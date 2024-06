Grande Successo per il 21º Forum Europeo Digitale: Oltre 400 Partecipanti e 66 Relatori a Lucca

Si è concluso con grandi apprezzamenti e consensi il 21º Forum Europeo Digitale, tenutosi al prestigioso Real Collegio di Lucca, con la partecipazione di oltre 400 partecipanti, superando le aspettative degli organizzatori. L'evento ha superato tutte le aspettative sia in termini di affluenza che di contenuti, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama del Media e del Digitale europeo.

Con la partecipazione di 66 speakers di altissimo livello provenienti dall’industria Media e Digitale, l'edizione di quest'anno ha offerto un programma ricco e variegato. Tra i relatori, si sono distinti leader di pensiero, innovatori e esperti di settore che hanno condiviso le loro conoscenze e visioni sul futuro del digitale. In particolare, gli interventi di Edward Qualtrough di DPP sul “futuro che è già qui”, il panel sui Fast Channel moderato da Pola Hempowicz con Alex Kisch, Vice Presidente di Vevo, Valerio Motti di Zixi e Mauro Panella di Fcn, ed il panel sulla pirateria nel calcio con Luisella Fusco della Lega Serie A ed il Commissario Massimiliano Capitanio di Agcom hanno reso molto interessante la prima giornata del FED 2024. Nello spettacolare scenario del chiostro del Real Collegio, oltre 260 invitati hanno approfittato delle opportunità di networking in una serata che ha visto anche premiati Tivu, Mangomolo, Sony, Kineton, Warner Bros Discovery e Rtl 102.5, vincitori dell’ottava edizione del FED AWARDS.

La seconda giornata è stata inaugurata da una presenza femminile di assoluto rilievo, con Beatrice Borgia a parlare del Bias nell’AI, Tanja Bivic su come la tecnologia può battere le fake news e Chiara Bocchi di Dentons sul tema dell’impatto dell’AI nei Media. AI che è stato il tema dell’intervento di EY Italia, con nuovi importanti dati sulle evoluzioni del mercato. La partecipazione di Valerio Fiorespino (Lux Vide), Massimo Righini (Casta Diva Group) e Marcello Dolores (Warner Bros Discovery) ha fatto il punto sulla produzione in Italia e sulle novità nel settore dei media, anche con le novità che interessano importanti progetti come Sandokan, La Bussola: il collezionista di stelle, le produzioni de il Nove, anche con l’arrivo di Amadeus.

La seconda giornata ha visto una importante celebrazione dei 100 anni della Radio con la partecipazione di Confindustria Radio Tv, Radio Rai, Rds ed Rtl 102.5, nell’esaltazione del valore dinamico e moderno del mezzo; mentre il finale è stato dedicato ai grandi eventi dell’estate 2024 (Europei in Germania e Giochi Olimpici a Parigi) con la partecipazione di SuperTennis, visti i recenti successi dei campioni come Sinner e Paolini, per poi tornare sul tema della pirateria grazie a Fapav e Dazn, decisi a ridimensionare un fenomeno nocivo e fortemente dannoso per l’industria dei media. Di grande valore la partecipazione del gruppo Ciaopeople con Giorgio Mennella.

Il Forum ha accolto 45 aziende di grande rilevanza, la cui partecipazione ha contribuito in maniera significativa al successo dell'evento. Grazie al loro supporto, il Forum ha potuto offrire un'esperienza di alta qualità a tutti i partecipanti nei settori dell’AI, della trasformazione digitale, dello sport e per la lotta contro la pirateria.

"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti in questa edizione del Forum Europeo Digitale," ha dichiarato Andrea Michelozzi, CEO del FED. "La qualità degli interventi, la partecipazione attiva dei partecipanti, con il supporto dei nostri sponsor sono stati fondamentali per raggiungere questo successo. L'affluenza record e l'alto livello dei contenuti offerti testimoniano l'importanza di creare momenti di confronto e networking per il settore."

L'appuntamento è ora per la 22ª edizione (Giugno 2025), con una nuova importante sfida già annunciata a conclusione dell’evento. Si tratta di allargare i temi legati all’industria del digitale, con maggiore rilevanza al settore della pubblicità, della produzione di canali digitali e podcast, con il coinvolgimento dei creator digitali, grazie ad accordi con primari gruppi che hanno confermato il loro coinvolgimento nella prossima edizione. A questo, si aggiungerà una sempre importante sezione dedicata allo sport ed ai grandi eventi, per così far arrivare a Lucca sempre più professionisti specializzati, società anche di oltre Europa e progetti di assoluto rilievo.