Coppa Italia 2023/24: Diretta Semifinali, Lazio - Juventus e Atalanta - Fiorentina Canale 5

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Martedì 23 e mercoledì 24 aprile torna la competizione nazionale con le gare di ritorno delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Martedì 23 aprile, su Canale 5, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, dalle ore 21.00 andrà in scena “Lazio-Juventus”. L’andata è terminata 2-0 per i bianconeri. Il prepartita della sfida, con la conduzione di Monica Bertini, a partire dalle ore 20, sarà visibile sul Canale 20, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Mercoledì 24 aprile, su Canale 5, in diretta dalle ore 21.00, dal Gewiss Stadium di Bergamo sarà invece la volta di “Atalanta-Fiorentina”. L’andata è terminata 1-0 per i viola. Il prepartita della sfida, con la conduzione di Monica Bertini, a partire dalle ore 20, sarà visibile sul Canale 20, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity

Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:

MARTEDI 23 APRILE 2024:

Lazio vs Juventus (and. 0-2), in diretta esclusiva alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Francesca Benvenuti e Gianni Balzarini



La Lazio ha perso senza segnare tutte le ultime quattro partite di Coppa Italia contro la Juventus; nella competizione, solo il Catanzaro contro il Napoli è arrivato a cinque sconfitte di fila senza nemmeno una rete realizzata. Dopo aver vinto quattro partite casalinghe consecutive contro la Juventus in Coppa Italia, la Lazio ha perso la più recente, il 20 gennaio 2016; i biancocelesti non hanno mai subito due sconfitte interne di fila contro i bianconeri nella competizione. Considerando tutte le competizioni, la Juventus è la formazione contro cui la Lazio ha perso più partite dal 1929/30 (99); la squadra biancoceleste potrebbe diventare solamente la seconda, dopo l’Inter (103), a perdere almeno 100 incontri con i bianconeri in gare ufficiali dalla nascita della Serie A TIM a girone unico. La Lazio ha vinto le ultime due partite casalinghe contro la Juventus, entrambe in Serie A TIM; i biancocelesti non arrivano a tre successi interni consecutivi contro i bianconeri dal periodo tra gennaio 2000 e novembre 2001 (uno in Coppa Italia, due in campionato). La Lazio non ha segnato nell’ultima partita di Coppa Italia (nel match di andata contro la Juventus) e non arriva a due gare di fila senza reti nella competizione dal 2018 – semifinali di andata e ritorno contro il Milan in quel caso. La Lazio non perde in casa in Coppa Italia dal gennaio 2016, proprio contro la Juventus (0-1 con gol di Stephan Lichtsteiner); da allora, per i biancocelesti 13 partite con 11 successi e due pareggi e con soli cinque gol subiti nel periodo (nove clean sheet). La Juventus non arriva ai supplementari in una semifinale di Coppa Italia dal marzo 2016, quando all’andata vinse 3-0 contro l’Inter, per poi perdere 3-0 nella gara di ritorno – in quel caso comunque i bianconeri passarono il turno ai calci di rigore. La Juventus potrebbe arrivare a disputare la sua 22ª finale di Coppa Italia, già record nella competizione; mentre la Lazio arrivando a 11 raggiungerebbe la Fiorentina (in lotta per la 12ª), dietro a Roma (16), Inter (15) e Milan (12). Tutte le ultime otto reti della Lazio in Coppa Italia (escludendo gli autogol) sono state realizzate da giocatori diversi; le due di questa stagione portano la firma di Mattéo Guendouzi e Mattia Zaccagni. Considerando tutte le competizioni, Dusan Vlahovic ha realizzato sette reti contro la Lazio in nove incontri: più che contro ogni altra squadra; in aggiunta, tre di queste marcature sono arrivate negli ultimi due incroci contro i biancocelesti – entrambi all’Allianz Stadium in questa stagione.

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.

MERCOLEDI 24 APRILE 2024:

Atalanta vs Fiorentina (and. 0-1), in diretta esclusiva alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Inviati: Angiolo Radice e Daniele Miceli



L’Atalanta ha perso otto delle 12 partite disputate in Coppa Italia contro la Fiorentina (2V, 2N) e contro nessun’altra squadra conta così tante sconfitte nella competizione; di contro la Fiorentina affronta invece la formazione contro cui vanta più successi nel torneo (otto appunto). Dopo aver vinto le due precedenti, l’Atalanta ha perso il match interno più recente disputato contro la Fiorentina in Coppa Italia (2-3 nei quarti di finale del 2021/22); tuttavia i nerazzurri non hanno mai subito due sconfitte casalinghe di fila contro i toscani nella competizione. L’Atalanta ha guadagnato la finale in cinque delle precedenti sette occasioni in cui ha giocato le semifinali di Coppa Italia, tra cui le due più recenti contro Fiorentina (2018/19) e Napoli (2020/21); quella viola è l’unica squadra sfidata almeno due volte in questa fase della competizione (1V, 1N nell’incrocio del 2018/19). L’Atalanta ha perso senza segnare la gara d’andata contro la Fiorentina (0-1) e non subisce due sconfitte di fila senza andare a bersaglio in Coppa Italia dal gennaio-febbraio 2018 (doppio 0-1, anche in quel caso nelle semifinali del torneo contro la Juventus). La Fiorentina ha vinto senza subire reti la gara d’andata contro l’Atalanta (1-0) e potrebbe ottenere due successi, tenendo la porta inviolata, nelle due semifinali di una singola edizione della Coppa Italia per la prima volta nella sua storia; da quando si gioca la semifinale con andata e ritorno solo una volta la viola ha ottenuto il doppio successo (3-1 e 1-0 v Inter nel 1995/96). Dopo esserci riuscita nel 2022/23 la Fiorentina potrebbe raggiungere la finale di Coppa Italia per due edizioni di fila per la seconda volta nella sua storia (1960 e 1961 la prima volta), la prima però con la semifinale disputata con gare di andata e ritorno. Qualora dovesse superare il turno la Fiorentina giocherebbe la sua 12a finale di Coppa Italia; solo Juventus (21 - esclusa una possibile finale in questa stagione), Roma (16) e Inter (15) ne registrano di più (12 anche per il Milan). A partire dagli ottavi di finale di questa Coppa Italia solo la Juventus (25) ha concluso più volte nello specchio della porta rispetto ad Atalanta e Fiorentina (16 entrambe); la viola è invece la formazione con più duelli vinti (195) e palloni recuperati (199) nel periodo, alle sue spalle proprio i bergamaschi rispettivamente con 160 e 172. Due dei soli tre centrocampisti con almeno due reti segnate in questa Coppa Italia giocano nell’Atalanta: Teun Koopmeiners e Charles De Ketelaere (due gol al pari di Manolo Portanova della Reggiana). In particolare l’olandese ha siglato le ultime due reti realizzate dall’Atalanta nella competizione e potrebbe diventare il primo giocatore a firmarne tre di fila per i bergamaschi nel torneo. Nicolás González ha preso parte a 15 reti (11 gol e quattro assist) in questa stagione, considerando tutte le competizioni, e solo nel 2022/23 (17) conta più partecipazioni con la maglia della Fiorentina (15 anche nel 2021/22); l’argentino, che non ha ancora trovato il gol in questa Coppa Italia dopo che ne aveva realizzato due nell’edizione scorsa e uno nel 2021/22, ha fornito un passaggio vincente nel match di andata contro l’Atalanta e potrebbe servire un assist in due gare di fila per la prima volta nella competizione.

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Franco Ordine, Simone Tiribocchi, Ciccio Graziani e Andrea De Marco.