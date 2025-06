22º Forum Europeo Digitale 2025 a Lucca in Diretta Streaming - 5 Giugno | #FED2025

Guarda in Diretta Streaming



L’evento, punto di riferimento imprescindibile da oltre vent’anni per il settore televisivo e dell’innovazione digitale in Europa, torna nella consueta cornice del Real Collegio, nella città natale di Giacomo Puccini, consolidandosi come piattaforma strategica per il confronto tra protagonisti del mercato, aziende tech, broadcaster, operatori OTT e start-up.

Anche per l’edizione 2025, Digital-News.it sarà nel vivo del racconto della manifestazione, offrendo una copertura completa e autorevole su tutte le principali novità del settore: streaming, intelligenza artificiale, contenuti audiovisivi, tecnologie emergenti, cybersecurity, Fast Channels, pirateria digitale, nuovi scenari di distribuzione, consumo ed economia dei media.

Attraverso un network informativo multi-piattaforma che include il sito principale www.digital-news.it, il forum di riferimento www.digital-forum.it e i canali social ufficiali Facebook, X, Instagram, Linkedin, Telegram. Digital-News.it garantirà uno sguardo tempestivo e qualificato sui momenti salienti, con live streaming, video, foto, interviste ai protagonisti e reportage esclusivi prima, durante, e al termine dell’evento.

SIMONE ROSSI, curatore editoriale Digital-News.it, sottolinea il valore strategico della kermesse, evidenziandone il ruolo di rilievo:

«Siamo orgogliosi di partecipare al #FED2025 come Media Partner ufficiale, da sempre cuore pulsante dell’innovazione nel settore Media e Digitale. La presenza al Forum di Lucca conferma l’impegno costante di Digital-News.it nel monitorare e anticipare le trasformazioni che stanno cambiando il modo di fruire e produrre contenuti. L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di novità, con un focus particolare sullo sport in tv, settore di consolidato interesse per i nostri lettori. Il FED è anche un’occasione per creare connessioni e stimolare la crescita professionale di chi partecipa. Siamo felici di poter contribuire a questo scambio».

L’Associazione Comunicare Digitale, ideatrice e organizzatrice del Forum, rinnova il proprio entusiasmo per una nuova edizione ricca di contenuti e prospettive. Così ANDREA MICHELOZZI:

«Dopo il successo record del 2024, stiamo lavorando per un’edizione 2025 ancora più internazionale, aperta all’innovazione e ai linguaggi del futuro. 499 iscritti, 55 speakers, oltre 65 Ceo presenti rappresentano il documento di identità di questa pazzesca edizione. Il coinvolgimento diretto di Digital-News.it e della loro community assicura alla manifestazione una copertura capillare e di qualità, rendendo le informazioni e le tendenze discusse al Forum accessibili a un pubblico sempre più ampio di professionisti e appassionati del digitale.»

Il parterre dei roi degli ospiti è di primissimo piano, a cominciare da Fausto AMORESE (Radio 24), Sergio AMATI (Iab Italia), Alessandro ALQUATI (Globecast Italy), Diana ARSENE (Chyron), Francesco BARBARANI (Rai Pubblicità), Thomas BEHN (Meinberg), Laurent BULDRINI (Alpha Networks), Fabrizio ANGELINI (Sensemakers), Elena CAPPELLETTI (Love Tv Channels), Alessandro CAPITANI (Video Progetti), Elena CAPPARELLI (RaiPlay), Fra Giulio CESAREO (Sacro Convento Assisi), Luca DE BARTOLO (Tivu), Francesco DI BARI (BIP Group), Marcello DOLORES (Warner Bros. Discovery), Graziano FERRARI (Sofidel Media), Guido FERMETTI (Persidera), Luisella FUSCO (Lega Serie A), Nir GILAD (Immergo), Elena GIOVANETTI (RTL AdAlliance), Marina GUIDA (Amazon Ads), Olivier KARRA (Broadpeak), Morgana LALLI (Deltatre), Marco LANZARONE (Radio Rai), Alessandro LONATI (Infront Italy), Andrea LUGOBONI (Harmonic), Luca MASSA (Fastweb), Pierluigi MAGLIANO (Sky Italia), Piero MARANGHI (+Classica), Lorena MEOLA (YouTube), Adam NILSSON (Net Insight), Mario PARDINI (Sindaco Lucca), Tiziana PANELLA (Tagadà La7), Alessandro PIROVANO (Lutech), Annamaria RECCHIA (Eutelsat Group), Sahil RIKHYE (Bologna FC), Vincenzo ROGGIO (Dazn), Sandro SABATINI (Giornalista Mediaset), Luca SABIO (Sony Europe), Giuseppe SALSANO (FCN), Wissam SABBAGH (Mangomolo), Samuele SERCI (Microsoft Adv), Lorenzo SEIDENARI (Small Pixels), Carla REDONDO (OSDCA España), Cédric TROUILHET (Synamedia), Roberto TROJSI (The Walt Disney Italia), Thierry TURCO (DailymotionPro Italy), Philippe TRIPODI (Mainstreaming), Camilo VALERO (Sportian), Matteo VENTURELLI (Kineton), Roberto ZARRA (RaiWay)

