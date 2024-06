Record d'Ascolti per Warner Bros. Discovery Jannik Sinner conquista Eurosport al Roland Garros 2024

Per Warner Bros. Discovery è già record d’ascolti per la partita di quarto turno del Roland Garros con protagonista Jannik Sinner. Il match in prima serata con Corentin Moutet è stato seguito da 871.000 spettatori su Eurosport 1 (secondo miglior risultato di sempre dopo la finale dell’Australian Open 2024), equivalenti al 5% di share e al 22% di share sul target Pay TV. Si sono registrati inoltre picchi di 1.213.000 spettatori.

Eurosport 1 6° canale nazionale in prima serata, 7° canale in seconda e 11° canale nelle 24 ore, rispettivamente con 4,4%, 3,7% e 1,7% di share sul pubblico totale, e 1° canale pay nelle 24 ore con l’8,6% di share pay TV.

Il prossimo appuntamento con Jannik Sinner è fissato per martedì 4 giugno, quando il tennista italiano affronterà Grigor Dimitrov ai quarti di finale del Roland Garros. La partita, con orario TBD, sarà trasmessa in esclusiva tv su Eurosport 1 e live streaming senza interruzioni pubblicitarie su Discovery+.

Il Roland Garros 2024 è in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2 oltre a Discovery+, la piattaforma streaming con tutti i campi a disposizione. Fino alle finali di sabato 8 (femminile) e domenica 9 giugno (maschile), Warner Bros. Discovery trasmette il Roland Garros in diretta ogni giorno dalle 11:00 con i match di cartello su Eurosport 1, le partite degli italiani su Eurosport 2 e la diretta integrale del torneo su Discovery+ versione illimitata per un totale di 886 match.