Estate Azzurra su Rai: Europei Under 21 in Diretta con Tutte le Partite dell’Italia su Rai 2 e Rai 1

Sarà un’estate azzurra, sportivamente parlando. Soprattutto per gli appassionati di calcio e di basket, attesi da quattro appuntamenti in sequenza: Europei Under 21 ed Europei femminili per il calcio, doppio torneo continentale per la palla a spicchi.

Il tutto, con la Rai protagonista. Perché dove c’è una maglia azzurra non può mancare la presenza del Servizio Pubblico. A cominciare dall’esordio degli Azzurrini, mercoledì 11 giugno, contro la Romania, nel primo match del loro girone preliminare, che comprende anche i padroni di casa della Slovacchia (partita in programma sabato 14) e la Spagna, che i ragazzi di Nunziata affronteranno martedì 17, in quella che dovrebbe essere la partita decisiva per il primato del gruppo A, che tra sabato 21 e domenica 22, poi sceglierà le quattro semifinaliste (si qualificano ai quarti le prime due dei quattro gruppi).

Tutte le partite della Nazionale Under 21 saranno trasmesse in diretta esclusiva free-to-air sui canali Rai: le prime tre su Rai 2, tutte con inizio alle 20.45, le altre su Rai 1, con orari che dipendono dal piazzamento azzurro nel girone di qualificazione.

La squadra di Rai Sport che seguirà l’evento sarà guidata da Paolo Ciotti, con Francesca Spaziani Testa e Ubaldo Righetti impegnati negli studi pre e post partita e Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro al microfono per il commento, mentre interviste e interventi da bordocampo saranno affidati ad Alessandra D’Angiò.

Sarà Giuseppe Bisantis, invece, l’inviato in Slovacchia di Radio Rai: sarà possibile, infatti, seguire il cammino degli Azzurrini anche su Radio 1 e su Radio 1 Sport, oltre che su RaiPlay Sound, in web e su app.