Amichevoli Estive 2023 su Sky, NOW e DAZN: le partite in diretta del 22 e 23 luglio

Le amichevoli estive sono una serie di partite di calcio non ufficiali che si giocheranno in tutto il mondo tra Luglio e Agosto 2023. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky, NOW e DAZN e commentate da telecronisti e commentatori esperti che le analizzeranno e forniranno informazioni sui giocatori e sulle squadre in vista della prossima stagione di calcio italiano e internazionale.

CALCIO SU SKY NOW DAZN - SABATO 22 E DOMENICA 23 LUGLIO 2023



SABATO 22 LUGLIO 2023

DOMENICA 23 LUGLIO 2023

NOTTE TRA DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 LUGLIO 2023

Genoa vs Venezia 22/07/2023 17:00 [disponibile anche su ZONA DAZN - Sky canale 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Ritiro estivo in Trentino per il Genoa, neopromosso in Serie A e determinato a mantenere la categoria. Al Benatti di Moena la squadra di Alberto Gilardino affronta il Venezia nella seconda amichevole dopo quella contro il Fassa Calcio.



Barcellona vs Juventus 23/07/2023 04:30

Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo la prima parte di preparazione estiva alla Continassa, la Juventus di Massimiliano Allegri fa il suo esordio contro il Barcellona campione di Spagna nel Soccer Champions Tour 2023, torneo cui prende parte anche il Milan. Lo scorso anno fu 2-2 a Dallas con doppiette di Kean e Dembélé: come finirà al Levi’s Stadium di San Francisco?





Leicester City vs Tottenham Hotspur 23/07/2023 12:00 [disponibile anche su ZONA DAZN - Sky canale 214]

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Dopo l’Australia il Tottenham di Ange Postecoglou prosegue il suo tour internazionale al Rajamangala Stadium di Bangkok, in Thailandia. Un match speciale soprattutto per il Leicester, retrocesso in Championship in questa stagione, ma legato al paese asiatico tramite la figura del presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha.



Yokohama Marinos vs Manchester City 23/07/2023 12:00

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Con in tasca il treble, il Manchester City di Pep Guardiola sogna un’altra stagione ricca di trionfi. La preparazione estiva dei Citizens, intanto, parte quest’anno dell’Asia e dalla sfida contro gli Yokohama F Marinos al Japan National Stadium di Tokyo, sede fra tre giorni anche del test con il Bayern Monaco.



Sampdoria vs Aurora Pro Patria 23/07/2023 15:30

Telecronaca: Tommaso Turci

Dopo il 7-0 alla Rappresentativa Valtellinese e il 5-1 al Rapperswil-Jona, la Sampdoria di Andrea Pirlo chiude il programma di amichevoli nel ritiro estivo Livigno con l’ultimo test contro l’Aurora Pro Patria, formazione di Serie C.



Fiorentina vs Catanzaro 23/07/2023 20:00

Telecronaca: Alberto Santi

Secondo test estivo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che nel nuovo Viola Park affronta il Catanzaro, promosso in Serie B dopo una cavalcata degna di nota. Nonostante i pochi movimenti in casa viola, le amichevoli saranno fondamentali per arrivare pronti all'inizio del campionato. D'altro canto, l'Aquila del Sud si metterà alla prova con una big prima di cimentarsi nel campionato cadetto.