Concerti di Venezia e Vienna, Capodanno 2022 in musica sulla Rai

E' il grande direttore d'orchestra inglese Daniel Harding il protagonista del tradizionale Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia, che Rai Cultura propone domenica 1 gennaio alle 12.30 su Rai 1 e in replica alle 18.45 su Rai 5.

Classe 1975, Harding ha iniziato giovanissimo la carriera come assistente prima di Sir Simon Rattle alla City of Birmingham Symphony Orchestra e poi di Claudio Abbado presso i Berliner Philharmoniker. Ha ricoperto incarichi presso l’Orchestre de Paris, la Mahler Chamber Orchestra, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, ma è stato ospite di tutte le più prestigiose istituzioni musicali del mondo, dai Berliner e Wiener Philharmoniker al Festival di Salisburgo, al Teatro alla Scala.



Accanto a lui sul palco, per la consueta brillante scelta di arie e duetti d'opera, le voci del soprano Federica Lombardi e del tenore Freddie De Tommaso. I pezzi danzati sono invece affidati al corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, con le coreografie di Davide Bombana e la partecipazione straordinaria di Jacopo Tissi. Il coro e l'orchestra sono quelli del Teatro La Fenice di Venezia. Regia tv di Fabrizio Guttuso Alaimo.



La sala dorata del Musikverein. Un'orchestra mitica come i Wiener Philharmoniker. Il direttore d'orchestra austriaco Franz Welser-Möst. E' il tradizionale Concerto di Capodanno da Vienna, che Rai Cultura trasmette domenica 1 gennaio alle 13.30 su Rai 2 e alle 21.15 su Rai 5.

In programma come sempre celebri brani della famiglia Strauss, di cui i Wiener Philharmoniker offrono interpretazioni ineguagliabili che li consacrano nel tempo come ambasciatori musicali della tradizione austriaca. E la musica di questa grandissima orchestra, insieme ai Vienna Boys Choir e Vienna Girls Choir, si fa tramite per inviare ai popoli di tutto il mondo gli Auguri per il Nuovo Anno 2023 nello spirito di speranza, fratellanza, amicizia e pace.