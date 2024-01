Coppa Italia 2023/24 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti Ottavi di Finale (2 - 3 - 4 Gennaio)

La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione 2023/2024. Il prossimo spettacolo si concluderà il 24 maggio 2023, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità dell’Inter, vincitrice dell’ultimo trofeo.

Scattata con il turno preliminare dello scorso 5 e 6 agosto la 76° edizione della Coppa Italia, torneo che si giocò per la prima volta nel 1922 e vide la vittoria del Vado che superò in finale per 1-0 l’Udinese, dopo i tempi supplementari, grazie alla rete decisiva di Levratto. Sono 16 le squadre che almeno una volta hanno vinto il torneo: al comando, per numero di titoli vinti, troviamo Juventus a quota 14, Roma e Inter (i neroazzurri detentori del titolo, vinto lo scorso maggio nella finalissima di Roma contro la Fiorentina affermandosi per 2-1) poi Lazio (7), Fiorentina e Napoli (6 ciascuna), Milan e Torino (5 a testa); Sampdoria (4); Parma (3), Bologna (2), Atalanta, Genoa, Vado, Venezia e Vicenza (1 ciascuna). Il titolo è sempre stato vinto da un club di Serie A, fatta eccezione per le edizioni 1922 (Vado, ma ancora non esistevano i campionati strutturati su girone unico) e 1961/62 (Napoli – quell’anno in serie B – che si impose 2-1 sulla Spal in finale secca, a Roma).

Nel dettaglio, a contendersi la Coppa Italia 2023/24 saranno 20 club di Serie A, 18 di Serie B e 6 di Serie C. Purtroppo non vedremo ai nastri di partenza né la Reggina né il Lecco, entrambe escluse dalla Serie B al momento della compilazione del calendario del torneo e quindi automaticamente escluse anche dalla Coppa. Al loro posto, una delle nuove protagoniste sarà il Crotone, che nonostante giochi in Lega Pro è stato ripescato per prendere il posto dei calabresi. Anche quest'anno dunque le squadre entreranno in gioco in momenti differenti, a seconda della categoria di appartenenza. I top club del nostro campionato, le prime 8 classificate della scorsa Serie A, sono ammesse di diritto agli ottavi di finale, dove inizierà per loro la rincorsa al titolo.

Le altre invece partono dai turni preliminari, con gare ad eliminazione diretta secche fino ai quarti. Fa eccezione la doppia sfida delle semifinali, che si giocheranno con partite di andata e ritorno senza però la regola dei gol in trasferta, abbandonata anche nelle coppe europee. In caso di parità al novantesimo, supplementari ed eventuali rigori decreteranno la squadra vincitrice. Confermata poi l'introduzione del fuorigioco semi-automatico dai quarti di finale, dopo il debutto nella passata edizione che ha riscosso un buon successo. Infine, la finalissima si disputerà come sempre nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

LE GARE DEGLI OTTAVI GIA' DISPUTATE - Guendouzi ha regalato alla Lazio la qualificazione in Coppa Italia Frecciarossa con un tiro piazzato dal limite dell'area in avvio di partita. La gara è stata combattuta, con il Genoa che ha rimasto in partita fino all'ultimo, grazie ai tentativi di Retegui, il più attivo tra i rossoblù. Nel finale, il Genoa ha avuto un'occasione clamorosa per raddoppiare con Basic, ma il suo tiro debolmente calciato è stato parato agevolmente da Leali, il portiere avversario. La Lazio conoscerà la sua avversaria a gennaio, quando la Roma affronterà la Cremonese. Domani sera è in programma la seconda partita degli Ottavi, tra Fiorentina e Parma.

La gara tra Fiorentina e Parma al Franchi è stata ricca di gol ed emozioni. La Fiorentina ha eliminato il Parma dalla Coppa Italia Frecciarossa, nonostante la buona prestazione della squadra cadetta. Al 21', il Parma ha sbloccato il punteggio con un sinistro di Bernabè che si è infilato all'incrocio dopo un palo colpito da Bonny. Pochi secondi dopo, lo stesso Bonny ha siglato il raddoppio in contropiede finalizzando l'assist di Mihaila. Nonostante la pressione della Fiorentina, la squadra non ha avuto grandi occasioni da rete fino ai minuti finali. All'83', Nzola ha accorciato le distanze con una splendida girata da centro area, mentre all'89' Sottil ha trasformato il calcio di rigore, portando la partita agli extra time. Dal dischetto, la Fiorentina ha segnato tutti i primi quattro rigori, mentre per il Parma hanno fallito Mann (palo) e Camara (alto), determinando il passaggio del turno dei viola.

Il Frosinone ha ottenuto un risultato storico segnando 4 reti al Diego Maradona e eliminando il Napoli dalla Coppa Italia Frecciarossa. Il vantaggio del Frosinone è arrivato con un colpo di testa di Barrenechea su angolo di Garritano al 65°. Dopo 5 minuti, un errore di Di Lorenzo ha lanciato Caso verso la porta del Napoli: il numero 10 è arrivato a tu per tu con Gollini, superandolo con freddezza. Di Lorenzo ha completato la sua serata negativa procurando nel recupero il rigore trasformato da Cheddira nel 3-0. Il Napoli ha spento i motori e gli ospiti hanno dilagato, segnando il poker con Harroui, tornato in campo dopo un lungo infortunio. Nel prossimo turno, i ciociari, ai Quarti per la prima volta nella loro storia, affronteranno la vincente di Juventus - Salernitana.

