Serie C, ottimi ascolti per finale playoff Lecco-Foggia tra Rai, Sky, DAZN e Eleven

La cornice del fiume Arno e del Ponte Vecchio al Circolo dei Canottieri nella città di Firenze ha fatto da sfondo alla presentazione del nuovo pallone della Lega Pro targato Errea che verrà utilizzato sui campi di Serie C nella nuova stagione 2023/2024. Il nome scelto è #Artemio per un pallone che unisce in maniera impeccabile identità e tecnicità, garantendo un’esperienza unica ed esclusiva nel mondo del calcio.

Come nella scorsa stagione, sul pallone è stato inserito un QR Code speciale attraverso il quale la Lega Pro potrà fornire informazioni esclusive, offrendo la possibilità di ricevere e condividere notizie e aggiornamenti. Grazie alla tecnologia e alla lettura da parte di cellulari e smartphone, gli utenti potranno facilmente e rapidamente accedere a contenuti digitali dedicati, creando un collegamento attivo tra le realtà offline e online.

Il presidente della Lega Pro, Mateo Marani durante il suo intervento di presentazione è voluto ritornare sui dati televisivi registrati dalla doppia finale dei playoff tra Lecco e Foggia andata in scena la scorsa settimana e diffusa in modalità multipiattaforma tra il chiaro con Rai2, a pagamento su Sky Sport, le piattaforme OTT come DAZN/Eleven Sports ed anche all'estero sugli schermi di Rai Italia:

«Abbiamo avuto dei numeri straordinari, grazie a Rai, Sky, DAZN, abbiamo superato il milione di spettatori per la finale tra Lecco e Foggia, con oltre il 10% di share. Questo dimostra che la Serie C ha un grande bacino e pubblico, è il calcio più vicino alla gente. Sono felice del successo della Serie C. Rappresentiamo un numero di tifosi veramente appassionato e caloroso che ci hanno seguito in Italia e all'estero. Voglio ringraziare le nostre squadre per il livello di spettacolo che hanno offerto. E' l'ennesima conferma di quanto piaccia la Serie C e di come la formula dei playoff funzioni»

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)