Serie A 2023 - 2024, anticipi e posticipi dalla 26a alla 30a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Dopo il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League e della Conference League, la Lega Serie A ha ufficialmente annunciato il calendario della stagione 2023/2024. Potrai seguire gli incontri in diretta su DAZN e Sky Sport. La serie di partite inizia questo weekend con la 26ª giornata e si estende fino alla 30ª giornata, prevista tra il 30 marzo e il 1 aprile 2024.

La 26a giornata della Serie A presenta diverse partite interessanti in programma. Si comincia venerdì 23 febbraio 2024 alle 20:45 con l'incontro tra Bologna e Hellas Verona, in esclusiva su DAZN. Sabato 24 febbraio, alle 15:00, Sassuolo affronta Empoli, sempre in esclusiva su DAZN, mentre alle 18:00 Salernitana gioca contro Monza, anch'essa in esclusiva su DAZN. La giornata continua sabato con Genoa contro Udinese alle 20:45, una partita che sarà in co-esclusiva tra DAZN e Sky. Domenica 25 febbraio, alle 12:30, Juventus sfida Frosinone in una co-esclusiva tra DAZN e Sky, seguita alle 15:00 da Cagliari contro Napoli in esclusiva su DAZN. Alle 18:00, Lecce gioca contro Inter in esclusiva su DAZN, mentre alle 20:45 Milan affronta Atalanta, anch'essa in esclusiva su DAZN. La giornata si conclude lunedì 26 febbraio con Roma contro Torino alle 18:30 in esclusiva su DAZN, seguita da Fiorentina contro Lazio alle 20:45, in co-esclusiva tra DAZN e Sky.

Per quanto riguarda i recuperi della 21a giornata, mercoledì 28 febbraio, alle 18:00, c'è la partita tra Sassuolo e Napoli, in esclusiva su DAZN, seguita alle 20:45 da Inter contro Atalanta, anche questa in esclusiva su DAZN.

Passando alla 27a giornata, venerdì 1 marzo 2024, alle 20:45, c'è la sfida tra Lazio e Milan, in esclusiva su DAZN. Sabato 2 marzo, alle 15:00, Udinese affronta Salernitana in esclusiva su DAZN, seguita alle 18:00 da Monza contro Roma, anche questa in esclusiva su DAZN. Sabato sera alle 20:45, Torino gioca contro Fiorentina, in co-esclusiva tra DAZN e Sky. Domenica 3 marzo, alle 12:30, Hellas Verona sfida Sassuolo in co-esclusiva tra DAZN e Sky, seguita alle 15:00 da Empoli contro Cagliari in esclusiva su DAZN, e Frosinone contro Lecce, anch'essa in esclusiva su DAZN. Alle 18:00, Atalanta gioca contro Bologna in esclusiva su DAZN, mentre alle 20:45 Napoli affronta Juventus, anche questa in esclusiva su DAZN. Lunedì 4 marzo, alle 20:45, c'è Inter contro Genoa, in co-esclusiva tra DAZN e Sky.

La 28ª giornata inizia Venerdì 8 marzo alle 20:45 con Napoli contro Torino, una partita che sarà trasmessa in esclusiva sia su DAZN che su Sky. Sabato 9 marzo, alle 15:00, Cagliari affronta Salernitana e Sassuolo sfida Frosinone, entrambe le partite trasmesse in esclusiva su DAZN. Alle 18:00, Bologna sfida l'Inter, con la trasmissione in esclusiva su DAZN. La giornata si conclude alle 20:45 con Genoa contro Monza, in esclusiva su DAZN e Sky. Domenica, 10 marzo, inizia alle 12:30 con Lecce contro Hellas Verona, da seguire in esclusiva su DAZN e Sky. Alle 15:00, Milan gioca contro Empoli, con la trasmissione in esclusiva su DAZN. Alle 18:00, Juventus affronta Atalanta, disponibile in esclusiva su DAZN. La giornata si conclude alle 20:45 con Fiorentina contro Roma, in esclusiva su DAZN. Lunedì, 11 marzo, la settimana calcistica si chiude con Lazio contro Udinese alle 20:45, trasmessa in esclusiva su DAZN.