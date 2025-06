Calendario Serie A EniLive 2025-2026: ore 18:30 in Diretta Streaming tutte le Partite di ogni giornata

IN DIRETTA STREAMING DALLE 18.30

CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTO



LIVE - CONTO ALLA ROVESCIA | Il Calendario della Serie A Enlive 2025/2026

La trasmissione su questo sito delle immagini

è stata ufficialmente autorizzata dalla Lega Serie A



LIVE @ Digital-News.it





Il calendario della Serie A è da sempre più che un appuntamento statistico, un rendez-vous di semplici numeri: è la nascita del nuovo campionato, con i suoi sogni, le sue sfide, le sue ambizioni squadra per squadra, tifoseria per tifoseria.

L'evento terrà i tifosi ancora una volta col fiato sospeso, nell'attesa di conoscere la data del primo big-match della squadra del cuore o della prima stracittadina. Le squadre partecipanti sono 20 e le giornate, fra gironi d'andata e ritorno, saranno inevitabilmente 38 (19 di andata e 19 di ritorno). Confermato il calendario asimmetrico che prevede che le partite del girone di ritorno siano in ordine diverso – sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata – rispetto all’andata.

La presentazione del calendario della Serie A Enilive 2025/2026 si svolgerà venerdì 6 giugno 2025, a partire dalle ore 18:30. L’evento ufficiale organizzato dalla Lega Serie A si svolgerà nella suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma - in occasione della 2ª edizione del Festival della Serie A - e sarà trasmesso in diretta. Come ogni anno, verranno svelate tutte le 38 giornate di campionato, dalla prima all’ultima, con l’annuncio dell’ordine completo delle sfide che animeranno la stagione. Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire subito i big match e iniziare a vivere l’atmosfera del nuovo campionato.

L’intero evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dell’AD Luigi De Siervo, di Andrea Butti (Head of Competitions) e di Stefano Ballista, AD di Enilive, Title Sponsor della competizione.

La presentazione ufficiale delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Christian Vieri e Ciro Ferrara, che commenteranno in tempo reale gli accoppiamenti del nuovo calendario.

SERIE A ENILIVE

Inizio: domenica 24/08/2025

domenica 24/08/2025 Fine: domenica 24/05/202

Turni infrasettimanali:

mercoledì 29/10/2025

martedì 6/01/2026

Soste:

domenica 07/09/2025 gare squadre nazionali

domenica 12/10/2025 gare squadre nazionali

domenica 16/11/2025 gare squadre nazionali

domenica 29/03/2026 gare squadre nazionali

Anche quest’anno DAZN trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10, mentre le altre tre saranno in co-esclusiva DAZN/Sky (il match serale del sabato, la gara domenicale delle 18 e il Monday Night):

una partita venerdì ore 20:45 (esclusiva DAZN)

una partita sabato ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita sabato ore 18:00 (esclusiva DAZN)

una partita sabato ore 20:45 (DAZN – Sky)

una partita domenica ore 12:30 (esclusiva DAZN)

una partita domenica ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita domenica ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita domenica ora 18:00 (DAZN – Sky)

una partita domenica ore 20:45 (esclusiva DAZN)

una partita lunedì ore 20:45 (DAZN – Sky)

Inoltre i due detentori dei diritti TV della Serie A decideranno in anticipo (a 10 giorni dalla pubblicazione dei calendari) quali saranno i 20 migliori big match (16 per DAZN e 4 per Sky) da trasmettere e spartirsi con questo ordine di scelta:

Pick 1: DAZN Pick 2: DAZN Pick 3: DAZN Pick 4: Sky (match trasmesso anche da DAZN) Pick 5: DAZN Pick 6: DAZN Pick 7: Sky (match trasmesso anche da DAZN) Pick 8: DAZN Pick 9: DAZN Pick 10: DAZN Pick 11: DAZN Pick 12: Sky (match trasmesso anche da DAZN) Pick 13: DAZN Pick 14: DAZN Pick 15: DAZN Pick 16: DAZN Pick 17: DAZN Pick 18: DAZN Pick 19: Sky (match trasmesso anche da DAZN) Pick 20: DAZN

Come lo sscorso anno, Sky avrà la possibilità di scegliere almeno due Big Match di rilievo. Per le rimanenti partite di campionato di Serie A, Sky e DAZN seguono un ordine di priorità di scelta stabilito dal bando della Lega Calcio. Questo è il nuovo schema principale di selezione.

Con riferimento alle prime 6 giornate e alle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna stagione sportiva:

Gara 1: DAZN Gara 2: DAZN Gara 3: Sky Gara 4: DAZN Gara 5: Sky Gara 6: DAZN Gara 7: Sky Gara 8: DAZN Gara 9: DAZN Gara 10: DAZN

Con riferimento a tutte le giornate per ciascuna stagione sportiva ad esclusione delle prime 6 giornate e delle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna stagione sportiva:

Gara 1: DAZN Gara 2: Sky Gara 3: DAZN Gara 4: DAZN Gara 5: Sky Gara 6: DAZN Gara 7: DAZN Gara 8: Sky Gara 9: DAZN Gara 10: DAZN

In attesa di conoscere il dettaglio delle 38 giornate di Campionato, la Lega Calcio ha diffuso i criteri che presentano diverse peculiarità mirate a ottimizzare l'organizzazione delle partite e a massimizzare l'interesse del pubblico e delle televisioni.