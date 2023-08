Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Playoff Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Il grande calcio internazionale su Mediaset. Martedì 29 e mercoledì 30 agosto su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity torna la Champions League con le gare di ritorno dei playoff.

Martedì 29 agosto, alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Italia 1 si affrontano i turchi del Galatasaray e i norvegesi del Molde. All’andata, in Norvegia, ha vinto il Galatasaray 3-2. Su Mediaset Infinity invece in diretta “Panathinaikos-Braga” e “Young Boys- Maccabi Haifa”. Sulla piattaforma streaming inoltre sarà possibile anche gustarsi ‘Diretta Champions’ per non perdersi neanche un gol.

Mercoledì 30 agosto alle ore 21 in diretta streaming su Mediaset Infinity altri due match, “AEK Atene-Anversa” e “Copenaghen-Rakov”.

Da queste gare cui usciranno le squadre che completeranno il tabellone finale della prossima Champions League 2023-2024, che Mediaset segue mandando in onda 121 partite, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior partita per ogni match day), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity. Dal 22 agosto arriva l’antipasto di Champions League con le gare dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity.

Dai club si passa alle Nazionali con Euro 2024: dal 7 settembre le migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di calcio, che si disputeranno in Germania. Anche nella stagione sportiva 2023/24 Mediaset è grande protagonista. Tutta la Coppa Italia Frecciarossa è in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. Dopo la partenza con i 32esimi di finale, Mediaset continuerà a trasmettere tutti i match fino alla finale di Roma del 15 maggio 2024. In più, ecco la grande novità della Supercoppa Italiana con il formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) dal 4 all’8 gennaio in Arabia Saudita. Un’offerta calcistica straordinaria che prevede più di 170 partite trasmesse tra tutte le competizioni.

E ancora, la Serie A: dal 20 agosto tutte le domeniche di campionato su Italia 1, oltre al confermatissimo appuntamento di SportMediaset XXL con Mino Taveri e Ciccio Graziani alle 13, torna in seconda serata il tradizionale appuntamento di Pressing con Massimo Callegari, Monica Bertini e i loro ospiti: highlights, interviste, commenti, pagelle e tutti i casi della giornata. Il lunedì sera, il racconto dei posticipi e della giornata sportiva sarà sviluppato in SportMediaset Monday Night, condotto da Benedetta Radaelli.

E infine, una grande novità che riguarda la vela: Mediaset trasmetterà in esclusiva free su Italia 1 e Canale 20 tutte le regate della 37ma edizione dell'America's Cup. Si comincia già il 14 settembre con le regate preliminari di Vilanova i La Geltru.

Di seguito, il dettaglio del programma dei playoff:

MARTEDÌ 29 AGOSTO

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero Diretta Champions League

in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity



in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity. Telecronaca: Fabrizio Ferrero Young Boys vs Maccabi Haifa

in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity.

Telecronaca: Simone Gandini

Su Italia 1, studio condotto da Benedetta Radaelli con Riccardo Trevisani e Daniele Miceli

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO

Diretta Champions League

in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity



in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity Telecronaca: Riccardo Trevisani; Copenaghen vs Rakov

in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Michele Corti;

Su Mediaset Infinity, studio condotto da Benedetta Radaelli