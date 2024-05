Coppa Italia Frecciarossa, Finale 2024 | Atalanta - Juventus, diretta Canale 5 ore 21

Lo stadio Olimpico di Roma è pronto (diretta tv esclusiva Canale 5 ore 21) per ospitare la finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024, inedita, tra Atalanta e Juventus. Gara che come al solito si prevede tiratissima, 90 minuti, 120 in caso di parità dopo i tempi regolamentari, ed eventuali calci di rigore per conquistare il trofeo ed entrare nell **albo d oro** e succedere all`Inter, campione lo scorso anno. Sarà AL BANO a cantare l’Inno di Mameli con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco.

L'Atalanta arriva lanciatissima dagli ultimi risultati a caccia del trofeo che manca in bacheca dal 1963: gli uomini di Giampiero Gasperini, che hanno eliminato Sassuolo, Milan e Fiorentina, hanno messo in fila 4 vittorie con Monza, Empoli, Salernitana e Roma salendo al quinto posto in campionato e potandosi a -4 dalla Juventus con una partita ancora da recuperare, il 2 giugno alle 18.00 contro la Fiorentina. Nel frattempo la Dea ha scritto un altro pezzettino di storia, qualificandosi per la finale di Europa League, mercoledì prossimo 22 maggio a Dublino contro il Bayer Leverkusen. La Juventus, invece, ha fatto fuori Salernitana, Frosinone e Lazio, ma non vince dal 7 aprile. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono reduci da cinque pareggi di fila in campionato ma si giocheranno la finale per la quarta volta negli ultimi cinque anni (sconfitte con Napoli e Inter e vittoria proprio contro l`Atalanta nel 2021/22.

CURIOSITA E PRECEDENTI - L’Atalanta ha vinto sei delle ultime sette partite tra tutte le competizioni (1N), segnando 16 gol nel periodo (2.3 reti di media). Tutte le ultime sei reti della Juventus in finale di Coppa Italia sono state realizzate con il piede sinistro (esclusi autogol) - in ordine: Douglas Costa, Benatia, Kulusevski, Chiesa, Alex Sandro e Vlahovic. La Juventus è la squadra contro cui l’Atalanta ha disputato più partite in Coppa Italia: 17 fin qui – i bianconeri sono rimasti imbattuti in 13 di queste (7V, 6N), completano quattro successi della Dea. La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro l’Atalanta in Coppa Italia (1P): l’unico successo della Dea nel periodo risale al 30 gennaio 2019 (3-0 nei quarti di finale con gol di Timothy Castagne e doppietta di Duván Zapata). Atalanta e Juventus hanno pareggiato quattro delle ultime cinque sfide (completa una vittoria bianconera) in tutte le competizioni, tra cui le due più recenti (entrambe nella Serie A TIM 2023/24): le due formazioni potrebbero pareggiare almeno tre confronti di fila per la prima volta dal periodo tra il 1990 e il 1991; mentre non hanno mai pareggiato tre sfide in una singola stagione.

LA STORIA DELLA COPPA ITALIA - Il trofeo che verrà alzato sotto il cielo di Roma non ha sempre avuto questa forma e stilisticamente era molto diverso: la coppa originale della prima edizione, vinta nel 1922 dal Vado, aveva una forma più triangolare e andò distrutta durante il ventennio fascista così come il trofeo in palio dal 1936 al 1943 e dal 1958 al 1959. La Coppa con la forma attuale è invece datata 1960, fabbricata in oro puro e destinata a rimanere in consegna ai vincitori per un anno intero, prima di essere restituita alla Lega Serie A in cambio di una copia da esporre in bacheca. Anche la coccarda tricolore da apporre sulle maglie della squadra vincitrice risale a quegli anni: la prima squadra a potersi cucire sul petto fregio che indicava la vittoria fu la Lazio nella stagione 1958/59: un cerchio esterno rosso, seguito dal bianco e poi dal verde.

Sono 16 le squadre che in questi 102 anni hanno vinto la Coppa Italia, dal Vado, nella prima edizione del 1922 all`Inter campione lo scorso anno grazie alla vittoria sulla Fiorentina: il record di titoli vinti appartiene alla Juventus, a quota quattordici trofei (di cui quattro consecutivi dal 2015 al 2018, a sua volta record) seguita da Inter e Roma a nove e dalla Lazio a sette. Sei vittorie, invece, per Fiorentina e Napoli. Proprio il Vado, nel 1922, e il Napoli nel 1961-1962, sono le due sole società ad aver conquistato il trofeo pur non partecipando al campionato di Serie A TIM. Nemmeno in questa stagione potrà esserci il`double` Coppa/Scudetto, visto che l`Inter Campione d`Italia è stato eliminato dal Bologna negli ottavi. L`Atalanta potrebbe invece centrare l`accoppiata Coppa Italia Frecciarossa-Europa League se dovesse riuscire a vincere entrambe le finali, come riuscito al Parma di Alberto Malesani nella stagione 1998/99 alla Juventus nel 1999/90 con Dino Zoff in panchina.