AGENDA DEI LAVORI

Giovedì 5 GIUGNO 2025 - FED 2025 – I SESSIONE





14:00 – REGISTRAZIONE / OPENING EXPO AREA - NETWORKING TIME

L'evento inizia con l'accoglienza dei partecipanti e l'apertura dell'area espositiva, creando un'opportunità per il networking iniziale.





– L'evento inizia con l'accoglienza dei partecipanti e l'apertura dell'area espositiva, creando un'opportunità per il networking iniziale. 14:30-14:40 – OPENING SPEECH: LUCCA CAPITAL MUSIC, ARTS & MEDIA

Discorso di apertura tenuto da Mario PARDINI , Sindaco della Città di Lucca, che enfatizzerà il ruolo di Lucca come centro nevralgico per musica, arte e media.





– Discorso di apertura tenuto da , Sindaco della Città di Lucca, che enfatizzerà il ruolo di Lucca come centro nevralgico per musica, arte e media. 14:40-14:50 – BEHIND SUPER BOWL: CHALLENGES LARGE-SCALE BROADCAST SYNCHRONIZATION

Thomas BEHN di Meinberg illustrerà le complessità della sincronizzazione delle trasmissioni su vasta scala, prendendo come riferimento il Super Bowl.





– di Meinberg illustrerà le complessità della sincronizzazione delle trasmissioni su vasta scala, prendendo come riferimento il Super Bowl. 14:50-15:00 – GO SHOPPABLE: the FUTURE of CTV ADVERTISING IS INTERACTIVE

Olivier KARRA di Broadpeak esplorerà come la pubblicità su Connected TV (CTV) si evolverà per diventare interattiva e "acquistabile".





– di Broadpeak esplorerà come la pubblicità su Connected TV (CTV) si evolverà per diventare interattiva e "acquistabile". 15:00–15:30 – MEDIA INDUSTRY: OTT, TRANSFORMATION, AI, ML & LIVE

Panel di discussione sull'industria dei media, con focus su: OTT (Over-The-Top); Trasformazione digitale; Intelligenza Artificiale (AI); Machine Learning (ML); Produzioni Live

Relatori: Diana ARSENE (Chyron), Laurent BULDRINI (Alpha Networks), Nir GILAD (Immergo), Andrea LUGOBONI (Harmonic), Thierry TURCO (Dailymotion Pro)





– Panel di discussione sull'industria dei media, con focus su: (Over-The-Top); Produzioni Relatori: 15:30–15:40 – QUORTEX LINK: HOW to DISTRIBUTE YOUR CONTENT to YOUR AFFILIATES, WORLDWIDE at SCALE

Cédric TROUILHET di Synamedia spiegherà come la piattaforma Quortex Link faciliti la distribuzione globale e scalabile dei contenuti agli affiliati





15:40-15:50 – BEYOND HUMAN EYES: AI, NEURAL COMPRESSION and FUTURE of VIDEO INTEGRITY

Lorenzo SEIDENARI di Small Pixels discuterà il futuro dell'integrità video attraverso l'AI e la compressione neurale, superando le capacità visive umane.





– di Small Pixels discuterà il futuro dell'integrità video attraverso l'AI e la compressione neurale, superando le capacità visive umane. 15:50–16:00 – EDGE PROCESSING: REDEFINING VIDEO DISTRIBUTION

Adam NILSSON di NetInsight analizzerà come l'Edge Processing stia ridefinendo i paradigmi della distribuzione video.





– di NetInsight analizzerà come l'Edge Processing stia ridefinendo i paradigmi della distribuzione video. 16:00–16:10 – GO BIG. GO DIGITAL

Wissam SABBAGH di Mangomolo esporrà l'importanza di un approccio su larga scala alla trasformazione digitale





– di Mangomolo esporrà l'importanza di un approccio su larga scala alla trasformazione digitale 16:10–16:20 – THE IMPORTANCE of SUPPORT to the AUDIOVISUAL INDUSTRY & MEDIA

Carla REDONDO , Direttore generale per l'organizzazione dei servizi di digitalizzazione e comunicazione audiovisiva – Governo di Spagna, evidenzierà il ruolo cruciale del supporto all'industria audiovisiva e mediatica.





