Coppa Italia 2024/25 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti Ottavi di Finale #1

La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione 2024/2025. Il prossimo spettacolo si concluderà il 14 maggio 2025, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità della Juventus, vincitrice dell’ultimo trofeo.

Scattata con il turno preliminare dello scorso 3 e 4 agosto la 77esima edizione della Coppa Italia, torneo che si giocò per la prima volta nel 1922 e vide la vittoria del Vado che superò in finale per 1-0 l’Udinese, dopo i tempi supplementari, grazie alla rete decisiva di Levratto. Sono 16 le squadre che almeno una volta hanno vinto il torneo: al comando, per numero di titoli vinti, troviamo Juventus a quota 15, Roma e Inter (i neroazzurri detentori del titolo, vinto lo scorso maggio nella finalissima di Roma contro la Fiorentina affermandosi per 2-1) poi Lazio (7), Fiorentina e Napoli (6 ciascuna), Milan e Torino (5 a testa); Sampdoria (4); Parma (3), Bologna (2), Atalanta, Genoa, Vado, Venezia e Vicenza (1 ciascuna). Il titolo è sempre stato vinto da un club di Serie A, fatta eccezione per le edizioni 1922 (Vado, ma ancora non esistevano i campionati strutturati su girone unico) e 1961/62 (Napoli – quell’anno in serie B – che si impose 2-1 sulla Spal in finale secca, a Roma).

Nel dettaglio, a contendersi la Coppa Italia 2024/25 saranno 20 club di Serie A, 18 di Serie B e 6 di Serie C. Anche quest'anno dunque le squadre entreranno in gioco in momenti differenti, a seconda della categoria di appartenenza. I top club del nostro campionato, le prime 8 classificate della scorsa Serie A, sono ammesse di diritto agli ottavi di finale, dove inizierà per loro la rincorsa al titolo.

Le altre invece partono dai turni preliminari, con gare ad eliminazione diretta secche fino ai quarti. Fa eccezione la doppia sfida delle semifinali, che si giocheranno con partite di andata e ritorno senza però la regola dei gol in trasferta, abbandonata anche nelle coppe europee. In caso di parità al novantesimo, per tutte le partite a gara unica non ci saranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente a battere gli eventuali rigori per decretare il passaggio del turno. Non cambierà nulla rispetto al passato invece per quanto riguarda le semifinali e la finale.

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset, che anche per le prossime tre stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2024/2025 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Su Italia 1, studio di continuità con gli highlights di tutte le partite e la conduzione di Monica Bertini.

Martedì 3 dicembre 2024, alle 18:30, il Bologna affronterà il Monza in una diretta esclusiva su Italia 1. La telecronaca sarà curata da Riccardo Trevisani, affiancato dal commento tecnico di Giancarlo Camolese. In serata, alle 21:00, sempre su Italia 1, il Milan sfiderà il Sassuolo in un match imperdibile, con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento di Roberto Cravero. Durante entrambe le partite, lo studio pre e post-partita sarà condotto da Monica Bertini, che guiderà l’analisi e le interviste con un panel di esperti composto da Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Mercoledì 4 dicembre 2024, alle 21:00, sarà il turno della Fiorentina, che ospiterà l’Empoli in un derby toscano trasmesso in esclusiva su Italia 1. La telecronaca sarà nuovamente affidata a Riccardo Trevisani, con Simone Tiribocchi incaricato del commento tecnico.

Giovedì 5 dicembre 2024, alle 21:00, la Lazio sfiderà il Napoli in un incontro di altissimo livello, visibile sempre in esclusiva su Italia 1. La telecronaca sarà a cura di Massimo Callegari, con Massimo Paganin pronto ad analizzare in dettaglio le dinamiche di gioco. Anche in questa occasione, lo studio sarà condotto da Monica Bertini, affiancata da Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco, che discuteranno strategie e prospettive future delle squadre.

MARTEDI 3 DICEMBRE 2024

ore 18:30 BOLOGNA vs MONZA Diretta Esclusiva ITALIA 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani - Commento: Giancarlo Camolese



Telecronaca: Riccardo Trevisani - Commento: Giancarlo Camolese ore 21:00 MILAN vs SASSUOLO Diretta Esclusiva ITALIA 1

Telecronaca: Massimo Callegari - Commento: Roberto Cravero



Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari

MERCOLEDI 4 DICEMBRE 2024

ore 21:00 FIORENTINA vs EMPOLI Diretta Esclusiva ITALIA 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani - Commento: Simone Tiribocchi

GIOVEDI 5 DICEMBRE 2024

ore 21:00 LAZIO vs NAPOLI Diretta Esclusiva ITALIA 1

Telecronaca: Massimo Callegari - Commento: Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco