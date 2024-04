Pluto TV porta il Real Madrid C.F. in Italia: lancio del canale gratuito FAST Realmadrid TV

Pluto TV, leader mondiale nella televisione in streaming gratuita FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), ha annunciato il lancio del canale Realmadrid TV in Italia. I tifosi del club spagnolo e gli appassionati di calcio in Italia avranno accesso a contenuti unici riguardo uno dei più grandi club di calcio al mondo: il Real Madrid C.F.

Realmadrid TV offre un'ampia selezione di contenuti relativi al club, tra cui ultime notizie, interviste a giocatori, allenatori e membri dello staff, contenuti dietro le quinte e dagli spogliatoi e sessioni di allenamento. Gli spettatori avranno la possibilità di ascoltare analisi di esperti, documentari che esplorano l’evoluzione del club, profili di giocatori e momenti salienti che hanno definito la storia della squadra.

Il Real Madrid, che gioca con una divisa completamente bianca, da cui deriva il soprannome "Los Blancos", è uno dei club calcistici più seguiti al mondo e, con oltre 500 milioni di follower, è il club più seguito sui social media di tutto il mondo.

Pluto TV è il principale servizio di televisione in streaming gratuito che offre centinaia di canali lineari in diretta e migliaia di titoli on-demand a un pubblico globale. Pluto TV è facilmente accessibile e fruibile in streaming su dispositivi mobili, web e TV connesse.

