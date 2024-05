Netflix diventa (anche in Italia) la Casa Globale delle Partite NFL a Natale 2025 e 2026

Netflix annuncia che il 25 dicembre 2024 sarà la casa globale delle due partite della NFL (National Football League) di Natale, e che con un accordo di tre stagioni trasmetterà in streaming almeno un holiday game nei giorni di Natale del 2025 e 2026.

Netflix collabora con la NFL ormai da un paio d’anni, a cominciare dalla serie di successo Quarterback del 2023. Quest’estate, la docuserie Receiver sarà presentata in anteprima su Netflix e seguirà cinque dei migliori ricevitori della NFL durante la loro stagione 2023 dentro e fuori dal campo: Davante Adams (Raiders), Justin Jefferson (Vikings), George Kittle e Deebo Samuel (dei 49ers) e Amon-Ra St. Brown (Lions).

“L’anno scorso abbiamo deciso di fare una grande scommessa sul live, attingendo a enormi comunità di fan di generi come comedy, reality, sport e altro ancora”, afferma Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix. “Non ci sono eventi annuali dal vivo, sportivi o di altro tipo, il cui pubblico può essere paragonato a quello attratto dalla NFL. Siamo così entusiasti che le partite della NFL del giorno di Natale saranno solo su Netflix”.

“Non potremmo essere più entusiasti di essere la prima lega sportiva professionistica a collaborare con Netflix per portare partite dal vivo ai tifosi di tutto il mondo”, afferma Hans Schroeder, Executive Vice President of Media Distribution della NFL. “La NFL a Natale è diventata una tradizione e collaborare con Netflix, un servizio per cui il giorno più importante dell’anno è tipicamente questa festività, è la combinazione perfetta per far crescere questo evento a livello globale per i fan della NFL”.

La NFL ha lanciato i giochi di Natale nel 1971 prima di riproporli su base semi-regolare nel 1989. Dal 2020, sono stati un punto fermo per le vacanze invernali, con le tre partite di Natale dello scorso anno, che si classificano tra i primi 25 programmi TV più visti del 2023; la partita Raiders vs. Chiefs (a cui hanno assistito Taylor Swift e Babbo Natale) ha coinvolto il maggior numero di spettatori dal giorno di Natale del 1988. In totale, la NFL ha organizzato 30 competizioni di Natale. In linea con la lunga tradizione natalizia della NFL, le partite Netflix del giorno di Natale andranno in onda in TV nelle città delle squadre partecipanti e saranno disponibili sui dispositivi mobili statunitensi con NFL+.