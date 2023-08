Mondiali Basket 2023 🏀 Calendario Gare, Orari e Canali TV (diretta Sky, NOW, Rai, DAZN)

I Mondiali di basket 2023 sono alle porte. In diretta su Sky Sport, NOW, Rai e DAZN dal 25 agosto al 10 settembre, le migliori nazionali di pallacanestro maschile si sfideranno in Asia per conquistare il titolo iridato. Sarà l'edizione numero 19 dei campionati mondiali FIBA e ci si aspetta una competizione equilibrata e combattuta fino all'ultimo.

Gli Stati Uniti partono ancora una volta favoriti, forti come sempre di un roster stellare. Ma le altre potenze della pallacanestro come Serbia, Spagna e Argentina sono pronte a vendere cara la pelle per soffiare il titolo ai maestri americani. L’Italia giocherà la prima fase della FIBA World Cup 2023 a Manila nelle Filippine nel gruppo A con i padroni di casa delle Filippine, la Repubblica Dominicana e l’Angola. Si giocherà all’Araneta Coliseum, impianto della Capitale filippina, con l’eccezione della prima partita.



Decima partecipazione in totale per gli Azzurri (1963, 1967, 1970, 1978, 1986, 1990, 1998, 2006, 2019). L’Italia torna a giocare un Mondiale nelle Filippine a distanza di 45 anni dall’ultima volta: nel 1978 Dino Meneghin e compagni chiusero al quarto posto, l’Oro fu vinto dalla Jugoslavia: il 10 ottobre 1978 l’Araneta Coliseum ospitò la sfida tra Azzurri e Filippine, ci imponemmo 112-75. Nella seconda fase, gli Azzurri incroceranno il gruppo B con Serbia, Cina, Portorico e Sud Sudan.



Nella prima fase (25/30 agosto), le squadre sono state divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (gruppi A-H) con formula all’italiana. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla seconda fase (1 e 3 settembre), nella quale verranno composti 4 gruppi da 4 squadre ciascuno (gruppi I-L). Anche in questo caso, formula all’italiana. Le prime due squadre dei raggruppamenti accederanno alla fase a eliminazione diretta (Quarti 5/6 settembre, Semifinali 8 settembre, Finali 10 settembre). Le squadre non qualificate per le Semifinali giocheranno per i posti dal 5° all’8° con gare a eliminazione diretta (7 e 9 settembre).



Le squadre che non supereranno la prima fase, ovvero le terze e quarte classificate dei gironi della prima fase, giocheranno il Classification Round (17°-32° posto, 31 agosto e 3 settembre) divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, con formula all’italiana (gruppi M-P). In ogni caso, tutte le squadre porteranno alla seconda fase i punti ottenuti nella prima. Dai Quarti di finale in poi, tutte le gare si giocheranno a Manila, compresa la finalissima del 10 settembre. Tutti gli orari delle gare sono ancora da definire.



Come per l’edizione cinese del 2019, anche il Mondiale 2023 qualificherà per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 (Francia qualificata di diritto come Paese ospitante). Dalla rassegna iridata andranno all’Olimpiade 7 Nazionali: le prime due meglio piazzate dall’America, le prime due meglio piazzate dall’Europa e la migliore di Africa, Asia e Oceania. 7 in tutto più la Francia. Ai tornei Pre Olimpici (Olympic Qualifying Tournament 2024) andranno la migliore piazzata dell’Asia (non qualificata direttamente), la migliore piazzata dell’Africa (non qualificata direttamente), la migliore piazzata dell’America (non qualificata direttamente) e altre 16 formazioni non qualificate direttamente. In tutto 4 tornei da 6 squadre ciascuno. La vincente di ogni OQT si qualifica ai Giochi. La novità di questa edizione saranno i 5 Pre Olympic Qualifying Tournament che si disputeranno dal 12 al 20 agosto 2023 tra squadre non qualificate al Mondiale 2023. Le vincenti dei 5 tornei si qualificano per gli Olympic Qualifying Tournament del 2024.

