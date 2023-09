Europei Pallavolo Maschili 2023 Semifinale 🏐 ITALIA - Francia (diretta Sky, Rai, NOW)

Con un volo charter l’Italia di Ferdinando De Giorgi si è trasferita da Bari a Roma dopo la vittoria di ieri sera al tie break con l’Olanda nei Quarti di Finale del Campionato Europeo giunto alla sua ultima tappa, la Final4 in programma nella Capitale tra stasera e sabato.

Quasi un miliore di spettatori, per la precisione 993.000 spettatori per la diretta su RAI Sport di Italia-Olanda con uno share del 5,1% mentre sui canali SKY sono stati 382.000 gli spettatori per un totale nel corso della serata di oltre un milione di spettatori tra le due dirette a conferma della passione che cresce intorno alla nazionale di Ferdinando De Giorgi che continua a raccogliere risultati e consensi da un pubblico presente nei palazzetti e avanti alla TV.

Il PalaEur aprirà le sue porte ad EuroVolley alle 18 per la prima semifinale tra la Polonia e la Slovenia mentre alle 21.15 gli azzurri sfideranno la Francia di Andrea Giani, la gara sarà trasmessa in diretta su RAI2 e SKY Sport Uno.

Inoltre, in diretta da Roma anche gli studi pre e post partita, in onda su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e NOW, condotti da Federica Lodi, insieme a Rachele Sangiuliano, Giacomo Sintini e con le interviste curate da Alessandro Acton. News e curiosità anche sugli account social ufficiali di Sky Sport e su skysport.it con tutti i live blog delle partite dell'Italia, gli highlights dei match e un’ampia fotogallery. Su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW in diretta anche l’altra semifinale, tra Polonia e Slovenia, che si giocherà sempre a Roma alle ore 18.

Si gioca in gara secca, che vince va in finale, in programma sabato 16 settembre, alle 21.

Semifinali a Roma, 14 settembre

Ore 18.00 Semifinale 2: Polonia- Slovenia

Diretta RAI Sport (telecronaca di Maurizio Colantoni, commento di Fabio Vullo)

Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW TV (telecronaca Stefano Locatelli, commento di Andrea Zorzi)





Diretta RAI 2 (telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta)

Diretta Sky Sport Uno e NOW TV (telecronaca Stefano Locatelli, commento di Andrea Zorzi)

Finali a Roma, 16 settembre