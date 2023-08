Amichevoli Estive 2023 su Sky, NOW e DAZN: le partite in diretta del 5 e 6 Agosto

L'estate 2023 vedrà disputarsi in tutto il mondo una serie di amichevoli pre-campionato tra grandi squadre di club. Si tratta di match non ufficiali che servono ai team per testare la condizione fisica, provare nuovi schemi di gioco e visionare eventuali nuovi acquisti, in vista della prossima stagione. In Italia le amichevoli estive vedranno impegnate le big della Serie A, pronte a darsi battaglia in vista dell'inizio del campionato. Le partite saranno trasmesse dai principali broadcaster come Sky, DAZN e NOW, con telecronaca di esperti commentatori che analizzeranno la forma delle squadre, evidenziando punti di forza e debolezza di ogni club.

CALCIO SU SKY, NOW, DAZN - SABATO 5 E DOMENICA 6 AGOSTO 2023







SABATO 5 AGOSTO 2023

ore 15:00 WOLFSBURG vs SASSUOLO [esclusiva]

diretta Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e in streaming su NOW

Telecronaca: Elia Faggion

L'ultima amichevole estiva del Sassuolo prima dell'inizio della stagione ufficiale. L'avversario e' il Wolfsburg di Niko Kovac.



DOMENICA 6 AGOSTO 2023

ore 18:30 NAPOLI vs AUGSBURG [esclusiva]

diretta Sky Sport 251 (solo in pay per view al costo di 9,99€)

Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SABATO 5 AGOSTO 2023

Nizza vs Villarreal 05/08/2023 13:30

Telecronaca: Federico Zanon

Al via un quadrangolare molto interessante da seguire al St James Park di Newcastle, in Inghilterra, che vede protagonista la Fiorentina insieme ai Magpies padroni di casa al Nizza e al Villarreal. In palio c'è la Sela Cup. Le prime a scendere in campo sono proprio la compagine della Costa Azzurra e il Submarino Amarillo, arrivato quinto nella scorsa stagione di Liga. Il nuovo Nizza dell'italiano Francesco Farioli, invece, punta a migliorare il nono posto dell'anno scorso grazie ai nuovi acquisti, fra i quali spicca l'ex Atalanta e Sassuolo Jeremie Boga.





Telecronaca: Federico Zanon Al via un quadrangolare molto interessante da seguire al St James Park di Newcastle, in Inghilterra, che vede protagonista la Fiorentina insieme ai Magpies padroni di casa al Nizza e al Villarreal. In palio c'è la Sela Cup. Le prime a scendere in campo sono proprio la compagine della Costa Azzurra e il Submarino Amarillo, arrivato quinto nella scorsa stagione di Liga. Il nuovo Nizza dell'italiano Francesco Farioli, invece, punta a migliorare il nono posto dell'anno scorso grazie ai nuovi acquisti, fra i quali spicca l'ex Atalanta e Sassuolo Jeremie Boga. Union Berlino vs Atalanta 05/08/2023 15:30

Telecronaca: Riccardo Mancini

I ragazzi di Gian Piero Gasperini tornano a calcare un palco internazionale, questa volta allo Stadion An der Alten Försterei di Berlino. Ad attenderli la squadra di Urs Fischer, fresca del grandioso quarto posto raggiunto in Bundesliga nella scorsa annata. La sfida in terra tedesca è la penultima della preseason bergamasca e sarà fondamentale per valutare lo stato di forma dei nerazzurri in vista della nuova stagione, ancor più dopo il 3-1 ottenuto contro il Bournemouth.





Newcastle vs Fiorentina 05/08/2023 16:30

Telecronaca: Federico Zanon

La Fiorentina vola a Newcastle per affrontare al St. James' Park la nuova squadra di Sandro Tonali, probabile protagonista del centrocampo bianconero. Per i Viola si tratta di un ottimo test per fare un punto sullo stato di forma a 2 settimane dall'inizio del campionato.



Game4Uckraine - Team Shevchenko vs Team Zinchenko 05/08/2023 ore 19:00

[GUARDALA GRATIS IN DIRETTA SU YOUTUBE]

Allo Stamford Bridge di Londra va in scena la partita di beneficenza, contro la guerra in Ucraina, organizzata da Andriy Shevchenko e dal giocatore dell'Arsenal Oleksandr Zinchenko. Proprio loro sono i capitani di 2 super team, uno con maglia blu e uno con maglia gialla, in cui partecipano leggende del calcio e icone dello spettacolo. Tra questi si possono citare Gianfranco Zola, Luca Toni, Samuel Eto'o, Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro, Patrick Vieira, Gerard Pique, James Arthur, Mark Strong e molti altri ancora.

DOMENICA 6 AGOSTO 2023