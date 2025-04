Serie A 2024 - 2025, Calendario 33 - 34 - 35 Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Pasqua con la Serie A Enilve! L’ultima volta che la Serie A era scesa in campo nel giorno di Pasqua, correva l’anno 1978 ed era domenica 26 marzo. In quel caso giocarono tutte le squadre partecipanti al campionato e, per rimanere sull’attualità, l’Inter vinse a Bergamo, 1-0 contro l’Atalanta con rete di Oriali al 77’. In questo caso si giocheranno tre sfide, che però potrebbero essere molto importanti per il destino del campionato, ma vediamo il programma completo.



La Serie A Enilive torna in campo con la 33ª giornata a Pasqua: apre alle 15.00 Empoli-Venezia, alle 18.00 c’è Bologna-Inter, mentre alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta. Tre sfide, Lecce-Como, Monza-Napoli e Roma-Hellas Verona in programma anche il giorno prima, sabato 19 aprile sempre alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.45, mentre il grosso del turno si gioca il lunedì dell’Angelo. Niente grigliata di Pasquetta per Torino e Udinese, in campo alle 12.30, e a rischio anche quella di Cagliari e Fiorentina che si affrontano alle 15.00. Genoa-Lazio è in programma alle 18.00, mentre chiude Parma-Juventus alle 20.45.

Bologna-Empoli, (andata 3-0) seconda semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, si giocherà il 24 aprile 2025 alle 21.00, mentre il giorno precedente, il 23 aprile 2025, sempre alle 21.00, andrà in scena Inter-Milan (andata 1-1)

La 34ª giornata prende il via venerdì 25 aprile con la sfida delle 20.45 Atalanta-Lecce che incrocia lotta salvezza con corsa a un posto in Champions, proprio come Lazio-Parma, in programma 24 ore dopo, sabato, sempre alle 20.45. Como-Genoa, alle 15.00 apre il programma del 26 aprile che alle 18.00 propone il piatto forte di giornata, la super sfida tra Inter e Roma. Domenica all’ora di pranzo il Milan va a Venezia, mentre alle 15.00 si gioca il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, seguito alle 18.00 da Juventus-Monza. In serata, invece, un altro tassello della lotta scudetto con il Napoli impegnato al Maradona contro il Torino. Udinese-Bologna lunedì alle 18.30 e lo scontro diretto salvezza Hellas Verona-Cagliari alle 20.45 chiudono il programma.

Venerdì 2 maggio comincia la 35ª giornata con Torino-Venezia, mentre sabato alle 15.00 si giocano in contemporanea Cagliari-Udinese e Parma-Como. Tra le 18.00, con Lecce-Napoli e le 20.45 con Inter-Hellas Verona, invece, riflettori puntati sulla volata Scudetto. Domenica l’Empoli ospita la Lazio all’ora di pranzo e alle 15.00 l’Atalanta va a Monza per poi mettersi in poltrona e seguire attentamente due scontri diretti che potrebbero essere cruciali nella corsa per un posto in Europa: alle 18.00 scendono in campo Roma e Fiorentina, mentre alle 20.45 c’è lo scontro diretto tra Bologna e Juventus. Lunedì alle 20.45 la giornata termina con Genoa-Milan.

Anche quest’anno (e fino al 2029) DAZN trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10, mentre le altre tre saranno in co − esclusiva DAZN/Sky (il match serale del Sabato, la gara Domenicale delle 18 e il Monday Night). In caso di esigenze particolari sono possibili, in accordo tra le parti, diverse allocazioni di assegnatario.

una partita Venerdì ore 20:45 (esclusiva DAZN)

una partita Sabato ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita Sabato ore 18:00 (esclusiva DAZN)

una partita Sabato ore 20:45 (DAZN – Sky)

una partita Domenica ore 12:30 (esclusiva DAZN)

una partita Domenica ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita Domenica ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita Domenica ora 18:00 (DAZN – Sky)

una partita Domenica ore 20:45 (esclusiva DAZN)

una partita Lunedì ore 20:45 (DAZN – Sky)

SERIE A ENILIVE 2024/2025 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE

33a GIORNATA

19/04/2025 SABATO 15.00 LECCE − COMO ESCLUSIVA DAZN

19/04/2025 SABATO 18.00 MONZA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

19/04/2025 SABATO 20.45 ROMA − HELLAS VERONA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 20/04/2025 DOMENICA 15.00 EMPOLI − VENEZIA ESCLUSIVA DAZN

20/04/2025 DOMENICA 18.00 BOLOGNA − INTER CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 20/04/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

21/04/2025 LUNEDÌ 12.30 TORINO − UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 21/04/2025 LUNEDÌ 15.00 CAGLIARI − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

21/04/2025 LUNEDÌ 18.00 GENOA − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

21/04/2025 LUNEDÌ 20.45 PARMA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

34a GIORNATA

25/04/2025 VENERDÌ 20.45 ATALANTA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

26/04/2025 SABATO 15.00 COMO− GENOA ESCLUSIVA DAZN

26/04/2025 SABATO 18.00 INTER− ROMA * ESCLUSIVA DAZN

26/04/2025 SABATO 20.45 LAZIO− PARMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 27/04/2025 DOMENICA 12.30 VENEZIA − MILAN ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 18.00 JUVENTUS − MONZA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 27/04/2025 DOMENICA 20.45 NAPOLI − TORINO ESCLUSIVA DAZN

28/04/2025 LUNEDÌ 18.30 UDINESE − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

28/04/2025 LUNEDÌ 20.45 HELLAS VERONA − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

35a GIORNATA

02/05/2025 VENERDÌ 20.45 TORINO − VENEZIA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/05/2025 SABATO 15.00 CAGLIARI − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

03/05/2025 SABATO 15.00 PARMA − COMO ESCLUSIVA DAZN

03/05/2025 SABATO 18.00 LECCE − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

03/05/2025 SABATO 20.45 INTER − HELLAS VERONA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 04/05/2025 DOMENICA 12.30 EMPOLI − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

04/05/2025 DOMENICA 15.00 MONZA − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

04/05/2025 DOMENICA 18.00 ROMA − FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 04/05/2025 DOMENICA 20.45 BOLOGNA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

05/05/2025 LUNEDÌ 20.45 GENOA − MILAN ESCLUSIVA DAZN

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 8 del 5 luglio 2024

