svilupperà due importanti iniziative legate a queste emozioni.

Per il secondo anno consecutivo, al termine della gara, sarà premiato sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” di Roma l’MVP powered by Socios.com, che sarà assegnato al miglior giocatore della sfida, sulla base delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

Nei giorni successivi al match, invece, gli utenti di Socios potranno aggiudicarsi i palloni dei gol della Finale attraverso l’app Socios.com. Come già avviene in campionato, i palloni saranno raccolti durante la partita, la loro autenticità sarà verificata su Gameused.com powerd by Chiliz, la Blockchain dello sport, e saranno integrati con un chip NFC che consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone.

IL CANTO DEGLI ITALIANI - Sarà GAIA a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Fiorentina e Inter, in programma domani allo stadio "Olimpico" di Roma, alle ore 21.00. GAIA eseguirà l’Inno di Mameli subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell`Aeronautica Militare.

Cantautrice italo brasiliana classe 1997, GAIA nel 2016 partecipa a XFactor arrivando in finale, mentre tre anni dopo vince Amici. Alternando brani in portoghese e in italiano attraverso atmosfere dai ritmi latini, lancia il suo album d’esordio “Nuova Genesi” (disco d’Oro) con i singoli “Chega” (doppio platino) e “Coco Chanel” (disco d’oro). Nel 2021 GAIA debutta al Festival di Sanremo con “Cuore Amaro” (disco d’oro), per poi rilasciare “Boca” feat. Sean Paul, primo singolo internazionale dell’artista e certificato disco d’oro.

Durante l’estate 2021 GAIA ha incantato il suo pubblico con "Finalmente in TOUR", i primi live outdoor della cantautrice in tutta Italia, portando così on stage la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane. A novembre 2021 GAIA si è esibita per la prima volta su un palco internazionale al “Corona Capital Festival” di Mexico City insieme a Tame Impala, Twenty One Pilots, The Kooks e molti altri artisti che hanno partecipato a quello che viene definito uno dei festival più importanti e all’avanguardia dell’America Latina.

GAIA è tornata live a marzo di quest’anno con GAIA - ALMA TOUR, il suo primo tour indoor nei club che ha toccato le città di Pozzuoli, Firenze, Torino, Milano e infine Roma. Lo scorso 24 marzo ha pubblicato il suo ultimo singolo “Estasi”, un brano energico dalle sfumature elettropop che trasmette tutte le sfaccettature della multiculturalità della cantautrice, un invito a prendersi il proprio tempo dalla frenesia della quotidianità. GAIA, infine, è stata inserita dalla rivista Forbes nella lista dei 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese.

LA VISITA AL QUIRINALE- Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Fiorentina e Inter, alla vigilia della Finale di Coppa Italia Frecciarossa in programma allo stadio “Olimpico” di Roma. Presenti, oltre alle delegazioni dei club, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, della FIGC Gabriele Gravina, accompagnato dalct della Nazionale Roberto Mancini e i vertici di Lega Serie A Lorenzo Casini e Luigi De Siervo.

Nel corso del ricevimento si è tenuto il consueto scambio dei doni: Gravina e Mancini hanno regalato al Presidente Mattarella una maglia della Nazionale commemorativa di Gianluca Vialli, Rocco Commisso e Steven Zhang lo hanno omaggiato con le maglie di Fiorentina e Inter, mentre il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini ha consegnato una riproduzione in scala del Trofeo della Finale e il pallone del match.

RIPRESE INNOVATIVE E TECNOLOGIE - Modalità di ripresa innovative con ottiche cinematografiche, telecamere mai usate prima in una partita di calcio e un drone, accompagneranno i tifosi nel racconto di tutto l’evento, dal pre-partita fino ai festeggiamenti per la conquista del trofeo.

Una grande produzione televisiva, con l’impiego di oltre 38 telecamere sul campo (tra telecamere Host, del canale tematico Club, di realizzazione contenuti speciali ad uso social media e telecamere di integrazione del primario Licenziatario nazionale Mediaset e del Broadcaster internazionale ESPN), inclusi, oltre alla Steadycam "Venice" e ad un Gimbal aggiuntivo con ottica cinematografica, un drone e la Robycam che consente immagini aeree fino ad un minimo di 15 metri dal terreno di gioco.