IL CALENDARIO DEL TORNEO

VENERDI 25 AGOSTO

Angola vs Italia (ore 10:00)

Finlandia vs Australia (ore 10:00)

Messico vs Montenegro (ore 10:45)

Lettonia vs Libano (ore 11:15)

Repubblica Dominicana vs Filippine (ore 14:00)

Germania vs Giappone (ore 14:10)

Egitto vs Lituania (ore 14:30)

Canada vs Francia (ore 15:30)

SABATO 26 AGOSTO

Sud Sudan vs Porto Rico (ore 10:00)

Capo Verde vs Georgia (ore 10:00)

Giordania vs Grecia (ore 10:45)

Iran vs Brasile (ore 11:45)

Slovenia vs Venezuela (ore 13:30)

Serbia vs Repubblica Popolare di Cina (ore 14:00)

USA vs Nuova Zelanda (ore 14:40)

Spagna vs Costa D’Avorio (ore 15:30)

DOMENICA 27 AGOSTO

Italia vs Repubblica Dominicana (ore 10:00)

Australia vs Germania (ore 10:30)

Montenegro vs Egitto (ore 10:45)

Libano vs Canada (ore 11:45)

Filippine vs Angola (ore 14:00)

Giappone vs Finlandia (ore 14:10)

Lituania vs Messico (ore 14:30)

Francia vs Lettonia (ore 15:30)

LUNEDI 28 AGOSTO

Repubblica Popolare di Cina vs Sud Sudan (ore 10:00)

Venezuela vs Capo Verde (ore 10:00)

Nuova Zelanda vs Giordania (ore 10:45)

Costa D’Avorio vs Iran (ore 11:45)

Georgia vs Slovenia (ore 13:30)

Porto Rico vs Serbia (ore 14:00)

Grecia vs USA (ore 14:40)

Brasile vs Spagna (ore 15:30)

MARTEDI 29 AGOSTO

Germania vs Finlandia (ore 09:30)

Angola vs Repubblica Dominicana (ore 10:00)

Egitto vs Messico (ore 10:45)

Libano vs Francia (ore 11:45)

Australia vs Giappone (ore 13:10)

Filippine vs Italia (ore 14:00)

Montenegro vs Lituania (ore 14:30)

Canada vs Lettonia (ore 15:30)

MERCOLEDI 30 AGOSTO

Sud Sudan vs Serbia (ore 10:00)

Georgia vs Venezuela (ore 10:00)

USA vs Giordania (ore 10:45)

Costa D’Avorio vs Brasile (ore 11:45)

Slovenia vs Capo Verde (ore 13:30)

Repubblica Popolare di Cina vs Porto Rico (ore 14:00)

Grecia vs Nuova Zelanda (ore 14:40)

Iran vs Spagna (ore 15:30)

SECONDA FASE

VENERDI 1 SETTEMBRE



Gruppo I: 1A vs 2B o 1B vs 2A (ore 10:00)

Gruppo K: 1E vs 2F o 1F vs 2E (ore 10:30)

Gruppo J: 1C vs 2D o 1D vs 2C (ore 10:40)

Gruppo L: 1G vs 2H o 1H vs 2G (ore 11:45)

Gruppo I: 1A vs 2B o 1B vs 2A (ore 14:00)

Gruppo K: 1E vs 2F o 1F vs 2E (ore 14:10)

Gruppo J: 1C vs 2D o 1D vs 2C (ore 14:40)

Gruppo L: 1G vs 2H o 1H vs 2G (ore 15:30)

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Gruppo I: 2A vs 2B o 1A vs 1B (ore 10:00)

Gruppo K: 2E vs 2F o 1E vs 1F (ore 10:30)

Gruppo J: 2C vs 2D o 1C vs 1D (ore 10:40)

Gruppo L: 2G vs 2H o 1G vs 1H (ore 11:45)

Gruppo I: 2A vs 2B o 1A vs 1B (ore 14:00)

Gruppo K: 2E vs 2F o 1E vs 1F (ore 14:10)

Gruppo J: 2C vs 2D o 1C vs 1D (ore 14:40)

Gruppo L: 2G vs 2H o 1G vs 1H (ore 15:30)

QUARTI DI FINALE

MARTEDI 5 SETTEMBRE

QF1: 1I vs 2J o 1J vs 2I (ore 10:45)

QF2: 1I vs 2J o 1J vs 2I (ore 14:40)

MERCOLEDI 6 SETTEMBRE

QF3: 1K vs 2L o 1L vs 2K (ore 10:45)

QF4: 1K vs 2L o 1L vs 2K (ore 14:30)

SEMIFINALI

VENERDI 8 SETTEMBRE

Semifinale 1 (ore 10:45)

Semifinale 2 (ore 14:40)

FINALI

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Finale per il terzo posto (ore 10:30)

Finale (ore 14:40)

I MONDIALI DI BASKET SU SKY SPORT E NOW



Tutto pronto per la fase finale della FIBA Basketball World Cup 2023, i campionati mondiali maschili di pallacanestro, giunti alla 19^edizione e in programma dal 25 agosto al 10 settembre, da seguire su Sky e in streaming su NOW.

