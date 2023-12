Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Martedì 12 dicembre, alle 18:45 su Mediaset Infinity+5, Fabrizio Ferrero sarà il telecronista per il confronto tra il PSV Eindhoven e l'Arsenal FC, mentre su Mediaset Infinity+6, alle 18:45, Michele Corti ci guiderà nella partita tra il RC Lens e il Sevilla FC.

La serata raggiunge l'apice alle 21:00 con partite imperdibili. Su Canale 5 e Mediaset Infinity, Massimo Callegari e Simone Tiribocchi ci accompagneranno nella sfida tra l'FC Internazionale Milano e il Real Sociedad de Fútbol. Gli inviati Alessio Conti e Daniele Miceli ci offriranno aggiornamenti esclusivi dallo stadio. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con Christian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini.

Dallo stadio San Siro di Milano va in scena la super sfida tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e gli spagnoli di Imanol Alguacil. Le due squadre sono in testa al girone con 11 punti. Ai baschi basta il pareggio in virtù di una miglior differenza reti, mentre l’Inter per passare come prima deve vincere. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della sesta giornata di Champions.

Allo stesso orario, su Mediaset Infinity+1, Riccardo Trevisani e Massimo Paganin saranno al microfono per SSC Napoli vs SC Braga, con l'inviato Carlo Landoni.

La "Diretta Champions" su Mediaset Infinity+2 alle 21:00 terrà costantemente aggiornati sugli sviluppi delle partite in corso. Poi, alle 21:00 su Mediaset Infinity+3, avremo l'emozionante scontro tra Manchester United e FC Bayern München, commentato da Roberto Ciarapica. Sullo stesso canale, ma alle 21:00 su Mediaset Infinity+4, Mino Taveri ci guiderà attraverso il match tra 1. FC Union Berlin e Real Madrid CF. Ancora alle 21:00, su Mediaset Infinity+5, Giampiero Foglia Manzillo sarà il telecronista per FC Salzburg vs SL Benfica. Infine, su Mediaset Infinity+6, alle 21:00, Federico Mastria vi porterà attraverso F.C. Copenhagen vs Galatasaray A.Ş.

Mercoledì 13 dicembre, su Mediaset Infinity gli studi partita saranno condotti da Benedetta Radaelli, con Stefano Sorrentino, Fabrizio Ravanelli, Mino Taveri e Andrea De Marco per tutti i casi da moviola. Nel post-partita su Mediaset Infinity ampia sintesi di “Newcastle-Milan”. Alle 18:45 su Mediaset Infinity+5, Matteo Gandini sarà il telecronista per FK Crvena zvezda vs Manchester City, mentre su Mediaset Infinity+6, alle 18:45, Alessandro Lettieri ci guiderà attraverso RB Leipzig vs BSC Young Boys.

La serata culmina alle 21:00 con imperdibili partite su diversi canali. Su Mediaset Infinity+1, Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli vi accompagneranno nella sfida tra Club Atlético de Madrid e S.S. Lazio, con l'inviata Irma D’Alessandro. La "Diretta Champions" su Mediaset Infinity+2 terrà aggiornati sugli sviluppi delle partite. Su Mediaset Infinity+3, Simone Malagutti sarà il telecronista per Borussia Dortmund vs Paris Saint Germain. Federico Mastria commenterà Royal Antwerp FC vs FC Barcelona su Mediaset Infinity+4, mentre Giampiero Foglia Manzillo sarà al microfono per FC Porto vs FC Shakhtar Donetsk su Mediaset Infinity+5. Infine, su Mediaset Infinity+6, alle 21:00, Pietro Scognamiglio commenterà Celtic FC vs Feyenoord.

Oltre alla Champions League, tutta la Coppa Italia Frecciarossa è in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. Dopo la partenza con i 32esimi di finale, Mediaset continuerà a trasmettere tutti i match fino alla finale di Roma del 15 maggio 2024. Inoltre, la Supercoppa Italiana avrà un nuovo formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) e si terrà dal 21 al 25 gennaio in Arabia Saudita. E' stato assegnato a Mediaset anche il nuovo triennio di Coppa Italia e SuperCoppa Italia che andranno dunque in onda in esclusiva fino al 2027.

Dai club si passa alle Nazionali con Euro 2024: con e migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di calcio, che si disputeranno in Germania. Un’offerta calcistica straordinaria che prevede più di 170 partite trasmesse tra tutte le competizioni. La Serie A sarà protagonista tutte le domeniche di campionato su Italia 1, con il ritorno del tradizionale appuntamento di SportMediaset XXL alle 13, condotto da Mino Taveri e Ciccio Graziani, oltre al consolidato appuntamento serale di Pressing con Massimo Callegari, Monica Bertini, e ospiti vari: highlights, interviste, commenti, pagelle e analisi di tutte le partite della giornata. Il lunedì sera, il racconto dei posticipi e della giornata sportiva sarà sviluppato in SportMediaset Monday Night, condotto da Benedetta Radaelli.

Infine, una grande novità riguarda la vela: Mediaset trasmetterà in esclusiva gratuita su Italia 1 e Canale 20 tutte le regate della 37ma edizione dell'America's Cup. Sarà un'opportunità unica per gli appassionati di seguire questa prestigiosa competizione velica.

CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 DIRETTA INFINITY - 6a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

MARTEDI 12 DICEMBRE

PSV Eindhoven vs Arsenal FC

in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity+5

telecronaca: Fabrizio Ferrero



in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity+6

telecronaca: Michele Corti



in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli



in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity+1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Diretta Champions

in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity+2



in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity+3

telecronaca: Roberto Ciarapica



in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity+4

telecronaca: Mino Taveri



in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity+5

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo



in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity+6

telecronaca: Federico Mastria

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE