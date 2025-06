Roland-Garros resta (anche in Italia) su Warner Bros. Discovery Eurosport fino al 2030

Warner Bros. Discovery (WBD) e la Federazione Francese di Tennis (FFT) hanno prorogato il loro accordo che consentirà al Roland-Garros di continuare a essere trasmesso sui suoi canali e piattaforme a livello paneuropeo (esclusa la Francia) almeno fino al 2030.

Il nuovo accordo, che estenderà il rapporto tra WBD e FFT a oltre 40 anni, è stato firmato oggi (domenica 8 giugno) dal presidente della Federazione francese di tennis Gilles Moretton e dal presidente e amministratore delegato di WBD Sports Europe Andrew Georgiou, in vista della finale del singolare maschile di questo pomeriggio al Roland-Garros.

Eurosport, che ha trasmesso per la prima volta il Roland-Garros nel 1989, continuerà a trasmettere il torneo sui suoi canali lineari in tutta l'Europa continentale, mentre TNT Sports sarà l'emittente esclusiva nel Regno Unito e in Irlanda. La copertura di tutti i campi rimarrà disponibile in diretta sulla sua piattaforma di streaming HBO Max a partire dal 2026.

La copertura esclusiva in diretta di TNT Sports ed Eurosport di ogni partita del Roland-Garros è completata dal suo impegno nei confronti dei contenuti e nel raccontare ogni storia dentro e fuori dal campo su tutte le piattaforme. Il suo ecosistema tennistico a 360 gradi espande la narrazione oltre l'azione dal vivo, e i suoi social media e piattaforme digitali localizzati, tra cui TNT Sports ed Eurosport – che offrono contenuti in 19 lingue in tutta Europa – hanno accumulato oltre 620 milioni di visualizzazioni video con quasi 30 milioni di interazioni sui social media finora al Roland-Garros nel 2025.

Che si tratti di resoconti delle partite, momenti salienti, brevi format coinvolgenti condotti dai giocatori o contenuti bonus esclusivi con un cast senza pari di leggende del tennis e presentatori televisivi, questo approccio coinvolgente e completo alla narrazione avvicina i fan all'azione e ai giocatori in competizione e svolge un ruolo fondamentale nell'attirare nuovi fan verso questo sport.

Gilles Moretton, presidente della Federazione francese di tennis, ha dichiarato: "Siamo lieti di continuare la nostra partnership di lunga data con Warner Bros. Discovery, che ringraziamo per la fiducia che continua a riporre in noi, dimostrata dal rinnovo di questo accordo.

"Gli eccellenti dati di audience del Roland-Garros in Europa testimoniano la capacità della FFT di organizzare un torneo sempre più attraente e la capacità di Warner Bros. Discovery di promuovere il nostro torneo presso i nostri numerosi fan europei. Questa partnership rinnovata è un perfetto esempio delle nostre crescenti ambizioni sulla scena internazionale".

Andrew Georgiou, presidente e amministratore delegato di WBD Sports Europe, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di continuare a trasmettere un torneo che gode del prestigio e della tradizione del Roland-Garros e siamo lieti di continuare a fornire la copertura in diretta di un evento che coinvolge e riscuote grande successo tra milioni di telespettatori in tutta Europa.

“Non sono molte le partnership sportive che durano più di 40 anni, ma con questo accordo siamo orgogliosi di raggiungere questo traguardo e desideriamo ringraziare la Federazione Francese di Tennis per la fiducia e il sostegno che ci ha sempre dimostrato nel nostro impegno a condividere le grandi storie del Roland-Garros con milioni di appassionati ogni anno”.

Il nuovo accordo a lungo termine rafforza i legami di WBD con la FFT. Oltre alla copertura ampia e capillare in Europa, il 2025 rappresenta la prima edizione del Roland-Garros che sarà trasmessa in diretta su TNT Sports negli Stati Uniti, sulla sua piattaforma di streaming Max, nonché su TBC e truTV.

Warner Bros. Discovery ha registrato numeri record in una serie di paesi, tra cui l'Italia, dopo i primi 12 giorni di competizione dell'edizione di quest'anno del Roland-Garros. In Italia, tramite Eurosport, sono stati registrati numeri record di audience grazie al successo dell'eroe locale Jannik Sinner (numeri record di audience media per il suo incontro del quarto turno) e al miglior incontro di quarti di finale di sempre, in cui Sinner ha battuto Alexander Bublik in tre set. Nel Regno Unito, invece, tramite TNT Sports, è stata registrata la migliore semifinale femminile di sempre in termini di audience media, con Aryna Sabalenka che ha sconfitto la campionessa in carica Iga Swiatek.

Sulle piattaforme di streaming di Warner Bros. Discovery, sono stati registrati aumenti a doppia cifra in termini di spettatori unici in Italia (36%) e nei Paesi Bassi (+46%), con ulteriori aumenti nel Regno Unito (+7%) e in Germania (+8%) dopo la prima settimana di competizione.

*La copertura del Roland-Garros da parte di Warner Bros. Discovery esclude la Francia. Paesi inclusi nell'accordo: Albania, Andorra (esclusa la lingua francese), Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Spagna, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco (esclusa la lingua francese), Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito, Uzbekistan e Città del Vaticano.

Per il 2025, Roland-Garros è disponibile su Max in Grecia, nei Paesi nordici, nella penisola iberica, nell'Europa centrale e orientale e negli Stati Uniti; su discovery+ nel Regno Unito, in Italia e in Germania; e su HBO Max nei Paesi Bassi e in Belgio.