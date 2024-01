Supercoppa Italiana 2024, Semifinale Inter vs Lazio (diretta esclusiva Canale 5)

Il Napoli supera la Fiorentina e conquista il pass per la Finale della a EA SPORTS FC Supercup che si giocherà il 22 gennaio 2024, contro la vincente di Inter-Lazio in programma stasera alle 20 in diretta esclusiva su Canale 5. L'Inter, capolista in Serie A, va a caccia del primo trofeo della stagione. Inzaghi punta infatti il successo della Supercoppa italiana che sarebbe la terza consecutiva e l'ottava della sua storia. Di fronte la Lazio, che ha vinto il trofeo l'ultima volta nel 2019 ed è in ripresa dopo un inizio stagione deludente, collezionando 5 vittorie di fila.



LA PRIMA SEMIFINALE - Entrambe le squadre partono subito forte e costruiscono un’occasione nei primi 10 minuti di gioco. Prima è Politano a ricevere palla sulla destra, accentrarsi e far partire un tiro preciso dal limite dell’area che Terracciano in tuffo alza sopra la traversa. Poi è Ikonè a rendersi pericoloso nell’area di rigore del Napoli, ma la sua conclusione è deviata in angolo dalla difesa. Al 22’ il Napoli va in vantaggio col gol dell’ex: Simeone riceve palla in profondità, entra in area e con il destro incrocia alla perfezione superando Terracciano. Al 28’ la Fiorentina va in gol con Beltran, ma la rete viene annullata per un precedente fuorigioco di Bonaventura. Sul finire del primo tempo Ikonè si guadagna un calcio di rigore con una bella incursione sulla destra, terminata con un tocco di Mario Rui sull’attaccante viola; lo stesso Ikonè si presenta sul dischetto, ma calcia alto sopra la traversa. Inizia la ripresa ed è ancora Simeone a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione è murata in angolo da Martinez Quarta. La Fiorentina prova a riversarsi in avanti, inserendo Sottil, Nzola e Parisi. Al 78’ ci prova Duncan da fuori area, ma la conclusione debole termina a lato. Nonostante gli sforzi dei toscani è il Napoli a chiudere la gara. All’84’ l’angolo battuto dagli azzurri finisce sulla testa di Di Lorenzo, che prolunga sul secondo palo dove Zerbin, entrato da 3 minuti, è puntuale all’appuntamento col gol. Passano due minuti ed è ancora Zerbin a trovare la via della rete, recuperando palla a centrocampo e arrivando alla conclusione dal limite dell’area, superando Terracciano per il 3-0 che conclude di fatto la contesa.

LA SUPERCOPPA ITALIANA 2024 IN ESCLUSIVA SULLE RETI MEDIASET

Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio saranno giornate imperdibili per gli appassionati di calcio, con in esclusiva assoluta su Canale 5 e Italia 1, alle ore 20.00, le semifinali della 36ª edizione della Supercoppa Italiana. Le emozionanti sfide saranno disponibili anche in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Il nuovo format della Supercoppa ha introdotto, per la prima volta nella storia della competizione, una Final Four, con tre match: due semifinali e la finale. Il Napoli, campione d’Italia, si scontrerà con la Fiorentina, finalista della scorsa Coppa Italia, mentre l’Inter, vincitrice della Coppa Italia, affronterà la Lazio, arrivata seconda nello scorso campionato. La vittoria in ciascuna semifinale garantirà l'accesso alla finale, in programma lunedì 22 gennaio 2024, alle ore 20.00. Tutte le emozionanti sfide avranno luogo in Arabia Saudita, a Riad, nel modernissimo 'Al-Awwal Park Stadium’.

Per vivere appieno l’avvicinamento al calcio d’inizio delle due sfide, giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, Mediaset ha organizzato studi in diretta su Italia 1, a partire dalle ore 19, con la conduzione di Monica Bertini. Le serate saranno arricchite da post-partita su Italia 1 il 18 gennaio e su Canale 5 il 19 gennaio, con commenti, interviste esclusive e analisi approfondite di tutti i casi da moviola. Prepartita e postpartita saranno anche disponibili in live streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it, permettendo agli spettatori di seguire ogni momento di questa straordinaria competizione anche in mobilità

SUPERCOPPA ITALIANA: LE SEMIFINALI

VENERDÌ 19 GENNAIO:

Prepartita dalle 19:00 su Italia 1 , condotto da Monica Bertini e Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari.





