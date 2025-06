Record di ascolti per Eurosport con Sinner e Musetti al Roland Garros in share e picchi

Eurosport ha celebrato un successo di pubblico straordinario in occasione del Roland Garros, registrando ascolti record assoluti che hanno posizionato il canale tra i principali a livello nazionale, sia sul pubblico totale che sulla pay tv.

La semifinale del Roland Garros "Sinner vs Djokovic" ha rappresentato un momento storico per Eurosport, conquistando picchi di ascolto di 1.723.000 spettatori. Questo match ha segnato il miglior risultato di sempre per una partita del Roland Garros e per una semifinale di Grande Slam su Eurosport, con un'audience media di 1.317.000 spettatori (Amr). Durante la messa in onda, la partita ha raggiunto il 7,9% di share sul pubblico totale, posizionando Eurosport come il 3° canale nazionale (dopo Rai 1 e Canale 5). Nel segmento pay tv, lo share è stato del 33,7%, rendendolo il 1° canale pay durante la trasmissione.

Anche la semifinale "Musetti vs Alcaraz" ha contribuito significativamente a questi risultati eccezionali. Il match ha registrato un'audience media (Amr) di 839.000 spettatori, con un picco d’ascolto di 995.000 spettatori. In termini di share, la partita ha ottenuto un 9,9% sul pubblico totale, confermando Eurosport come il 3° canale nazionale durante la messa in onda (dietro Rai 1 e Canale 5). La performance sulla pay tv è stata ancora più dominante, con uno share del 42,1%, attestandosi come il 1° canale pay durante l'evento.

Il successo dei singoli match si è tradotto in un record assoluto per Eurosport nelle 24 ore. Eurosport 1 ha segnato la miglior giornata di sempre, raggiungendo il 4,2% di share sul pubblico totale e classificandosi come il 7° canale nazionale nell'arco dell'intera giornata.

Nel panorama della pay tv, il canale ha dominato con un impressionante 19,9% di share, affermandosi come il 1° canale pay per l'intera giornata.