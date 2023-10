La Serie A in attesa di nuove offerte tv, decisioni cruciali il 16 Ottobre

La Serie A sta attualmente aspettando le nuove offerte da parte di Dazn, Sky e Mediaset, le quali sono attese entro la fine della settimana. L'obiettivo è di giungere a una conclusione definitiva durante l'assemblea del 16 ottobre.

L'assemblea tenutasi ieri è stata condotta in modalità remota e non ha portato a decisioni definitive riguardo ai diritti televisivi del campionato a partire dalla stagione 2024-25. Tuttavia, è stata un'occasione per fare il punto della situazione attuale. L'assemblea dei club ha annunciato che durante la settimana verranno richieste nuove offerte migliorative per diversi scenari competitivi, prima di prendere una decisione il 16 ottobre. Nel caso in cui non emergano cambiamenti significativi, i club potrebbero considerare l'alternativa rappresentata dal canale della Lega. Le offerte iniziali presentate mesi fa ai potenziali broadcaster interessati, tra cui Dazn, Sky e Mediaset (per una partita in chiaro alla settimana), sono state dettagliate e strutturate, con l'obiettivo di superare il valore annuale di 927,5 milioni di euro del ciclo 2021-2024.

Le trattative private hanno portato a cinque possibili scenari, tra cui la possibilità di avere 10 partite in esclusiva o 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva, con l'opzione di trasmettere una partita in chiaro durante la domenica. Altre opzioni prevedono 5 partite a giornata in esclusiva con il canale della Lega, mentre le restanti cinque partite sarebbero trasmesse in esclusiva o co-esclusiva.

È stata discussa anche la possibilità di 10 giornate in co-esclusiva tra un operatore a pagamento, il canale della Lega e una partita in chiaro, oppure 10 partite in co-esclusiva con il canale della Lega. Sono state proposte tariffe commerciali per i potenziali abbonati, con opzioni come l'offerta "Platinum" a 30 euro al mese (fino a due dispositivi), l'offerta "Gold" a 20 euro al mese e un'opzione digitale aggiuntiva di 3 euro al mese. È previsto un aumento graduale di queste tariffe a partire dal terzo anno.

L'obiettivo rimane quello di raggiungere un miliardo di euro all'anno attraverso le offerte televisive. Nel frattempo, sono state presentate sei proposte da possibili partner per il canale della Lega, tra cui fondi di debito come Carlyle Private Credit e grandi banche come Goldman Sachs, Barclays e Citi. Alcune di queste proposte sono state considerate unilaterali e al di fuori del bando ufficiale, quindi dovranno essere valutate attentamente.