Grazie alla collaborazione con Sony Japan saranno utilizzate le seguenti telecamere ultra performanti che permetteranno di realizzare inquadrature al livello dei grandi spettacoli cinematografici:

HDC-F5500 con HDVF-EL760 che raddoppia le postazioni delle telecamere principali (HDC-4300), per le riprese della partita e per la copertura delle cerimonie di apertura e di chiusura;

HDC-3500 con HDVF-EL760 e Variable ND Filter, per ombreggiatura ed una migliore gestione della profondità di campo;

HDC-4800 ultra slow-motion fino a 16x con server integrato, per replay che enfatizzano le azioni di gioco più spettacolari;

FR7 posizionata nel tunnel di passaggio dei giocatori per immagini con profondità di campo ridotta.

Un’altra grande novità saranno le immagini prodotte da una Rail-Cam brandizzata Frecciarossa, Title Sponsor della competizione, che si muoverà su binari posizionati in opposite sul lato lungo del campo, all’altezza del terreno di gioco, fornendo un punto di vista unico e ravvicinato in movimento sulle azioni, che sarà riproposto nei replay con grafica dedicata a Frecciarossa.

Sarà inoltre effettuata (con il partner tecnologico Hawk Eye) una sperimentazione in tecnologia Augmented Reality per creare un feed, parallelo al Multi-feed tradizionale, integrato con un set unico di dati statistici evoluti, destinato ad utilizzo di Lega Serie A ed eventualmente del Broadcaster primario Mediaset sulle proprie piattaforme digitali.

«La trasformazione della Lega Serie A in una media company ci consente oramai di realizzare prodotti di grande qualità e di spingerci sempre oltre per innovare lo storytelling dei nostri eventi - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. In occasione di Fiorentina-Inter daremo la possibilità ai broadcaster di mostrare agli appassionati collegati da tutto il mondo immagini innovative e spettacolari con prospettive mai viste prima su un campo da calcio, da quelle più vicine al terreno di gioco, a quelle aeree per non perdere nulla dell’atmosfera e delle emozioni della Finale. Saremo, infatti, i primi al mondo a utilizzare in una partita di calcio le nuovissime camere HDC-F5500 e HDC-3500 con Variable ND Filter della Sony, che sfruttano la più evoluta tecnologia attualmente disponibile per le riprese live».

La Finale di Coppa Italia Frecciarossa sarà trasmessa in oltre 165 territori da più di 35 broadcaster esteri. Nello specifico:

AFRICA SUB-SAHARIANA:

StarTimes: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sant’Elena e Ascensione, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

AMERICHE:

ESPN : America Centrale (Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana); America del Sud (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi, Guyana, Isole Falkland, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela); Caraibi (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guiana Francese, Isola Navassa, Isole Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Sint Eustatius, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

: America Centrale (Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana); America del Sud (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi, Guyana, Isole Falkland, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela); Caraibi (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guiana Francese, Isola Navassa, Isole Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Sint Eustatius, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos) Flow Sports : Caraibi (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cayman, Curacao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Haiti, Martinica, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

: Caraibi (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cayman, Curacao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Haiti, Martinica, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos) Fubo TV : Canada

: Canada CBS: USA, Territori USA

ASIA:

DAZN : Giappone

: Giappone iCable : Hong Kong

: Hong Kong TVRI : Indonesia

: Indonesia UseeTV : Indonesia

: Indonesia HTV: Vietnam

EUROPA:

DigitAlb : Albania

: Albania DAZN : Austria, Germania, Spagna

: Austria, Germania, Spagna CBC Sport : Azerbaigian

: Azerbaigian TV Arena Sport : Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Slovenia

: Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Slovenia A1 (Max Sport) : Bulgaria

: Bulgaria Cyta : Cipro

: Cipro Ekstra Bladet : Danimarca

: Danimarca L’Equipe : Francia, Andorra, Monaco, Territori francesi d’oltremare

: Francia, Andorra, Monaco, Territori francesi d’oltremare Setanta Sports: Georgia

Sports: Georgia Nova : Grecia

: Grecia Charlton : Israele

: Israele Megogo : Kazakistan, Ucraina

: Kazakistan, Ucraina ArtMotion : Kosovo

: Kosovo Total Sports Network (TSN) : Malta

: Malta VG : Norvegia

: Norvegia Ziggo : Paesi Bassi

: Paesi Bassi Polsat : Polonia

: Polonia Sport TV : Portogallo

: Portogallo Viaplay : Regno Unito, Irlanda

: Regno Unito, Irlanda AMC Networks : Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria

: Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria Prima TV : Romania

: Romania Okko : Russia

: Russia Aftonbladet : Svezia

: Svezia Sky Switzerland : Svizzera

: Svizzera TRT : Turchia

: Turchia NTRC: Uzbekistan

MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA:

Abu Dhabi Media, Starzplay: Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Ciad, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iran, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tunisia, Yemen

LA STORIA DELLA COPPA ITALIA - Il trofeo che verrà alzato sotto il cielo di Roma ha avuto una storia lunga e gloriosa: la coppa originale della prima edizione, vinta nel 1922 dal Vado, andò distrutta durante il ventennio fascista così come il trofeo in palio dal 1936 al 1943 e dal 1958 al 1959, stilisticamente molto differente dalla versione attualmente conosciuta.