Il Bologna si è guadagnato i Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa superando l'Inter ai supplementari e si prepara ad affrontare la Fiorentina, finalista dello scorso anno. Al 63°, netto fallo di mano di Corazza e calcio di rigore per i nerazzurri, scesi in campo anche oggi con la divisa arancione come all'Olimpico. Sul dischetto, con Calhanoglu in panchina, si presenta Lautaro Martinez, che ha visto respingere il destro dall'ottimo Ravaglia. I supplementari si sono aperti con il gol del vantaggio di Carlos Augusto, che di testa ha insaccato l'angolo calciato da Dimarco. Zirkzee, però, non ci sta e nel secondo tempo supplementare ha ribaltato il risultato mandando in porta con due magie i suoi compagni. Al 112°, su traversone dalla bandierina, ha servito dalla linea di fondo di tacco a centro area per Beukema, che ha girato in porta di prima. Al 116°, dopo un tunnel a centrocampo su Acerbi, ha mandato in porta Ndoye, che ha anticipato con uno scavetto l'uscita di Audero.

Dopo il cenone di Capodanno, iniziamo il nuovo anno con una partita avvincente tra Milan e Cagliari, in diretta il 2 Gennaio alle ore 21.00 su Canale 5. La telecronaca sarà nuovamente affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Nello studio Sport Mediaset, Monica Bertini condurrà le discussioni con Sandro Sabatini, Christian Panucci, Franco Ordine e Graziano Cesari. Mercoledì 3 gennaio, la serata si aprirà con l'incontro tra Atalanta e Sassuolo, in diretta alle 18.00 su Italia 1. La telecronaca sarà guidata da Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese. Successivamente, Roma e Cremonese si sfideranno alle 21.00 su Canale 5, con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Nello studio Sport Mediaset, Monica Bertini discuterà con Ivan Zazzaroni, Stefano Sorrentino, Ciccio Graziani e Andrea De Marco. Infine, giovedì 4 gennaio, chiudiamo in bellezza con la partita Juventus-Salernitana, in diretta alle 21.00 su Canale 5. La telecronaca sarà curata da Massimo Callegari e Massimo Paganin. Nello studio Sport Mediaset, Monica Bertini guiderà la discussione con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Anche nella stagione sportiva 2023/24 Mediaset è grande protagonista. Tutta la Coppa Italia Frecciarossa è in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. Dopo la partenza con i 32esimi di finale, Mediaset continuerà a trasmettere tutti i match fino alla finale di Roma del 15 maggio 2024. Inoltre, la Supercoppa Italiana avrà un nuovo formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) e si terrà dal 18 al 21 gennaio in Arabia Saudita. E' stato assegnato a Mediaset anche il nuovo triennio di Coppa Italia e SuperCoppa Italia che andranno dunque in onda in esclusiva fino al 2027.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset:

«Esprimiamo soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset del trofeo calcistico più importante d’Italia. E’ un caso unico – e un orgoglio - per un broadcaster commerciale poter offrire una grande competizione calcistica per squadre di club italiane tutta in esclusiva e senza alcun costo per i telespettatori»

Nella stagione 2023/24 Mediaset trasmetterà anche 121 gare di Uefa Champions League, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita per ogni match day), mentre le altre gare saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity. Dai club si passa alle Nazionali con Euro 2024: con e migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di calcio, che si disputeranno in Germania. Un’offerta calcistica straordinaria che prevede più di 170 partite trasmesse tra tutte le competizioni.

La Serie A sarà protagonista tutte le domeniche di campionato su Italia 1, con il ritorno del tradizionale appuntamento di SportMediaset XXL alle 13, condotto da Mino Taveri e Ciccio Graziani, oltre al consolidato appuntamento serale di Pressing con Massimo Callegari, Monica Bertini, e ospiti vari: highlights, interviste, commenti, pagelle e analisi di tutte le partite della giornata. Il lunedì sera, il racconto dei posticipi e della giornata sportiva sarà sviluppato in SportMediaset Monday Night, condotto da Benedetta Radaelli.

Infine, una grande novità riguarda la vela: Mediaset trasmetterà in esclusiva gratuita su Italia 1 e Canale 20 tutte le regate della 37ma edizione dell'America's Cup. Sarà un'opportunità unica per gli appassionati di seguire questa prestigiosa competizione velica.

MARTEDÌ 2 GENNAIO 2024:



Milan vs Cagliari, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Christian Panucci, Franco Ordine e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO 2024:



Atalanta vs Sassuolo, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese Roma vs Cremonese, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Stefano Sorrentino, Ciccio Graziani e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2024:



Juventus vs Salernitana, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Graziano Cesari