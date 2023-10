Diritti Tv Serie A 2024-2029, Casini: «Accettata offerta DAZN e Sky»

INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER I DIRITTI AUDIOVISIVI

DEL CAMPIONATO DI SERIE A PER IL TERRITORIO ITALIANO

PER LE STAGIONI 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28, 2028/29

OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con riferimento all'invito a presentare Of­ferte per i Diritti Audiovisivi del Campionato di Serie A per il Territorio Italiano per le Stagioni 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28, 2028/29 procedura riservata a Operatori della comunicazione, pubblicato in data 19 maggio 2023 (Invito)

COMUNICA

Che ('Assemblea riunitasi in data 23 ottobre 2023 ha deliberato l'assegnazione dei Diritti Audiovisivi dei seguenti Pacchetti della Combinazione 15ter: Pacchetto 15ter A alla società Dazn Limited, Pacchetto 15ter B alla società Sky Italia S.r.l., Pacchetti Opzionali Pagamenti, Prodotti Editoriali e Try and Buy alla società Dazn Limited.

Le dichiarazioni del Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini nella conferenza stampa al termine dell’Assemblea odierna:

“L’Assemblea di oggi, dopo una serie di assemblee per discutere l’esito delle trattative private per l’assegnazione dei diritti domestici per il campionato per le prossime stagioni, ha avuto un lieto fine, perché si è proceduto ad accettare l’offerta formalizzata dai broadcaster DAZN e Sky. La Lega Serie A con un’ampissima maggioranza, 17 voti favorevoli, ha approvato quella che è l’offerta che porterà ad affidare la Serie A e la trasmissione dei diritti del campionato per le prossime stagioni, dal 2024 in poi, a DAZN e Sky.

Ringrazio l’Amministratore Delegato De Siervo per il lavoro svolto in questi mesi, con la commissione delle squadre, è stato un lavoro molto intenso. E’ stato fondamentale partire in anticipo e arrivare a questa trattativa nelle migliori condizioni possibili in un contesto molto complicato, anche vedendo cosa succede nelle altre leghe. Un grazie va anche al lavoro delle squadre, con i diritti d’archivio, che erano parte del bando. Un ringraziamento a Governo e Parlamento che hanno migliorato il quadro legislativo il più possibile, penso alla durata da tre a cinque anni e all’aiuto sui diritti esteri, che non erano oggetto del bando, ma hanno reso la Serie A più competitiva. Questo lavoro ha consentito alle squadre di arrivare compatte a poter accettare l’offerta".