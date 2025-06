Festival della Serie A, sabato ricco di eventi: panel, premi, cinema e ospiti illustri per la seconda giornata

Dopo una prima giornata destinata a rimanere nella storia con i tre Presidenti di Serie A, B e Lega Pro protagonisti dello stesso panel, il premio Legendary Player consegnato a Fabio Cannavaro e la presentazione del Calendario che si è tenuta al Teatro Regio, anche la seconda giornata del Festival della Serie A, quella di sabato, si preannuncia imperdibile.

Prenota qui il tuo biglietto per la seconda giornata oppure segui il Festival in diretta su sito e app e su Radio Tv Serie A con RDS ,che trasmetterà dal Palco Reale del Teatro Regio.

I lavori cominciano alle 10.00 in Sala Scudetto con il panel dedicato a “DAZN, oltre il calcio che conosci”: il Senior Vice President Content DAZN Italia Michele Dalai modera l`incontro a cui partecipano Massimo Ambrosini, Davide Bernardi (Giornalista DAZN) e Matteo Caccia (Autore e Conduttore). Alle 10.30, invece, in Sala Supercoppa, spazio a "Fantacalcio, una stagione da ricordare" con Alfredo De Vuono (Project Manager Fantacalcio) chiamato a moderare la chiacchierata tra Federica Zille (DAZN) e i due ex calciatori del Parma Luigi Apolloni e Fausto Pizzi.

La Sala Coppa Italia, invece, si accende alle 11.00: Vittorio Bosio (Presidente CSI), Luigi De Siervo (AD Serie A), Carmelo Carbotti (Responsabile Ufficio Studi Banca Ifis), Livio Gigliuto (Presidente Istituto Piepoli), Don Luca Meacci (Assistente Ecclesiastico Nazionale CSI) vengono moderati da Federica Lodi (Sky Sport) che conduce l`incontro intitolato "Philadelphia Junior Cup: dove il calcio è amicizia, impatto e valore sociale".

Alle 11.30, invece, Pierluigi Collina (Presidente Commissione Arbitri FIFA) viene premiato come Legendary Referee in Sala Scudetto al termine dell`incontro con Gianluca Rocchi (Responsabile CAN), appena prima del panel "Intelligenza artificiale oggi e domani" che si tiene in Sala Supercoppa con Edoardo Degli Innocenti (Chief Innovation Officer Kama.Sport) che intervista Alberto Barachini (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all`Informazione e all`Editoria).

Appena prima di pranzo alle 12.30 in Sala Coppa Italia, invece, si celebra la vittoria del Bologna in Coppa Italia Frecciarossa con il panel Un sogno lungo 51 anni: Nicolò Ramella e Chiara Giuffrida (Radio TV Serie A con RDS) dialogano con l`AD del Bologna Claudio Fenucci.

Anche nella seconda giornata la rassegna cinematografica comincia alle 15.00: il primo film ad essere proiettato, alla presenza dell`attore Rocco Papaleo e dell`Amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, è “US Palmese", mentre alle 16.30 tocca al film "Follemente". Anche in questo caso interverrà l`attore protagonista della pellicola Edoardo Leo.

Sempre alle 15.00 spazio anche alla rassegna letteraria " Calcio d`Autore", in Sala Coppa Italia: Gianmario Bonzi (Radio TV Serie A con RDS) dialoga con i quattro autori Roberto Beccantini (Giornalista e Scrittore), Stefano Bizzotto (Giornalista Rai Sport), Filippo Galli (ex calciatore Serie A) e Marco Macina (ex calciatore Serie A).

In Sala Scudetto spazio ad un altro super premio, quello assegnato ai Legendary Coach. L`anno scorso furono premiati Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Claudio Ranieri, questa volta alle 15.30 tocca a Ottavio Bianchi (Campione d`Italia 1986/87) e Alberto Zaccheroni (Campione d`Italia 1998/99) moderati da Giorgio Porrà (Sky Sport).

Interessantissimo il panel dedicato al "Presente e futuro della regia televisiva", in Sala Supercoppa alle 16.00, moderato da Mino Taveri che chiacchiera con Luisella Fusco (Direttore Media Ops & Broadcast Serie A) e i registi Giorgio Galli, Matteo Noce, Tommaso Rotolo e Giuseppe Vertemati, mentre alle 16.30 in Sala Coppa Italia si parla di business (La Serie A come acceleratore di business) con il Direttore Commerciale Serie A Michele Ciccarese che modera l`intro a cui partecipano Alex Bertani (Direttore Mercato Italia Panini), Giorgio Carafa Cohen (Chief Brand and Revenue Officer Iliad), Francesco Meroni (Direttore Marketing Mondelez Italia), Matteo Navarra (Head of Operational Marketing Enilive).

Alle 17.00 la Sala Scudetto si tinge di rosa per “Le Signore del calcio in TV” con Monica Bertini (Sportmediaset e Radio TV Serie A con RDS), Cristiana Buonamano (Sky Sport), Simona Rolandi (Rai Sport), Giorgia Rossi (DAZN e Radio TV Serie A con RDS) e Federica Zille (DAZN), ospiti del padrone di casa Lorenzo Dallari, mentre i lavori della seconda giornata si chiudono alle 17.30 in sala Supercoppa con il panel "Pirateria, fenomeno da combattere" alla presenza di Federico Bagnoli Rossi (Presidente FAPAV), Benedetta Liberatore (Responsabile Direzione Servizi Digitali AGCOM) e Luigi De Siervo (AD Serie A) moderati dal Direttore Calcio e Finanza Luciano Mandellini.

Riflettori accesi alle 19.00 al Teatro Regio per una puntata speciale di "Federico Buffa Talks" (su invito), prima della Cena di Gala a cura dello Chef Massimo Spigaroli presso i Voltoni del Guazzatoio del Complesso della Pilotta. alle 21.00 (sempre su invito). Poi dalle 23 Diretta Calciomercato dallo studio di Sportitalia al Laboratorio San Paolo.