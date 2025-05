Serie B 2024/25 Diretta LaB Channel Playoff Semifinale Ritorno Telecronisti (Prime Video)

Ancora 90 minuti e poi sapremo chi saranno le due squadre che si affronteranno in questa finale playoff della Serie BKT, per contendersi l’ultimo posto ancora da assegnare nella griglia di partenza della Serie A 2025/26.



Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento a 9,99 €/mese dopo il periodo d'uso gratuito.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - PLAYOFF Semifinale Ritorno - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.

I playoff e i playout della Serie BKT rappresentano una grande opportunità per tutto il campionato, una vetrina promozionale e di spettacolo di cui beneficia tutto il movimento della seconda divisione italiana e non solo. Anche per questo la Lega Serie B ha deciso di implementare il numero di camere della produzione tv per tutta la post-season: in particolare, per le due finali promozioni e per le due gare che decideranno la permanenza in B, saranno portate da 5 a 9. Nei preliminari e nelle quattro semifinali playoff, si introdurrà invece la telecamera “reverse”, posizionata all’altezza del centrocampo, dal lato opposto rispetto al fronte di ripresa principale.

L’implementazione, oltre allo spettacolo e a una migliore fruizione tv da parte di tifosi e appassionati, fornisce un punto di vista alternativo sulle dinamiche di gioco migliorando il supporto al VAR.Inoltre, sempre per le finali playoff, la produzione televisiva avrà componenti aggiuntivi, con una telecamera Gimbal RF per permettere riprese fluide a bordo campo con libertà di movimento, un drone Live con panoramiche dinamiche su stadio e pubblico e infine con una clip cartolina, video emozionali riguardanti le città finalista.

Da 5 a 9 camere – Come detto, in tutte le gare della post-season sarà introdotta la camera reverse, posizionata fronte tribuna, mentre nelle finali playoff e playout saranno aggiunte, oltre alla reverse, altre tre camere, arrivando così a nove. Nel dettaglio si tratta della retroporta alta e delle micro porta destra e micro porta sinistra.

DOMENICA 25 MAGGIO 2025

ore 17:15 Serie B Playoff Semifinale Ritorno: Cremonese vs Juve Stabia (diretta) [and. 1-2]

Telecronaca: Samuele Ragusa

Alle 17.15 la Cremonese ospita la Juve Stabia con l’obiettivo di ribaltare l’1-2 dell’andata e accedere al turno successivo grazie al miglior piazzamento in stagione regolare. I grigiorossi rischiano la terza sconfitta consecutiva tra campionato e playoff, evento che non accade dal 2020-2021, ma possono contare su un ottimo rendimento casalingo recente con una sola sconfitta nelle ultime 11 gare interne. La Juve Stabia, per continuare a inseguire il sogno della doppia promozione in due stagioni, dovrà superare le difficoltà in trasferta dove ha vinto solo una delle ultime dieci partite. La Cremonese si affida a un gioco corale, mentre i campani puntano sui duelli individuali, ma entrambe le squadre prediligono la verticalizzazione veloce. L’uomo più pericoloso da arginare sarà Andrea Adorante, autore di 17 reti stagionali e decisivo in entrambi i turni playoff disputati finora.



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Alle 19.30 andrà in scena Catanzaro-Spezia, gara decisiva per stabilire la seconda finalista dei playoff. I bianconeri partono da una posizione di netto vantaggio, forti del 2-0 ottenuto all’andata e del terzo posto conquistato nella regular season, ma non possono permettersi cali di tensione contro un Catanzaro che ha già dimostrato di saper vincere al Picco, unica squadra a riuscirci in questo campionato. I calabresi si aggrappano alla propria solidità difensiva esterna, con due clean sheet consecutivi in trasferta e l’opportunità di raggiungere un primato che manca dal 1988, oltre alla qualità nel possesso e nelle trame offensive, come dimostrano le cinque reti segnate dopo azioni da almeno dieci passaggi, dato migliore dell’intera Serie BKT. Di fronte, però, c’è una squadra che ha blindato la porta in ben 17 occasioni stagionali e che può contare sulla vena realizzativa di Francesco Pio Esposito, autore di 18 gol e punto di riferimento assoluto per l’attacco ligure. Il Catanzaro si affida a Pietro Iemmello, secondo solo al giovane rivale per reti segnate in questa stagione e pronto a trascinare i suoi verso un’impresa che avrebbe del clamoroso.



