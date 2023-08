Serie C 2023-2024, le dirette in chiaro Rai Sport dalla 1a alla 5a giornata

Col comunicato ufficiale n°3/DIV la Lega Pro ha reso noto il programma dei posticipi del campionato di Serie C 2023/24 trasmessi in diretta televisiva in chiaro da Raisport, fino alla 5^ giornata.

Le sotto indicate gare verranno trasmesse in diretta televisiva Rai Sport, nelle date e con i relativi orari.

LUNEDÌ 04 SETTEMBRE 2023

GIRONE A 1a GIORNATA

TRIESTINA - TRENTO Ore 20.45 Diretta Rai Sport





LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 2023

GIRONE C 2a GIORNATA

PICERNO - TARANTO Ore 20.45 Diretta Rai Sport





LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 2023

GIRONE C 3a GIORNATA

AUDACE CERIGNOLA - BRINDISI Ore 20.45 Diretta Rai Sport





Una gara della 4a Giornata ancora da definire





LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2023

GIRONE C 5a GIORNATA

CATANIA - FOGGIA Ore 20.45 Diretta Rai Sport

Leggi anche:

IL “PACCHETTO NAZIONALE FREE”

Eventi: Formano oggetto del Pacchetto Nazionale FREE i seguenti Eventi relativi alle Stagioni Sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025:



A. Campionato:

(i) Regular Season: una (1) Gara in Diretta per Giornata in posticipo serale del lunedì sera orario indicativo 20:30. Qualora la Lega Pro dovesse decidere che le Gare di tali Giornate si svolgano in contemporanea, la data e l’orario potranno essere diversi da quello del lunedì sera.

Le Gare saranno selezionate a propria discrezione dalla Lega Pro tenendo in considerazione le indicazioni ricevute dal Licenziatario.

Il Licenziatario non potrà trasmettere più di 4 gare di Regular Season di ciascuna Società Sportiva.

(ii) Play Off:

a) una (1) Gara in Diretta per turno della sola prima fase dei Playoff (primi due turni di gioco dopo la Regular Season). Le Gare saranno selezionate a propria discrezione dalla Lega Pro tenendo in considerazione le indicazioni ricevute dal Licenziatario. Qualora un turno preveda sia Gara di andata sia Gara di ritorno, per turno si intende una sola Gara tra andata e ritorno;

b) una (1) Gara in Diretta per turno a partire dalla seconda fase dei Playoff, selezionate a propria discrezione dalla Lega tenendo in considerazione le indicazioni ricevute dal Licenziatario. Qualora un turno preveda sia Gara di andata sia Gara di ritorno, per turno si intende separatamente la sola Gara di andata e la sola Gara di ritorno.



B. Coppa Italia:

(i) una (1) Gara in Diretta per turno eliminatorio di Coppa Italia per i turni eliminatori degli ottavi di finale, quarti di finale e semifinale. Qualora un turno preveda sia Gara di andata sia Gara di ritorno, per turno si intende una sola Gara tra andata e ritorno;

(ii) la Diretta della Finale di andata e di ritorno della Coppa Italia.



C. Supercoppa:

una (1) Gara in Diretta.



Piattaforme e Modalità di Trasmissione

Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti Audiovisivi per il tramite delle seguenti Piattaforme, in chiaro:

- Piattaforma Digitale Terrestre (DTT);

- Piattaforma Satellitare (DTH);

- Piattaforme Internet e Mobile.

