Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 30a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Venerdì 14 marzo 2025, alle 20:30, la Serie BKT giunge alla 30ª giornata con l’anticipo tra Palermo e Cremonese, in diretta. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Morelli. La squadra di Giovanni Stroppa dovrà sfatare un tabù storico, visto che il Barbera è sempre stato un campo ostico per i grigiorossi: in 13 trasferte nel torneo cadetto, infatti, hanno ottenuto una sola vittoria (5N, 7P), datata novembre 1936. Da allora, la Cremonese ha collezionato cinque pareggi e altrettante sconfitte, compresa quella più recente del dicembre 2023 (2-3).

Sabato 15 marzo 2025, alle 15:00, il Cesena ospita lo Spezia al Manuzzi, con la telecronaca di Fernando Siani. La squadra di Luca D’Angelo punta a un successo per rimanere in scia del Pisa nella corsa al secondo posto. Il Cesena, sesto in classifica con 41 punti, è tra le squadre più in forma del momento, avendo conquistato 16 punti nel 2025, meno solo del capolista Sassuolo. Riflettori puntati sul duello tra Francesco Pio Esposito, capocannoniere della Serie BKT con 14 reti, e Cristian Shpendi, miglior marcatore dei romagnoli con 10 gol, ma a secco da 11 partite. Sempre alle 15:00, il Cittadella affronta il Sassuolo, con la telecronaca di Alessandro Rimi. Il Tombolato non è più un fortino per i veneti, reduci da quattro sconfitte interne consecutive, mentre i neroverdi dominano il campionato con un vantaggio di nove punti sulla seconda in classifica. Il Sassuolo, con 66 punti in 29 giornate, si inserisce tra le cinque squadre nella storia della Serie BKT con questo bottino e nessuna di loro ha mai mancato la promozione in Serie A. Alle 15:00, il Frosinone riceve il Brescia allo Stirpe, con la telecronaca di Antonio Torretti. I ciociari, terzultimi a pari punti con il Mantova, vogliono riscattare la pesante sconfitta per 4-0 dell’andata. Il Brescia, però, potrebbe vincere due match consecutivi contro il Frosinone per la terza volta nella competizione, impresa che in terra laziale appare ardua, dato che i giallazzurri hanno mantenuto la porta inviolata in sei delle dieci sfide casalinghe contro i lombardi. Sempre alle 15:00, la Juve Stabia sfida il Modena, con la telecronaca di Pietro Scognamiglio. Gli emiliani affrontano la seconda trasferta campana consecutiva dopo il match con la Salernitana e tenteranno di vincere per la prima volta al Romeo Menti, dove il bilancio è di un pareggio e tre sconfitte. Speranze affidate a Paolo Mendes, autore di due reti nelle ultime tre gare, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 16 partite.

Alle 17:15, il Pisa ospita il Mantova all’Arena Garibaldi, con la telecronaca di Gianpiero Foglia Manzillo. I nerazzurri, reduci da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Spezia, hanno riaperto la corsa al secondo posto e vogliono evitare il terzo ko di fila, che non accade dalla primavera 2023. Il Mantova, invece, non vince da sette partite e cercherà di replicare l’ultimo successo ottenuto il 18 gennaio scorso in trasferta contro il Cittadella.

Alle 19:30, il Bari affronta la Salernitana al San Nicola, con la telecronaca di Matteo Gandini. I campani tornano in Puglia dopo quasi sette anni dall’ultimo confronto del 2018, terminato 1-1. I Galletti vantano una striscia di sette risultati utili consecutivi contro i granata in Serie BKT (4V, 3N), ma dovranno superare il problema dei pareggi: sei degli ultimi nove match disputati nel 2025 sono terminati senza un vincitore, più di qualsiasi altra squadra nel torneo.