– , Direttore generale per l'organizzazione dei servizi di digitalizzazione e comunicazione audiovisiva – Governo di Spagna, evidenzierà il ruolo cruciale del supporto all'industria audiovisiva e mediatica. 16:50 – 17:00 – THE SYNERGY OF AI, CONNECTIVITY & CLOUD: REVOLUTIONIZING the MEDIA LANDSCAPE

Luca MASSA di Fastweb discuterà come l'interazione tra AI, connettività e cloud stia trasformando radicalmente il panorama mediatico.





– di Fastweb discuterà come l'interazione tra AI, connettività e cloud stia trasformando radicalmente il panorama mediatico. 17:00 – 17:10 – OTTIMIZZARE la DISTRIBUZIONE dei CONTENUTI attraverso le RETI EDGE

Roberto ZARRA di Rai Way presenterà le strategie per una distribuzione efficiente dei contenuti tramite l'adozione delle reti Edge.





– di Rai Way presenterà le strategie per una distribuzione efficiente dei contenuti tramite l'adozione delle reti Edge. 17:10 – 17:20 – IL SATELLITE RIMANE STRATEGICO nella DISTRIBUZIONE dei GRANDI EVENTI di SPORT

Sessione dedicata al mantenimento della centralità del satellite per la trasmissione di eventi sportivi di vasta portata.





– Sessione dedicata al mantenimento della centralità del satellite per la trasmissione di eventi sportivi di vasta portata. 17:20–17:30 – La RIVOLUZIONE dell’AI: ANALISI e PRODUZIONE VIDEO con LEGABASKET e la PRODUZIONE LIVE con CONTENUTI AI

Interventi di Alessandro PIROVANO (Lutech) e Alessandro LONATI (Infront) sull'applicazione dell'AI nell'analisi e produzione video, con esempi dalla Lega Basket e l'integrazione di contenuti generata dall'AI nelle produzioni live.





– Interventi di (Lutech) e (Infront) sull'applicazione dell'AI nell'analisi e produzione video, con esempi dalla Lega Basket e l'integrazione di contenuti generata dall'AI nelle produzioni live. 17:30–17:40 – Nel CUORE dell’AZIONE: il RUOLO dell’AI negli HIGHLIGHTS

Morgana LALLI di Deltatre esplorerà il ruolo chiave dell'intelligenza artificiale nella creazione di highlights sportivi.





– di Deltatre esplorerà il ruolo chiave dell'intelligenza artificiale nella creazione di highlights sportivi. 17:40–17:50 – SAVING SPORT from ITSELF: HOW to RESPOND to NEW CHALLENGES?

Francesco DI BARI di BIP affronterà le nuove sfide che il mondo dello sport deve affrontare e le possibili risposte per garantire la sua sostenibilità e evoluzione.





– di BIP affronterà le nuove sfide che il mondo dello sport deve affrontare e le possibili risposte per garantire la sua sostenibilità e evoluzione. 17:50–18:00 – CONTENT 5.0: L’EVOLUZIONE del mAIndset per le NUOVE SFIDE

Pierluigi MAGLIANO di Sky Italia parlerà del concetto di "Content 5.0" e della necessaria evoluzione della mentalità ("mAIndset", un probabile riferimento all'AI) per affrontare le sfide emergenti nel settore dei contenuti.





– di Sky Italia parlerà del concetto di "Content 5.0" e della necessaria evoluzione della mentalità ("mAIndset", un probabile riferimento all'AI) per affrontare le sfide emergenti nel settore dei contenuti. 18:00 – 18:20 – FOOTBALL DIGITAL FUTURE

Discussione sul futuro digitale del calcio con: Luisella FUSCO (Lega Serie A); Elisa ZANINI (AC Milan); Sahil RIKHYE (Bologna FC); Camilo VALERO (Globant)





– Discussione sul futuro digitale del calcio con: 18:20 – Il CALCIO di OGGI – PREMIO

Premiazione relativa al calcio attuale, presentata da Sandro SABATINI , Giornalista Mediaset.





– Premiazione relativa al calcio attuale, presentata da , Giornalista Mediaset. 20:30 – FED GALA NIGHT 2025

La prima giornata si concluderà con la serata di gala ufficiale del Forum Europeo Digitale.

22° FORUM EUROPEO DIGITALE – Real Collegio LUCCA, 5 e 6 GIUGNO 2025

Intervista esclusiva a cura di

Simone Rossi

per "Digital-Sat.it"

