Serie C NOW 2024/25 - Finale Ritorno: Pescara vs Ternana (diretta Sky Sport e in chiaro Rai 2)

Pescara-Ternana: tutto in 90 minuti su Sky, Rai 2 e NOW

È tempo di verdetti, è tempo di finali: la diretta su Sky Sport e in chiaro su Rai 2 per vivere l’ultima sfida della stagione. Mancano solo novanta minuti alla conclusione della Serie C NOW 2024-25: sono quelli della Finale Playoff di ritorno tra Pescara e Ternana, in programma il 7 giugno alle 21:15.

Pescara in vantaggio grazie all’1-0 conquistato a Terni con il gol da fuori area di Letizia che ha indirizzato la doppia sfida. Ora la Ternana è costretta ad attaccare: per ribaltare la situazione serve solo vincere. Un gol di scarto porterebbe ai supplementari, mentre con più di una rete di margine sarebbe promozione diretta in Serie B. Il Pescara ha invece a disposizione due risultati su tre: con una vittoria o un pareggio tornerà in Serie B dopo quattro anni.

La squadra di Baldini giocherà in uno Stadio Adriatico sold out, con oltre 20 mila spettatori e 750 tifosi ternani nel settore ospiti. I biglietti, in vendita dalla mezzanotte tra lunedì e martedì, sono andati esauriti entro mezzogiorno di martedì, lasciando centinaia di tifosi senza tagliando. La squadra di Liverani dovrà rinunciare a Vallocchia, espulso dopo 12 minuti all’andata: al suo posto Donati a centrocampo, con Fazzi in difesa accanto a Capuano e Martella. Un’assenza pesante per i rossoverdi, che avevano sfiorato il vantaggio con Ferrante nei primi minuti del match d’andata prima dell’episodio che ha compromesso l’intera gara.

Anche Baldini dovrà fare a meno di due titolari: Squizzato e Merola, entrambi ammoniti e squalificati. A centrocampo ci sarà Kraja, mentre in attacco Tonin prenderà il posto da centravanti, supportato da Bentivegna e Ferraris sugli esterni. Il tecnico biancazzurro punta su un undici collaudato e su un ambiente infuocato per conquistare la promozione.

In palio c’è l’accesso alla Serie B e l’evento sarà seguito in mondovisione: uno Stadio Adriatico gremito, immagini in alta definizione trasmesse da 12 camere, con copertura globale. La finale sarà trasmessa su Sky e NOW, in chiaro su Rai 2 e anche su FIFA+ e Rai Italia per il pubblico internazionale. Antonio Nucera sarà la voce della diretta su Sky e NOW, mentre Giuseppe Galati e Massimo Proietto racconteranno il match su Rai 2, con la lettura tecnica di Roberto Rambaudi.

Arbitro designato: Andrea Calzavara di Varese, assistito da Andrea Zezza di Ostia Lido e Ayoub El Filali di Alessandria. Quarto uomo Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, al VAR Federico La Penna e Maria Marotta (AVAR).