Auguri! Buon Natale 2022 da Digital-News.it e Digital-Forum.it

Il 25 Dicembre per noi su Digital-News.it e Digital-Forum.it è sempre il momento di riunirci insieme con voi lettori per festeggiare il Natale. Questa celebrazione arriva a pochi giorni dal compleanno dei nostri primi 25 anni di vita. Il nostro portale nato nel lontano 1997 come Digital-Sat.it, nel 2015 si è trasformato nell'attuale spazio sempre però mantenendo come guida i principi di correttezza, lealtà e buona fede per noi presupposto essenziale nello svolgimento in quest'attività.

Il ringraziamento è ovviamente a tutti i nostri lettori che ogni giorno ci date attenzione leggendo i contenuti delle news sul portale, partecipando attivamente alle discussioni sul forum, interagendo attraverso i social network con idee, suggerimenti e commenti.

Un affettuoso saluto a tutti coloro che in qualche modo contribuiscono come i vari addetti ai lavori, gli uffici stampa delle emittenti tv sempre vicini alle esigenze e pronti a collaborare con entusiasmo alle nostre proposte perchè crediamo che sia sempre possibile, con il dialogo ottenere obiettivi in comune.

E adesso non rimane che scambiarci gli auguri di Natale :)

Seguici nei nostri profili sui social, metti MI PIACE a quello che preferisci e inviaci il tuo messaggio, ti risponderemo!

Sito Internet - Digital-News.it - https://www.digital-news.it



- Digital-News.it - Forum Ufficiale - Digital-Forum.it - https://www.digital-forum.it



Ufficiale - Digital-Forum.it - Facebook - https://www.facebook.com/digitalsat



- Twitter - https://twitter.com/digitalsat_it



- Linkedin - https://www.linkedin.com/groups/4701614



- Instagram - https://www.instagram.com/digitalnews_it/





- Youtube - https://www.youtube.com/@digitalnews_it





- Telegram - https://t.me/digitalnewsit





E-mail: redazione[at]digital-sat.it (per inviarci un messaggio sostituire nell'indirizzo [at] con @)



Simone Rossi

Titolare Digital-News.it

(twitter: @simone__rossi)