Il calciatore con più presenze nella competizione è Roberto Mancini con 120 partite giocate, seguito da Giuseppe Bergomi a 119 (tutte con L’Inter) e Pietro Vierchowod a 116. Staccatissimo il giocatore con più presenze ancora in attività, Leonardo Bonucci a 47 presenze, De Silvestri (41) e Candreva (39). Il recordman di presenze bianconero è Gaetano Scirea con 89 partite giocate, mentre nell`Atalanta Valter Bonacina ha collezionato 49 gettoni. Tra gli allenatori guida Trapattoni (157), seguito da Liedholm (145) e Mazzone (142). È ancora Roberto Mancini, insieme a Gigi Buffon, il recordman di vittorie da calciatore con sei trofei conquistati, mentre l`ex Ct della Nazionale Azzurra arriva a dieci trofei sommando anche quelli conquistati da allenatore. A quattro titoli, oltre a Mancini, troviamo anche Sven-Göran Eriksson e Massimiliano Allegri, che guida anche la classifica tra i tecnici ancora in attività seguito da Simone Inzaghi a tre e Luciano Spalletti a due vittorie.

Per quanto riguarda i bomber di Coppa, il capocannoniere di tutti i tempi è Alessandro Altobelli con 56 reti, seguito da Roberto Boninsegna a 48 e da Giuseppe Savoldi a 47. Tra i calciatori in attività, invece, guida la classifica Paulo Dybala con 13 reti, seguito da Ciro Immobile a 12. Poi Federico Chiesa a 11 e Gianluca Scamacca a 9. Il capocannoniere della manifestazione della Juventus è Pietro Anastasi con 29 reti, mentre quello dei bergamaschi è Andrea Lazzari a quota 10. Gianluca Vialli, infine, è il calciatore capace di segnare il maggior numero di gol in una singola edizione, 13, con la Sampdoria nel 1988-1989. Fabio Maresca dirigerà infine la partita: Paolo Casarin, Pierluigi Collina e Gianluca Paparesta guidano la classifica degli arbitri con più finali, seguiti da Daniele Orsato, primo tra i fischietti ancora in attività, a quota tre.

RIPRESE INNOVATIVE E TECNOLOGIE - Lo stadio “Olimpico” di Roma si prepara ad ospitare la Finale di Coppa Italia Frecciarossa Atalanta-Juventus e Lega Serie A si appresta a mettere in campo il massimo sforzo produttivo. Modalità di ripresa innovative con ottiche cinematografiche, telecamere mai usate prima in una partita di calcio e droni, accompagneranno i tifosi nel racconto di tutto l’evento, dal pre-gara fino ai festeggiamenti per la conquista del trofeo.

La grande produzione televisiva vedrà l’impiego sul campo di ben 47 telecamere, un record per una gara organizzata in Italia da Lega Serie A, considerando, oltre alle telecamere della Host Production (29), quelle del canale tematico dei Club (3), di integrazione del primario Licenziatario nazionale Mediaset (8) e di alcuni dei Broadcaster internazionali presenti live sul posto (CBS, Abu Dhabi Media), e le camere utilizzate per la realizzazione del Magazine internazionale e dei contenuti speciali ad uso social media.

Inclusi nella configurazione, oltre alla Steadycam "Sony Venice 2 con ottica Fujinon 25-1000mm" collocata retroporta, le cui immagini saranno proposte nei replay con grafica brandizzata “Frecciarossa Cam”, un Gimbal aggiuntivo che monta la nuovissima ‘’Sony Burano’’ con ottica cinematografica, un drone FPV e la Robycam che consente immagini aeree sempre più vicine al terreno di gioco. Nel pre-gara e nell’intervallo, sui maxischermi dello stadio verranno proposte immagini dei tifosi sugli spalti che daranno vita alla “Philadelhpia Friends Cam”.