Domenica 16 marzo 2025, alle 15:00, la Reggiana sfida la Sampdoria, con la telecronaca di Samuele Ragusa. Entrambe appaiate a 31 punti, questa sfida rappresenta un crocevia fondamentale per la salvezza. Occhi puntati su Massimo Coda, che con un gol potrebbe diventare il miglior marcatore all-time della Serie BKT al pari di Stefan Schwoch (135 reti).

Alle 17:30, il Catanzaro affronta il Cosenza, con la telecronaca di Ivan Fusto. Il derby calabrese chiude la giornata con una sfida che promette spettacolo e intensità.

VENERDI 14 MARZO 2025

ore 20:30 Serie B 30a Giornata: Palermo vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Riccardo Morelli

La 30a giornata della Serie BKT si apre con l’anticipo del venerdì tra Palermo e Cremonese. L’imperativo per la squadra di Giovanni Stroppa è quello di invertire una tradizione su un campo, il Barbera, tradizionalmente ostico per i grigiorossi che, di 13 trasferte nel torneo cadetto, ne hanno vinte soltanto una (5N, 7P), nel lontano novembre 1936, per 0-1; da allora, ben cinque pareggi e altrettante sconfitte per la compagine lombarda, compresa l’ultima del dicembre 2023 (2-3).

SABATO 15 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 30a Giornata: Cesena vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Fernando Siani

Lo Spezia di Luca D’Angelo chiede il via libera al Cesena, una delle squadre più in forma in questo momento, per continuare a correre e sperare di agganciare il Pisa al secondo posto in classifica. Un’impresa non semplice per la squadra ligure che si troverà di fronte la sesta forza del campionato, con un bottino di 41 punti, dei quali 16 raccolti nel 2025 (meno soltanto della capolista Sassuolo nell’anno solare). Di fronte, l’attuale capocannoniere della Serie BKT 2024/25, Francesco Pio Esposito (14 gol) e l’unico marcatore in doppia cifra dei romagnoli, Cristian Shpendi (10 reti). L’ariete dello Spezia il giorno della partita avrà 19 anni, 8 mesi e 15 giorni, e potrebbe diventare il più giovane calciatore a raggiungere 15 reti in una singola stagione di Serie BKT dal 2006/07 (attualmente il record appartiene a Lorenzo Insigne (20 anni, 10 mesi e 27 giorni). Il centravanti del Cesena invece sta attraversando un periodo di crisi, perché, dopo avere messo a referto 10 marcature nelle prime 14 partite di Serie BKT, Cristian Shpendi è rimasto a secco nelle successive 11.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Impegno sulla carta più agevole per il battistrada Sassuolo che sarà di scena al Tombolato di Cittadella. I granata hanno perso tutte le ultime quattro partite casalinghe del torneo; l’unica serie aperta più lunga di sconfitte interne nella competizione appartiene al Livorno (sei, l’ultima nel luglio 2020). I neroverdi, dal canto loro, sono forti di un vantaggio di +9 sulla diretta inseguitrice, Pisa, e, come se non bastasse, i numeri sono dalla loro parte: tra le cinque squadre di Serie BKT con almeno 66 punti dopo 29 partite disputate, considerando da sempre i tre punti a vittoria, nessuna ha fallito la promozione in Serie A (nell’era dei tre punti ci sono riuscite la Juventus nel 2006/07 e il Benevento nel 2019/20).



Telecronaca: Antonio Torretti

Il Frosinone, terzultimo in classifica a pari punti (30) con il Mantova, riceve al Benito Stirpe il Brescia di Rolando Maran. All’andata, i ciociari furono surclassati con un rotondo 4-0 dai biancoblù che potrebbero vincere due match consecutivi contro i lombardi soltanto per la terza volta nella competizione, dopo quelle tra il 2008-09 e il 2015-2016. Un’impresa non facile attende le Rondinelle che dovranno sconfiggere una cabala che in terra laziale narra di sei ‘clean sheet’ dei canarini in 10 sfide casalinghe.



