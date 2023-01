SOUL MOVIE acquisisce il Centro di Produzione 3zero2 Studios di Milano

Soul Movie, società specializzata nei servizi di produzione e post-produzione audiovisiva, ha acquisito il 100% del Centro di Produzione “3zero2tv Studios” da EMG. Lo storico centro di produzione con sede a Milano in via Deruta, si compone di 5 studi di posa con le relative regie video, gli spazi redazionali e le sale di post-produzione, e ha visto negli anni la realizzazione di alcuni tra i più famosi show televisivi come X-Factor, Italia’s Got Talent, Fratelli di Crozza, Hell’s Kitchen e Guess my Age.

Francesco De Siena, CEO di Soul Movie, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di accogliere il centro di produzione e l’intera squadra 3Zero2 Studios in Soul Movie. Questa strategica acquisizione si inserisce in un percorso di crescita, che prevede di allargare l’offerta dei nostri servizi per il mercato dell’intrattenimento e consolidare la nostra presenza su Milano. La strategia a lungo termine, anche grazie al supporto di tecnologie innovative, è rafforzare la nostra identità come produttore di contenuti digitali e multimediali, anche per lo sport e le soft news. L’operazione, inoltre, conferma l’ottimo rapporto tra EMG e Soul Movie, con la volontà di collaborare su vari fronti per raggiungere insieme ambiziosi risultati”.

Claudio Cavallotti, CEO di EMG Italy:

“Siamo lieti che 3zero2 Studios entri a far parte di Soul Movie. Il Centro di Produzione era parte dell’acquisizione di 3zero2 e siamo sicuri che Soul Movie sia il player giusto per garantire continuità. Soul Movie potrà trarre beneficio dalla nostra precedente esperienza per ampliare le attività e i clienti, mentre EMG continuerà a lavorare in sinergia con Soul Movie su altri progetti, focalizzando il suo core business nella produzione sportiva live. Questo passaggio, quindi, va a rafforzare i rapporti tra le due società in un’ottica di cooperazione futura sempre più stretta, in cui entrambe porteranno le loro migliori competenze, ognuno per la sua parte”.