Helbiz risolve contratto con Lega B. La stagione 2023/2024 sarà su Sky Sport e DAZN

La Lega Nazionale Professionisti Serie B comunica: ai sensi dell’art. 4.1 del Contratto di licenza non esclusiva per il Pacchetto Dirette 2 di cui all’Offerta al Mercato “Pacchetti non esclusivi per trasmissioni in diretta a pagamento degli eventi della competizione per il territorio italiano”, pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 15 aprile 2021, (di seguito Contratto) nella stagione sportiva 2023/2024 il corrispettivo che ognuno dei licenziatari è tenuto a corrispondere è il seguente:



PACCHETTO 1

SKY Italia S.R.L 16 MILIONI, OLTRE IVA

PACCHETTO 2

SKY Italia S.R.L 12 MILIONI, OLTRE IVA

DAZN DACH GMBH 12 MILIONI, OLTRE IVA

Quanto sopra in ragione della declaratoria di risoluzione del Contratto da parte della LNPB con la licenziataria Helbiz Media Italia S.R.L stante l’inadempimento di quest’ultima alle obbligazioni di pagamento di cui agli artt. 4.1, 4.2 e 4.3 del Contratto

PACCHETTO DIRETTE 1



PIATTAFORMA - Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti Audiovisivi esclusivamente A Pagamento per veicolare i Prodotti Audiovisivi esclusivamente per il tramite della Piattaforma Digitale Terrestre (DTT), della Piattaforma Satellitare (DTH) e, nei limiti infra specificati al successivo paragrafo, della Piattaforma Cavo, nell’ambito di offerte rivolte sia agli Utenti Domestici, sia ai Pubblici Esercizi. E’ espressamente esclusa dal presente Pacchetto la trasmissione mediante Piattaforme Internet e Mobile, anche nel caso di ri trasmissione in simulcast del canale del Licenziatario che trasmette la diretta, fatto salvo l’uso della ritrasmissione attraverso la Piattaforma Cavo esclusivamente per veicolare il segnale televisivo all’interno delle abitazioni. Salvo quanto sopra specificato, è vietata ogni forma di ritrasmissione del Segnale.

EVENTI - Formano oggetto del “Pacchetto Dirette 1” tutti gli Eventi del Campionato di Serie B delle Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, secondo il calendario e il format della Competizione predisposto dalla LNPB e tenuto conto delle condizioni previste nel Contratto di Licenza

PRODOTTI AUDIOVISIVI - Il Licenziatario potrà esercitare i Diritti Audiovisivi concessi dal Pacchetto esclusivamente per confezionare e trasmettere, altrettanto esclusivamente A Pagamento, i seguenti Prodotti Audiovisivi:

la Diretta di tutti gli Eventi, anche all’interno di un programma contenitore, con collegamenti e interazione tra i campi in simultanea visione di tutti gli Eventi di una Giornata in un unico contesto;

la Differita delle Immagini Salienti e delle Immagini Correlate di tutti gli Eventi, fino alla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue la disputa di ciascun Evento;

la Differita (Repliche e Sintesi) di tutti gli Eventi, fino alla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue la disputa di ciascun Evento;

la trasmissione di Eventi, in versione integrale o parziale, di Immagini Salienti e/o Correlate, inclusi nei Diritti di Archivio Corrente. I Diritti di Archivio Storico sono disponibili esclusivamente all’esito di negoziazione con le Società Sportive; con le integrazioni e le Interviste effettuate con le modalità infra indicate.

NON ESCLUSIVA - Il Pacchetto è concesso non in esclusiva. Per l’effetto, ogni Operatore della comunicazione potrà sottoscrivere il Contratto di Licenza e acquisire il Pacchetto entro i termini di adesione sopra indicati, senza che il Licenziatario possa avere alcunché da pretendere.

TERRITORIO DI LICENZA - Il Pacchetto attribuisce l’esercizio dei diritti di trasmissione dei Prodotti Audiovisivi solo ed esclusivamente nei seguenti Territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.

RESTRIZIONI - L’intero ambito di esercizio dei Diritti Audiovisivi è da intendersi tassativamente indicato, in ogni caso sono escluse le immagini di Archivio Storico.

CORRISPETTIVI

Assegnazione a 1 Operatore | 16 milioni di euro cadauno

Assegnazione a 2 Operatore | 12 milioni di euro cadauno

Assegnazione a 3 Operatore | 10 milioni di euro cadauno

Assegnazione a 4 e oltre Operatore | 8 milioni di euro cadauno

PACCHETTO DIRETTE 2

PIATTAFORME - Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti Audiovisivi esclusivamente A Pagamento per veicolare i Prodotti Audiovisivi per il tramite della Piattaforma Internet, anche in modalità OTT, e/o per il tramite della Piattaforma Mobile e/o per il tramite della Piattaforma IPTV, nell’ambito di offerte rivolte sia agli Utenti Domestici, sia ai Pubblici Esercizi. E’ espressamente esclusa dal presente Pacchetto la trasmissione mediante Piattaforme Satellite e Digitale Terrestre, anche nel caso di ritrasmissione in simulcast. Ogni forma di ritrasmissione su Piattaforme diverse da quelle sopra indicate è vietata



EVENTI - Formano oggetto del “Pacchetto Dirette 2” tutti gli Eventi del Campionato di Serie B delle Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, secondo il calendario e il format del campionato predisposto dalla LNPB a propria discrezione e tenuto conto delle condizioni previste nel Contratto di Licenza



PRODOTTI AUDIOVISIVI - Il Licenziatario potrà esercitare i Diritti Audiovisivi concessi dal Pacchetto esclusivamente per confezionare e trasmettere, altrettanto esclusivamente A Pagamento, i seguenti Prodotti Audiovisivi:

NON ESCLUSIVA - Il Pacchetto è concesso non in esclusiva. Per l’effetto, ogni Operatore della comunicazione potrà sottoscrivere il Contratto di Licenza e acquisire il

CORRISPETTIVI