Coppa Italia, pubblicato invito a offrire per i diritti audiovisivi 2024-2027

La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ("Lega Serie A”) pubblica il presente Invito per l’acquisizione in licenza di Diritti Audiovisivi della Coppa Italia valevoli per il Territorio e relativi alle Competizioni delle Stagioni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, in conformità alle previsioni del Decreto e delle Linee Guida. La presente procedura è riservata agli Operatori della comunicazione che sono invitati a presentare le proprie Offerte per l’acquisizione in licenza del Pacchetto, secondo le modalità e nei termini qui di seguito previsti.

Il termine ultimo per la presentazione delle Offerte è fissato alle ore 10.00 del 13 luglio 2023. La Lega Serie A si riserva il diritto di posticipare il termine di cui sopra attraverso un comunicato da pubblicarsi sul proprio sito internet istituzionale non oltre 48 ore prima dello scadere del suddetto termine. Gli Intermediari Indipendenti non possono partecipare alla presente procedura che è riservata agli Operatori della comunicazione.

Prezzo minimo:

Stagione 2024/25 Euro 62.000.000,00 (euro sessantadue milioni)

Stagione 2025/26 Euro 62.000.000,00 (euro sessantadue milioni)

Stagione 2026/27 Euro 62.000.000,00 (euro sessantadue milioni)

Il Prezzo Minimo del Pacchetto, individuato nel rispetto della legge, costituisce il corrispettivo ritenuto congruo per i Diritti Audiovisivi contemplati dal Pacchetto, sulla base di un’analisi dei valori e delle tendenze espressi dal mercato, tra cui, principalmente, struttura concorrenziale, grado di sviluppo dei mercati, delle tecnologie e delle diverse piattaforme e loro tasso di penetrazione presso gli Utenti. La Lega Serie A, previa comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, può revocare l’offerta del Pacchetto per il quale non è raggiunto il Prezzo Minimo previsto dal presente Invito, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Decreto.

1) Eventi - Formano oggetto del presente Pacchetto tutti gli Eventi delle Competizioni, incluse eventuali ripetizioni. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2.3 il Licenziatario del Pacchetto, per ogni Giornata, ha il diritto di esprimere la propria preferenza sulla Gara/e da disputarsi in prime time. Sarà cura degli uffici competenti della Lega Serie A comporre la programmazione televisiva delle Gare collocandole nei diversi Slot, tenendo in considerazione le preferenze del Licenziatario solo nel caso in cui le stesse siano compatibili con le esigenze sportive. In caso di incompatibilità con le esigenze sportive, prevalgono quest'ultime.

2) Piattaforme - Ai fini dell’esercizio da parte del Licenziatario dei Diritti Audiovisivi infra specificati, il Licenziatario del Pacchetto potrà utilizzare qualsiasi delle Piattaforme Audiovisive, anche in modalità OTT.

3) Diritti Audiovisivi - Il Licenziatario ha il diritto di comunicare al pubblico i Prodotti Audiovisivi aventi ad oggetto gli Eventi del Pacchetto esclusivamente con le seguenti modalità: (i) su una o più delle proprie Piattaforme Audiovisive, e (ii) A Pagamento e/o In Chiaro, a discrezione del Licenziatario, e (iii) nel Territorio, e (iv) nell’ambito di offerte rivolte sia agli Utenti Domestici sia agli Utenti Commerciali.

4) Prodotti Audiovisivi - I Prodotti Audiovisivi che il Licenziatario può confezionare con le fissazioni delle immagini degli Eventi possono avere ad oggetto esclusivamente:

(i) la Diretta di tutti gli Eventi del Pacchetto con obbligo di trasmettere la Diretta integrale di tutti gli Eventi, q uanto alla Coppa Italia a partire dalla fase dei Trentaduesimi di finale.





(ii) la Diretta di tutti gli Eventi all’interno di un programma contenitore, con collegamenti ed interazione tra i campi in simultanea visione di tutti gli Eventi in un unico contesto; (iii) la Differita delle Immagini Salienti e delle Immagini Correlate di tutti gli Eventi;





(iv) la Differita (Repliche e Sintesi) di tutti gli Eventi;





(v) le Immagini Salienti di tutti gli Eventi in modalità “near-live”, intendendosi per tale modalità la trasmissione di Immagini Salienti, nel corso dell’Evento, in leggera differita rispetto al verificarsi dell’azione di gioco oggetto dell’Immagine Saliente;





(vi) le Immagini Correlate riprese da dentro lo stadio incluso il recinto di gioco e le aree riservate di tutti gli Eventi nella fase di pre Gara fino a 10 minuti prima dell’inizio della Gara ovvero fino a 5 minuti prima dell’inizio della Gara nel caso di iniziative speciali sul campo (a titolo di esempio premiazioni, annunci, esibizioni artistiche), da trasmettersi in Diretta, in modalità “near-live” e/o in Differita, accessibili mediante dispositivi interconnessi alla Piattaforma Internet e/o alla Piattaforma Wireless per Reti Mobili, sulle piattaforme digitali del Licenziatario incluso sulle proprie pagine ufficiali sui social media, fermi, in tal caso, i divieti di sublicenza;





(vii) le Immagini Salienti e Correlate in Differita, a partire dalla fine degli Eventi, accessibili mediante dispositivi interconnessi alla Piattaforma Internet e/o alla Piattaforma Wireless per Reti Mobili, sulle piattaforme digitali del Licenziatario incluso sulle proprie pagine ufficiali sui social media, fermi, in tal caso, i divieti di sublicenza;





(viii) le Immagini di Archivio, limitatamente ai Diritti Audiovisivi che compongono il Pacchetto, della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi aventi ad oggetto le Competizioni, con espresso divieto di creazione, tramite le stesse, di programmi monotematici (quali, a titolo esemplificativo, docufilm, documentari ed altri formati simili) sulle Società Sportive e loro tesserati, sulla Lega Seri e A e/o sulle Competizioni.

DOCUMENTI DA SCARICARE

Clicca QUI per consultare il documento per gli operatori della comunicazione per i diritti audiovisivi della Coppa Italia per il territorio italiano da disputarsi nelle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.