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Seconda trasferta campana di fila invece per il Modena che, dopo avere affrontato la Salernitana, farà visita alla Juve Stabia, cercando di sfatare il tabù che al Romeo Menti non l’ha mai vista trionfare: quattro match finora per un bilancio di una sconfitta e tre pareggi. Le speranze degli emiliani sono affidate a Paolo Mendes che ha preso parte a due gol nelle ultime tre partite, ovvero tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 16 gare nella competizione.



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Alle 17.15, il Pisa prova a ripartire contro il Mantova. Momento delicato per i toscani che, reduci da due sconfitte consecutive, contro Sassuolo e Spezia (tante quante nelle precedenti 13), hanno definitivamente riaperto la corsa al secondo posto. I nerazzurri non incassano tre ko di fila in Serie BKT dal periodo aprile-maggio 2023, sotto la guida di Luca D'Angelo (quattro in quel caso). Non va meglio ai virgiliani che non vincono da sette match di campionato (3N, 4P), con l’ultimo successo datato 18 gennaio scorso, proprio in trasferta, sul campo del Cittadella (1-2).



Telecronaca: Matteo Gandini

L’ultimo appuntamento del sabato vede impegnate Bari e Salernitana. I campani tornano al San Nicola dopo quasi sette anni dall’ultima sfida dell’aprile 2018, terminata in parità (1-1); 10 punti il ritardo dei granata dai Galletti che stanno vivendo la loro serie più lunga di imbattibilità contro gli avversari di giornata in Serie BKT: sette match di fila (4V, 3N), con l’ultimo ko arrivato a maggio 2009 (2-3 fuori casa). Tuttavia, i pugliesi dovranno sconfiggere la ‘pareggite’ che li affligge; infatti, sei delle nove gare (2V, 1P) disputate da inizio 2025 in questo torneo (tra cui le due più recenti) sono terminate senza vincitori né vinti: più di qualsiasi altra squadra nel periodo in Serie BKT.

DOMENICA 16 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 30a Giornata: Reggiana vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

Sfida importante in chiave salvezza tra Reggiana e Sampdoria, entrambe appaiate in classifica con 31 punti. Un confronto che potrebbe proiettare Massimo Coda nella storia della Serie BKT. L’attaccante dei blucerchiati, infatti, è salito a quota 134 gol (in ‘regular season’) in nove stagioni disputate nel torneo, agganciando Daniele Cacia al 2° posto della classifica marcatori all-time; con una rete, il calsse ‘88 diventerebbe il miglior realizzatore nella storia della competizione al pari di Stefan Schwoch (135 centri in 12 stagioni).



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Al Druso, arriva la Carrarese, che vuole continuare la sua corsa per abbandonare le zone calde della graduatoria, nonostante sia la squadra con il peggior rendimento del 2025 in Serie BKT: sei ko in nove gare (1V, 2N), cinque punti conquistati e 18 gol incassati: tutti record negativi del torneo nel parziale. Di fronte, un Südtirol, invece, che dopo un periodo altalenante sembra avere trovato la quadra, infilando quattro successi nelle ultime sette sfide di campionato (2N, 1P): solo una vittoria in meno di quelle conquistate (cinque) nelle precedenti 24 giornate di questo torneo (5N, 14P).



Telecronaca: Ivan Fusto

Archiviato il sabato, il match su cui si punteranno i riflettori domenica sarà il derby infuocato tra Catanzaro e Cosenza di scena al Ceravolo. I giallorossi guidati da Fabio Caserta proveranno a sfruttare il fattore campo per rosicchiare punti alla Cremonese, distante soltanto due punti nel tabellone e che nell’ultimo turno di campionato aveva rifilato proprio alle Aquile quattro sberle, dopo 10 gare di imbattibilità. Sul fronte opposto, i rossoblù sono ultimi in classifica con 25 punti, ma, galvanizzati dal successo contro la Reggiana per 1-0, potrebbero vincere due gare di fila nel torneo per la prima volta da maggio 2024 (tre in quel caso, con William Viali al timone).

