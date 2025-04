Ciclismo, Parigi-Roubaix 2025 diretta integrale Eurosport Discovery+ | Pogacar, Van der Poel e Ganna

Domenica 13 aprile in diretta integrale su Eurosport 1 e live-streming Discovery+, la Parigi-Roubaix rinnova la sfida dei Monumenti del ciclismo Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, che quest’anno si sono fin qui spartiti i trionfi sui traguardi più celebri del Giro delle Fiandre e della Milano-Sanremo.

Van der Poel è anche l’ultimo vincitore della Roubaix, mentre Pogacar parteciperà quest’anno per la prima volta alla Regina delle Classiche con 30 settori in pavé, fra cui i mitici Mons-en-Pévèle, Carrefour de l’Arbre e la leggendaria Foresta di Arenberg.

Per l’Italia due protagonisti annunciati: Filippo Ganna, già secondo alla Milano-Sanremo e sesto a Roubaix nel 2023, e Jonathan Milan innamorato più che mai di questa Classica Monumento.

In diretta integrale dalle 10:30, la Parig-Roubaix sarà trasmessa su Eurosport 1 (visibile su Sky, Dazn, Tim Vision e sul channel extra di Amazon Prime) e live streaming su Discovery+ con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser, protagonisti poi del post-gara sul CANALE YOUTUBE DI EUROSPORT ITALIA.

Strada maestra per tutti gli appassionati di ciclismo, nel 2025 Warner Bros. Discovery trasmette quasi 4000 ore di contenuti, di cui 2500 ore in diretta per un pubblico oltre 100 milioni di fan del ciclismo in Europa su tutte le piattaforme. Da quest’anno il Giro delle Fiandre di domenica 6 aprile (dalla partenza delle 9:45 su E1) e l’Amstel Gold Race del 20 aprile saranno in esclusiva italiana su Eurosport. WBD Home of Cycling riunisce inoltre per la prima volta su Discovery+ tutte le gare dell'UCI World Tour maschile e femminile.

KEY DATES DELLA STAGIONE 2025 DI CICLISMO SU STRADA (MASCHILE)