Una grande novità sarà portata dall’utilizzo della “Referee Cam”, che permetterà agli spettatori da casa di immedesimarsi nel punto di vista dell’arbitro nel pre-gara, grazie all’utilizzo di una microcamera ad alta risoluzione, del peso di soli 6 grammi. Sarà inoltre implementato un servizio ulteriore di "VAR Message", che permetterà di inviare dalla Video Operations Room dei messaggi istantanei (ad esempio “VAR Review”), all’orologio dell’arbitro, come già avviene per gli avvisi GOAL/NO GOAL del sistema GLT.

Infine sarà possibile utilizzare per la prima volta Grafiche in Augmented Reality, come head to head, focus player, line-up, team comparison, per riproporre in modalità accattivante modello gaming un set unico di dati statistici evoluti.

“Questa edizione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa si prospetta la più spettacolare e innovativa mai trasmessa - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Dalla visuale del punto di vista dell’arbitro nel pre-partita, alle interazioni col pubblico sugli spalti, le grafiche in realtà aumentata e il massimo numero di telecamere mai utilizzate da Lega Serie A in una partita in Italia, vogliamo offrire agli spettatori collegati da oltre 180 territori in tutto il mondo uno spettacolo unico e immersivo, in grado di coinvolgere gli appassionati e fargli provare tutte le emozioni dell’evento. Anche in questa occasione proporremo il più alto livello di tecnologia disponibile, utilizzando, primi al mondo in una partita di calcio, la nuovissima camera Sony Burano, che offrirà agli spettatori immagini al livello delle massime produzioni cinematografiche”.

In tutto il mondo l'evento sarà distribuito da circa 40 broadcaster, per un totale di oltre 180 territori. Nello specifico:

EUROPA:

DigitAlb: Albania

DAZN: Austria, Germania, Spagna

CBC Sport: Azerbaigian

TV Arena Sport: Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Slovenia

A1 (MAX Sport): Bulgaria

Cyta: Cipro

Ekstra Bladet: Danimarca

L’Equipe: Francia, Andorra, Monaco, DOM TOM (Martinica, Guadalupa, Reunion, Guyana Francese, Nuova Caledonia)

Setanta Sports: Georgia

Nova: Grecia

Charlton: Israele

Khabar: Kazakistan

ArtMotion: Kosovo

Total Sports Network (TSN): Malta

VG: Norvegia

Ziggo: Paesi Bassi

Polsat: Polonia

Sport TV: Portogallo

Viaplay: Regno Unito, Irlanda

AMC Networks: Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria

Prima TV: Romania

Okko: Russia

Aftonbladet: Svezia

Sky Switzerland: Svizzera

TRT: Turchia

Megogo: Ucraina

NTRC: Uzbekistan

AMERICHE:

ESPN: America Centrale (Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana); America del Sud (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Guyana, Isole Falkland, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela); Caraibi (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guiana Francese, Isola Navassa, Isole Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Sint Eustatius, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

Flow Sports: Caraibi (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cayman, Curacao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Haiti, Martinica, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

FuboTV: Canada

CBS: USA, Territori USA

AFRICA SUB-SAHARIANA:

StarTimes: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sant’Elena e Ascensione, São Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

ASIA:

DAZN: Giappone

TVRI: Indonesia

UseeTV: Indonesia

Unitel: Mongolia

Singtel: Singapore

HTV: Vietnam

MENA (Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Ciad, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iran, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tunisia, Yemen):

Abu Dhabi Media

Starzplay

LA FINALISSIMA IN DIRETTA TV



La 77ª edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 15 maggio, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida “Atalanta-Juventus” che assegnerà la coppa nazionale. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. E Mediaset, per l’occasione, scende in campo una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Alessio Conti, Angiolo Radice, Gianni Balzarini e Daniele Miceli.

Sul Canale 20, l’avvicinamento alla partita comincerà dalle ore 20, con il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini, con ospiti Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Mino Taveri e Graziano Cesari. Il collegamento su Canale 5, live dall’Olimpico, a partire dalle ore 20.40. La produzione della Lega Calcio sarà composta da 28 telecamere, di cui due con ottica cinematografica e con un’integrazione totale di Mediaset di ben 11 telecamere. Al termine del match post-partita in diretta su Canale 5 con lo studio condotto da Monica Bertini con ospiti Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Di seguito, il dettaglio del programma della finale:

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

Prepartita dalle 20, sul Canale 20, Mediaset Infinity e SportMediaset.it e su Canale 5 dalle 20.40.





Atalanta-Juventus, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5, Mediaset Infinity e SportMediaset.it

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Alessio Conti, Angiolo Radice, Gianni Balzarini e Daniele Miceli.

A seguire, dopo la fine del match, su Canale 5 studio condotto da Monica Bertini con ospiti Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Mino Taveri e Graziano Cesari.