Il Licenziatario potrà esercitare i Diritti Radiofonici per il tramite di qualunque Piattaforma, ivi inclusa la Piattaforma Internet. Il Licenziatario ha diritto di ritrasmettere il proprio catalogo, contenente anche i Prodotti Audiovisivi, in via integrale su piattaforma di terzi, purché questi ultimi non offrano i Prodotti Audiovisivi in modalità pay per view



Prodotti Audiovisivi e Radiofonici

Il Pacchetto si compone dei seguenti Prodotti Audiovisivi e Radiofonici:

- la Diretta degli Eventi A sub (i), (ii) lett. a) e b), B sub (i) e (ii), e C;

- la Differita (integrale o in sintesi) on demand degli Eventi A sub

- i), (ii) lett. a) e b), B sub (i) e (ii), e C; da esercitarsi a partire dal termine della Gara e, ai sensi del Decreto, fino alla mezzanotte dell’ottavo giorno successivo alla disputa della stessa;

- le Immagini Salienti (Highlights), di durata non superiore a 4 minuti, di tutte le Gare delle Competizioni anche non incluse nel presente Pacchetto, che la Lega confezionerà appositamente per il Licenziatario il quale potrà utilizzarle a partire dalle ore 23:00 della Domenica o, nel caso di turni infrasettimanali, dal giorno in cui viene disputata l’ultima Gara della Giornata per un periodo massimo 7 giorni dal termine iniziale di cui sopra, con le seguenti modalità:

1) nell’ambito di una o più rubriche di approfondimento calcistico o sportivo a ridosso della conclusione della Giornata; anche tali rubriche potranno essere rese disponibili on demand fino alla mezzanotte dell’ottavo giorno successivo alla disputa delle gare;

2) nell’ambito di notiziari regionali o locali, limitatamente alle immagini relative alle Gare delle Società Sportive di riferimento del territorio del TG locale-regionale, per un periodo massimo di 48 ore dalla conclusione della Giornata;

3) brevi clip di immagini salienti potranno essere pubblicate sui social ufficiali del Licenziatario.

diritto di effettuare la diretta radiofonica degli eventi delle Competizioni.



Obblighi di Trasmissione

Tenuto conto del reciproco interesse a che gli Eventi sub A (i) (ii) ricevano la più ampia visibilità ed esposizione audiovisiva, anche nell’ottica del rapporto con gli sponsor sia della Lega Pro sia del Licenziatario, il numero complessivo di Dirette trasmesse dal Licenziatario non potrà essere inferiore al 90% (di cui l’80% su Piattaforma del Digitale Terrestre) del complessivo numero di Eventi di cui sopra oggetto del Pacchetto per ogni Stagione Sportiva.



Territorio

Il Pacchetto attribuisce l’esercizio dei Diritti di cui sopra solo ed esclusivamente nei seguenti Territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano. Per favorire la fruizione degli utenti che rappresentano le comunità italiane all’estero, con riferimento agli Eventi del presente Pacchetto, il Licenziatario, qualora fosse dotato di idonea capacità distributiva in via diretta, avrà facoltà di trasmetterli, in Diretta o In Differita, su canali lineari, in lingua italiana nei territori con la presenza di comunità italiane.



Esclusiva

Il Licenziatario prende atto che i Diritti relativi alla Diretta degli Eventi sub A, (i) sono concessi su base esclusiva per lo sfruttamento in modalità a pagamento e in chiaro, fatto salvo quanto di seguito previsto, all’interno del Territorio. Per gli Eventi sub A (ii) i Diritti relativi alle Dirette sono concessi su base esclusiva per lo sfruttamento per la sola modalità in chiaro, all’interno del Territorio.

Il Licenziatario prende atto e accetta che:

- gli Eventi del Pacchetto saranno trasmessi in diretta e in contemporanea a pagamento e/o in differita, a pagamento o in chiaro, nel Territorio sul canale “Serie C TV”;

- gli altri Prodotti Audiovisivi e Radiofonici del presente Pacchetto sono concessi al Licenziatario su base non esclusiva;

- in particolare, il Licenziatario prende atto e accetta che la Lega si riserva di predisporre e offrire al mercato uno o più pacchetti relativi alla trasmissione degli Highlights, così come un ulteriore pacchetto In Chiaro In Diretta con riferimento a Gare e Finestre di Gioco diverse dal presente Pacchetto.