Al via di questa edizione, che si terrà in tre nazioni (Giappone, Indonesia e Filippine), 32 nazionali, divise nella prima fase, dal 25 al 30 agosto, in 8 gironi da 4 squadreciascuno. Le prime 2 di ogni gruppo saranno ammesse alla seconda fase, anche questa a gironi, 4 in tutto, composti da altrettante squadre, in programma dal 31 agosto al 3 settembre.

Tra le protagoniste, anche l’Italia del CT Gianmarco Pozzecco, impegnata nelle Filippine e inserita nel Gruppo A con Angola, Repubblica Dominicana e la nazionale di casa.

Tantissimi i match che verranno proposti su Sky e in streaming su NOW, fino a 3 partite al giorno, e con gli Azzurri sempre in diretta, anche con studi post partita e con finestre di approfondimento su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

La “squadra basket” di Sky Sport che racconterà il mondiale sarà composta da Flavio Tranquillo, Geri De Rosa, Andrea Solaini,Francesco Bonfardeci e Paolo Redi alle telecronache, affiancati nel commento da Davide Pessina (41 presenze in azzurro), Andrea Meneghin (106 partite con l’Italia e campione d’Europa nel 1999) e Matteo Soragna (141 presenze e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004). Le partite dell’Italia saranno commentate dalle voci inconfondibili di Tranquillo e Pessina. Alessandro Mamoli sarà, invece, l’inviato a Manila, per interviste, news, curiosità, speciali, reportage, in particolare sugli Azzurri, e per i vari collegamenti dalla capitale filippina, anche con Sky Sport 24.

Oltre ai post-partita dell’Italia, ogni giorno alle 18.45 su Sky Sport 24 uno “Studio Mondiali Basket”, alla cui conduzione si alterneranno Francesco Bonfardeci e Dalila Setti, farà il punto su quanto accaduto durante la giornata.

La Nazionale Italiana esordirà sul parquet della Philippine Arena di Bocaue venerdì 25 agosto alle ore 10 affrontando l’Angola. Domenica 27 agosto, sempre alle 10, sarà la volta della Repubblica Dominicana, all'Araneta Coliseum di Quezon City, che ospiterà anche il match di chiusura degli Azzurri di questa prima fase, quello contro le Filippine, che si disputerà alle ore 14 di martedì 29 agosto.

Tre in tutto le città che faranno da palcoscenico a questa edizione della FIFA World Cup: Manila, con due impianti nei pressi della capitale delle Filippine, la Philippine Arena e l’Araneta Coliseum, Okinawa, in Giappone, e Giacarta, in Indonesia. Manila ospiterà anche le partite dai quarti alla finale. Sarà presente il meglio della pallacanestro e gli Stati Uniti saranno la squadra da battere, anche se nell’ultima edizione, Cina 2019, gli americani non sono riusciti ad arrivare nemmeno a medaglia. Da nazione campione in carica ci arriva, infatti, la Spagna.

Nella Casa dello Sport di Sky arriva, dunque, un altro grande evento internazionale, un’altra occasione per tifare Italia, impegnata nell’appuntamento mondiale più atteso e importante a livello di nazionali.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

La programmazione live della prima fase dei mondiali maschili di basket

su Sky e in streaming su NOW

Venerdì 25 agosto



Ore 10 ITALIA-Angola Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 12.30 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Ore 14 Filippine-Repubblica Dominicana Sky Sport Summer e NOW

Ore 15.30 Canada-Francia Sky Sport Arena e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Sabato 26 agosto

Ore 10 Sud Sudan-Porto Rico Sky Sport Arena e NOW

Ore 14 Serbia-Cina Sky Sport Arena e NOW

Ore 14.40 Stati Uniti-Nuova Zelanda Sky Sport Action e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Domenica 27 agosto

Ore 10 ITALIA-Repubblica Dominicana Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 12.30 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Ore 10.30 Australia-Germania Sky Sport Arena e NOW

Ore 15.30 Francia-Lettonia Sky Sport Arena e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Lunedì 28 agosto

Ore 13.30 Georgia-Slovenia Sky Sport Arena e NOW

Ore 14.40 Grecia-Stati Uniti Sky Sport Summer e NOW

Ore 15.30 Brasile-Spagna Sky Sport Arena e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Martedì 29 agosto

Ore 14 ITALIA-Filippine Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 15.30 Canada-Lettonia Sky Sport Arena e NOW

Ore 16.15 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Mercoledì 30 agosto

Ore 10 Sud Sudan-Serbia Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 14 Cina-Porto Rico Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

