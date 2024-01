Calciomercato Invernale, Sportitalia si accende con una maratona di retroscena

Si apre il 2 gennaio 2024, la finestra invernale del calciomercato con le trattative e gli affari che Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre e in HD sul canale 560), come tradizione racconterà con una programmazione dedicata di oltre 200 ore fino alla grande maratona per la chiusura del 31 gennaio.

Un appuntamento da non perdere in un inverno straordinario per gli appassionati di calcio che dal 13 gennaio all’11 febbraio potranno anche seguire in diretta ed esclusiva su Sportitalia le partite della 34° edizione della Coppa d’Africa. La maratona di 52 sfide che determinerà il campione d’Africa sarà anche una vetrina straordinaria per talenti nel mirino delle squadre italiane ed europee e si giocherà a calciomercato aperto. Occasione unica da non perdere per appassionati e addetti ai lavori.

Il momento clou della programmazione dedicata alla finestra invernale del calciomercato rimane l’appuntamento in diretta delle ore 23 con Sportitalia Mercato, la trasmissione cult condotta da Michele Criscitiello con Alfredo Pedullà, nella quale tutte le sere saranno svelati trattative e retroscena con la presenza di grandi ospiti.

La lunga diretta quotidiana partirà, però, dalle ore 8 della mattina con 8 in punto, per poi prevedere una full immersion con l’alternanza di appuntamenti live: Tutti in campo, Si Live, Si Café fino ad arrivare alla diretta di Calciomercato Live dalle 17 fino alle 21 quando comincia Aspettando Calciomercato dalle 21 alle 23. Al termine di Sportitalia Mercato, dalle 23 alle 00,10, la tradizionale chiusura con Lo Sai Che?! e con l’ultima edizione di SI Live 24 che offre la prima rassegna stampa sui giornali in edicola il giorno successivo. La lunga maratona si avvarrà della collaborazione dell’intera redazione di Sportitalia. Confermato il privè di Sportitalia Mercato, le trattative saranno raccontate anche grazie agli inviati in esterna dagli hotel del mercato.

La programmazione dedicata alla sessione invernale del calciomercato e alla Coppa d’Africa sarà disponibile sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv, arricchita della possibilità di ricevere sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti accendendo al servizio gratuito.