La Coppa così come la conosciamo risale al 1960, fabbricata in oro puro e destinata a rimanere in consegna ai vincitori per un anno intero, prima di essere restituita alla Lega Serie A in cambio di una copia da esporre in bacheca.

Insieme alla Coppa, la squadra che vince ottiene anche il diritto di fregiarsi della coccarda tricolore, cucita per la prima volta nella stagione 1958/59 sulle maglie della Lazio che aveva vinto la precedente edizione, con un cerchio esterno rosso, seguito dal bianco e poi dal verde.

Nella storia della manifestazione hanno vinto sedici squadre diverse, dal Vado, nella prima edizione del 1922 all`Inter campione lo scorso anno: il record di titoli vinti appartiene alla Juventus, a quota quattordici trofei (di cui quattro consecutivi dal 2015 al 2018, a sua volta record) seguita dalla Roma a 9, dall`Inter a 8 e dalla Lazio a 7. Sei vittorie, invece, per Fiorentina e Napoli.

A prescindere da chi alzerà il trofeo, in questa stagione non potrà esserci il `duble`, visto che il Napoli ha già vinto lo scudetto. Occhio però alle finali di Conference e Champions League: il Milan nel 2002-2003 ha fatto sue assieme la Coppa Italia e la Champions League, imitato dai concittadini dell`Inter nel 2009-2010. In quella stagione si è inoltre verificato l`unico caso di treble per una squadra italiana, col club nerazzurro capace di conquistare, oltre alla Coppa Italia, anche scudetto e Champions League. Se i viola dovessero vincere entrambe le finali in cui saranno impegnati, invece, potrebbero realizzare il primo double Coppa Italia Frecciarossa-Conference League (dopo aver realizzato quello Coppa delle Coppe-Coppa Italia nel 1960-1961).

Il Vado vincitore della prima edizione nel 1922, e il Napoli nel 1961-1962, sono le due sole società ad aver conquistato il trofeo pur non partecipando al campionato di Serie A TIM.

Per quanto riguarda i bomber di Coppa, il capocannoniere di tutti i tempi è Alessandro Altobelli con 56 reti, seguito da Roberto Boninsegna a 48 e da Giuseppe Savoldi a 47. Tra i calciatori in attività invece guida la classifica il terzetto composto da Piatek, Immobile e Dybala, tutti a 12 reti. Nella Fiorentina il re dei bomber di Coppa è Batistuta a quota 24, nell`Inter, naturalmente, Altobelli con 46 gol. Gianluca Vialli, infine è il calciatore capace di segnare il maggior numero di gol in una singola edizione, 13, con la Sampdoria nel 1988-1989.

Il calciatore con più presenze nella competizione Roberto Mancini con 120 partite giocate, seguito da Bergomi a 119 (tutte con l`Inter) e Vierchowod a 116. Staccatissimo il giocatore con più presenze ancora in attività, Leonardo Bonucci a 47 presenze, che precede Buffon (40) e De Silvestri (39). Nella Fiorentina spiccano le 60 presenze di Giancarlo Antognoni. Tra gli allenatori guida Trapattoni (157), seguito da Liedholm (145) e Mazzone (142).

E` ancora Roberto Mancini, insieme a Gigi Buffon, il recordman di vittorie da calciatore con sei trofei conquistati, mentre l`attuale Ct della Nazionale Azzurra arriva a otto trofei sommando anche quelli conquistati da allenatore. A quattro titoli, oltre a Mancini, troviamo anche Sven-Göran Eriksson e Massimiliano Allegri, che guida anche la classifica tra i tecnici ancora in attività seguito da Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, entrambi a due vittorie.

LA FINALISSIMA IN DIRETTA TV

La 76ª edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 24 maggio, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida “Fiorentina-Inter” che assegnerà la coppa nazionale. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

E Mediaset, per l’occasione, scende in campo una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Francesca Benvenuti, Angiolo Radice, Marco Barzaghi e Daniele Miceli.

Dalle ore 19.30 il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini, con l’avvicinamento al match e le interviste esclusive ai protagonisti, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il collegamento su Canale 5, live dall’Olimpico, a partire dalle ore 20.40. Al termine del match post-partita in diretta su Canale 5 con lo studio condotto da Monica Bertini con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Di seguito, il dettaglio del programma della finale:

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023