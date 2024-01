Lega B, Approvata Offerta Diritti Audiovisivi e Date Playoff e Playout 2023/24

Oggi si è svolta a Milano l'Assemblea di Lega B con la presenza di tutte le società. In apertura dei lavori si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva.

L’Assemblea ha approvato la pubblicazione, per il 26 gennaio, dell’offerta al mercato, non esclusiva, dei diritti audiovisivi a pagamento per il territorio italiano triennio 2024-2027. L’offerta si compone di cinque pacchetti: tre principali (uno per il satellite, uno per piattaforma internet, uno global per tutte le piattaforme) e di due complementari ‘pubblici esercizi e goal live’ rivolti ai soggetti che hanno già acquistato uno dei primi tre pacchetti. Il termine per la presentazione delle offerte è il 29 febbraio; i valori richiesti sono sostanzialmente coincidenti con quelli del periodo 2021-2024, in ragione dei rilevanti dati di audience maturati negli ultimi campionati.

Cambia invece la distribuzione dei valori, come conseguenza del livello distributivo raggiunto dalla piattaforma IP e del mutato posizionamento sul mercato da parte degli operatori. Proprio l’audience rilevato dal 2018/19 a 2022/23 è stato oggetto di valutazione in Assemblea registrando un incremento da 8,6 a 21,25 milioni totali (compresi playoff e playout), da 162mila a 552mila spettatori medi a giornata.

Playoff e playout - Ufficializzate le date dei playoff e playout 2023/24 che hanno quale caratteristica il format di una singola partita per giornata in modo da giocare in orari favorevoli ai tifosi e il rispetto del vincolo del 3 giugno per il rilascio dei convocati nelle rispettive Nazionali. Diretta di tutte le partite su Sky Sport e DAZN.

Playoff

TURNO PRELIMINARE (GARA UNICA)

Venerdì 17 maggio 2024 - (6ª vs 7ª)

Sabato 18 maggio 2024 - (5ª vs 8ª)

SEMIFINALI (ANDATA E RITORNO)

Lunedì 20 maggio 2024 - (6ª o 7ª vs 3ª)

Martedì 21 maggio 2024 - (5ª o 8ª vs 4ª)

Venerdì 24 maggio 2024 - (3ª vs 6ª o 7ª)

Sabato 25 maggio 2024 - (4ª vs 5ª o 8ª)

FINALE (ANDATA E RITORNO)

Giovedì 30 maggio 2024

Domenica 2 giugno 2024

Playout