, condotto da Monica Bertini e Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari. Inter-Lazio ,in diretta dalle ore 20.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli





,in diretta dalle ore 20.00, su telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli Postparta su Canale 5, condotto da Monica Bertini e Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari.

Tutte e tre le gare della competizione saranno realizzate utilizzando un livello produttivo di assoluta eccellenza e tecnologie di ripresa all’avanguardia. Lega Serie A adotterà, infatti, il massimo standard utilizzato in Campionato, implementato sino a 26 telecamere ed ulteriormente integrato in campo, in particolare dal Licenziatario domestico Mediaset e dal Broadcaster sul Territorio, per un totale di 36 videocamere.

I tifosi da casa potranno assistere ancora una volta a un grande spettacolo, con riprese coinvolgenti e grafiche interattive, grazie all’impiego di telecamere che montano ottiche cinematografiche, gimbal, tra cui quella denominata “Bat Cam”, movimentate in area panchine, tribune e retro-porta ed utilizzate anche per la costruzione di Clip, oltre a steadycam full frame Sony “Venice” con focus puller, in modalità RF, che forniranno punti di vista inediti ed accattivanti.

Il supporto di Replay in Super Slow Motion da 3x a 8x consentirà anche la realizzazione di filmati ad elevato impatto visivo, permettendo ai telespettatori di apprezzare nel dettaglio ogni gesto tecnico.

Ulteriori innovazioni saranno rappresentate oltre che dal drone, in grado di realizzare spettacolari riprese aeree, anche dalla Sky Cam che lavorerà in campo e sulle tribune, garantendo una narrazione sia tattica sul gioco che emozionale sul pubblico.

Infine il cosiddetto “Intelli Jib” in Super Slow Motion, collocato in retro porta, garantirà immagini uniche dell’area piccola e dell’interno della porta.

“Da quando abbiamo avviato la trasformazione in Media Company della Lega Serie A la nuova sfida è quella di rendere la partita sempre più un evento di vero intrattenimento. Continuiamo ad alzare il livello di qualità delle riprese dei nostri match, attraverso le migliori tecnologie disponibili e sperimentando dispositivi innovativi. È infatti importante riuscire a raccontare l’evento enfatizzando gli aspetti spettacolari ed emotivi per coinvolgere il telespettatore sempre più in modalità immersiva - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. In questa nuova formula a 4 squadre della EA SPORTS FC Supercup garantiremo i massimi standard produttivi per tutte e tre le gare che si giocheranno in Arabia Saudita per offrire un grande spettacolo dedicato ai milioni di spettatori che, attraverso i nostri broadcaster, assisteranno alle partite collegati da oltre 180 Paesi in tutto il mondo”.

Oltre a Mediaset che trasmetterà le partite in Italia e nel resto del mondo la competizione sarà distribuita da circa 40 broadcaster, per un totale di oltre 180 territori. Nello specifico

EUROPA:

DigitAlb: Albania

DAZN: Austria, Germania, Spagna

CBC Sport: Azerbaigian

TV Arena Sport: Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Slovenia

A1 (MAX Sport): Bulgaria

Cyta: Cipro

L’Equipe: Francia, Andorra, Monaco, DOM TOM (Martinica, Guadalupa, Reunion, Guyana Francese, Nuova Caledonia)

Setanta Sports: Georgia

Nova: Grecia

Charlton: IsraeleRTI e RAI Radio: Italia

Khabar: Kazakistan

ArtMotion: Kosovo

Total Sports Network (TSN): Malta

VG: Norvegia

Ziggo: Paesi Bassi

Polsat: Polonia

Sport TV: Portogallo

Viaplay: Regno Unito, Irlanda

AMC Networks: Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria

Prima TV: Romania

Okko: Russia

Aftonbladet: Svezia

Sky Switzerland: Svizzera

TRT: Turchia

Megogo: Ucraina

NTRC: Uzbekistan

ESPN: America Centrale (Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana); America del Sud (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Guyana, Isole Falkland, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela); Caraibi (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guiana Francese, Isola Navassa, Isole Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Sint Eustatius, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

Flow Sports: Caraibi (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cayman, Curacao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Haiti, Martinica, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

FuboTV: Canada

CBS: USA, Territori USA

AFRICA SUB-SAHARIANA:

StarTimes: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sant’Elena e Ascensione, São Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

ASIA: