Miroslav Klose nella squadra Amazon Prime Video per Champions 2023/2024

Oggi, al Prime Video Presents Italia 2023, tenutosi a Roma, Prime Video ha annunciato le novità sulla rosa dei commentatori di Prime Video per la stagione 2023/2024 di UEFA Champions League. Inoltre, sono state annunciate tante nuove produzioni e coproduzioni Original italiane, e acquisizioni, tra cui serie, show, film e rinnovi di stagione per serie acclamate da pubblico e critica.



Prime Video continua a confermare il suo ruolo di primo piano nel panorama dell’industria italiana dell’intrattenimento, con investimenti nelle produzioni e coproduzioni locali con set diffusi su tutto il territorio, dalla provincia alle grandi città. Il cuore di questo universo di intrattenimento, racchiuso nell’abbonamento Prime, è un’ampissima scelta dei migliori show, serie e film internazionali e italiani con le acquisizioni e produzioni locali a cui si aggiunge anche lo sport in diretta, con le migliori partite del mercoledì di UEFA Champions League, fino al 2027.



Gli annunci di oggi sono solo le ultime novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.



Live sports | UEFA Champions League - Marco Foroni, Business Lead-Sport Prime Video Italia, ha annunciato che l’ex calciatore tedesco Miroslav Klose, ex Lazio, considerato tra gli attaccanti più forti di sempre, campione del mondo nel 2014, miglior marcatore di sempre ai mondiali con 16 gol complessivi si unirà alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2023-24 in cui Prime Video trasmetterà la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League. Con sempre una squadra italiana tra Napoli, Inter, Milan e Lazio, quando impegnate.

Inoltre, Foroni ha sottolineato il grande successo della stagione 2022-23, con il match dei quarti Milan-Napoli che è stato in assoluto il match più visto su Prime Video in Italia. A questo si aggiunge anche il rinnovo, annunciato a febbraio, dei diritti televisivi di UEFA Champions League. Prime Video rimarrà infatti il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27.

Confermata, inoltre, la squadra di giornalisti ed esperti Prime Video anche per la stagione 2023-24 con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Ezequiel Iván Lavezzi e Gianpaolo Calvarese. A cui si aggiunge Miroslav Klose.