IL MONDIALE DI BASKET SULLA RAI

L'esordio dell'Italia al Mondiale è in programma per il 25 agosto alla Philippine Arena di Manila contro l'Angola, con palla a due alle 10.00, ora italiana, stesso orario per il secondo match del girone A, contro la Repubblica Dominicana, che si giocherà però all'Araneta Coliseum il 27 agosto, prima della chiusura contro i padroni di casa delle Filippine il 29 agosto alle 14.00 italiane sempre all'Araneta Coliseum. Tutte le gare mondiali della Nazionale azzurra, commentate da Maurizio Fanelli e Sandro De Pol, saranno trasmesse in diretta da Rai 2, con Alessandro Tiberti e il coach Stefano Michelini che, in studio, anticiperanno i temi delle partite e li commenteranno nel pre e nel post. La programmazione della seconda fase prevede sulla Rai anche la diretta di un quarto di finale, di una semfinale e della finalissima.

IL MONDIALE DI BASKET 2023 SU DAZN

DAZN, leader mondiale nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo, si prepara per trasmettere tutte le partite live e on demand della 19ª edizione della FIBA World Cup 2023, il campionato mondiale di basket maschile che si terrà dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, in Indonesia e Giappone.

DAZN seguirà per l’intero corso del mondiale le gesta delle 32 squadre nella loro cavalcata verso l’ambito Trofeo Naismith con una squadra d’eccezione alla telecronaca che vede un nuovo ingresso, un profilo importante del basket italiano e internazionale: Andrea Trinchieri, ex coach di Bayern, Partizan, Kazan, Bamberg, Cantù e della Nazionale greca.

Nuovo volto per la FIBA World Cup 2023 su DAZN, Trinchieri commenterà insieme a Matteo Gandini, Giovanni Poggi e Sandro Pugliese tutte le partite dell’Italia, una selezione quotidiana di altri incontri delle squadre in campo e tutta la fase finale dei Mondiali,offrendo a tutti gli appassionati il grande spettacolo della pallacanestro internazionale. Trinchieri debutterà con la prima telecronaca nella partita inaugurale Italia-Angola insieme a Matteo Gandini.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, commenta:

“Siamo entusiasti di trasmettere su DAZN il grande spettacolo del Mondiale di Basket Maschile FIBA 2023, l’albo d’oro di una delle competizioni di pallacanestro per nazionali più ambita e attesa nel panorama di basket internazionale. Continua il nostro impegno nell’offrire a tutti i fan il meglio delle competizioni premium, arricchendo sempre di più la nostra offerta sportiva presente in app. Siamo sicuri che l’appuntamento con il Mondiale su DAZN regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati di basket”.

Giovanni Petrucci, Presidente FIP dichiara:

“DAZN è ormai una piattaforma di riferimento per lo sport italiano e non solo. Il grande interesse dimostrato per il basket, con l’acquisizione dei diritti della FIBA World Cup 2023 e la trasmissione di tutte le gare, è la testimonianza della volontà di offrire agli appassionati non solo il calcio ma anche la pallacanestro di altissimo livello. L’intesa con altre emittenti, raggiunta già in occasione di EuroBasket Women, mi fornisce l’occasione per ringraziare i vertici DAZN per la professionalità dimostrata nel voler ampliare la visibilità del prodotto basket. C’è enorme entusiasmo intorno alla Nazionale del CT Gianmarco Pozzecco e non vediamo l’ora di vedere i nostri Azzurri in campo".

L’avventura degli Azzurri, protagonisti dei Mondiali per la seconda edizione consecutiva, comincerà venerdì 25 agosto - ore 10:00 italiane - con la sfida contro l’Angola, avversario da non sottovalutare. Alla stessa ora, domenica 27 agosto, invece la squadra di CT Gianmarco Pozzecco è chiamata a confrontarsi con la nazionale della Repubblica Dominicana e in chiusura, la sfida contro le Filippine, in programma martedì 29 agosto alle 14:00. Per questo Mondiale, il CT degli Azzurri è pronto a dare tutto alla sua Italia, con l’obiettivo di migliorare l’ultimo piazzamento conseguito in Cina nel 2019 e di raggiungere un grande sogno.Per la prima fase avranno la telecronaca in italiano le seguenti partite: Angola-Italia (Matteo Gandini e Andrea Trinchieri), Serbia-Cina (Sandro Pugliese), Italia-Repubblica Domenicana (Matteo Gandini e Andrea Trinchieri), Grecia-Usa (Giovanni Poggi), Filippine-Italia (Matteo Gandini e Andrea Trinchieri), Slovenia-Capoverde (Sandro Pugliese).