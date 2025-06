22° Forum Europeo Digitale 2025 a Lucca: seconda giornata in diretta streaming con #FED2025

Guarda in Diretta Streaming



22 Forum Europeo Digitale LUCCA 2025 - Seconda Giornata | Day 2

Clicca nella finestra qui sotto per seguire l'evento in DIRETTA streaming dalle ore 09:20

Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale



Media Partner: Digital-News.it.

Digital-News.it conferma la propria centralità nell’informazione digitale

partecipando, in qualità di storico media partner ufficiale,

alla 22ª edizione del Forum Europeo Digitale, in programma a Lucca il 5 e 6 giugno 2025.

L’evento, punto di riferimento imprescindibile da oltre vent’anni per il settore televisivo e dell’innovazione digitale in Europa, torna nella consueta cornice del Real Collegio, nella città natale di Giacomo Puccini, consolidandosi come piattaforma strategica per il confronto tra protagonisti del mercato, aziende tech, broadcaster, operatori OTT e start-up.

Anche per l’edizione 2025, Digital-News.it sarà nel vivo del racconto della manifestazione, offrendo una copertura completa e autorevole su tutte le principali novità del settore: streaming, intelligenza artificiale, contenuti audiovisivi, tecnologie emergenti, cybersecurity, Fast Channels, pirateria digitale, nuovi scenari di distribuzione, consumo ed economia dei media.

Attraverso un network informativo multi-piattaforma che include il sito principale www.digital-news.it, il forum di riferimento www.digital-forum.it e i canali social ufficiali Facebook, X, Instagram, Linkedin, Telegram. Digital-News.it garantirà uno sguardo tempestivo e qualificato sui momenti salienti, con live streaming, video, foto, interviste ai protagonisti e reportage esclusivi prima, durante, e al termine dell’evento.

SIMONE ROSSI, curatore editoriale Digital-News.it, sottolinea il valore strategico della kermesse, evidenziandone il ruolo di rilievo:

«Siamo orgogliosi di partecipare al #FED2025 come Media Partner ufficiale, da sempre cuore pulsante dell’innovazione nel settore Media e Digitale. La presenza al Forum di Lucca conferma l’impegno costante di Digital-News.it nel monitorare e anticipare le trasformazioni che stanno cambiando il modo di fruire e produrre contenuti. L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di novità, con un focus particolare sullo sport in tv, settore di consolidato interesse per i nostri lettori. Il FED è anche un’occasione per creare connessioni e stimolare la crescita professionale di chi partecipa. Siamo felici di poter contribuire a questo scambio».

L’Associazione Comunicare Digitale, ideatrice e organizzatrice del Forum, rinnova il proprio entusiasmo per una nuova edizione ricca di contenuti e prospettive. Così ANDREA MICHELOZZI:

«Dopo il successo record del 2024, stiamo lavorando per un’edizione 2025 ancora più internazionale, aperta all’innovazione e ai linguaggi del futuro. 499 iscritti, 55 speakers, oltre 65 Ceo presenti rappresentano il documento di identità di questa pazzesca edizione. Il coinvolgimento diretto di Digital-News.it e della loro community assicura alla manifestazione una copertura capillare e di qualità, rendendo le informazioni e le tendenze discusse al Forum accessibili a un pubblico sempre più ampio di professionisti e appassionati del digitale.»

Il parterre dei roi degli ospiti è di primissimo piano, a cominciare da Fausto AMORESE (Radio 24), Sergio AMATI (Iab Italia), Alessandro ALQUATI (Globecast Italy), Diana ARSENE (Chyron), Francesco BARBARANI (Rai Pubblicità), Thomas BEHN (Meinberg), Laurent BULDRINI (Alpha Networks), Fabrizio ANGELINI (Sensemakers), Elena CAPPELLETTI (Love Tv Channels), Alessandro CAPITANI (Video Progetti), Elena CAPPARELLI (RaiPlay), Fra Giulio CESAREO (Sacro Convento Assisi), Luca DE BARTOLO (Tivu), Francesco DI BARI (BIP Group), Marcello DOLORES (Warner Bros. Discovery), Graziano FERRARI (Sofidel Media), Guido FERMETTI (Persidera), Luisella FUSCO (Lega Serie A), Nir GILAD (Immergo), Elena GIOVANETTI (RTL AdAlliance), Marina GUIDA (Amazon Ads), Olivier KARRA (Broadpeak), Morgana LALLI (Deltatre), Marco LANZARONE (Radio Rai), Alessandro LONATI (Infront Italy), Andrea LUGOBONI (Harmonic), Luca MASSA (Fastweb), Pierluigi MAGLIANO (Sky Italia), Piero MARANGHI (+Classica), Lorena MEOLA (YouTube), Adam NILSSON (Net Insight), Mario PARDINI (Sindaco Lucca), Tiziana PANELLA (Tagadà La7), Alessandro PIROVANO (Lutech), Annamaria RECCHIA (Eutelsat Group), Sahil RIKHYE (Bologna FC), Vincenzo ROGGIO (Dazn), Sandro SABATINI (Giornalista Mediaset), Luca SABIO (Sony Europe), Giuseppe SALSANO (FCN), Wissam SABBAGH (Mangomolo), Samuele SERCI (Microsoft Adv), Lorenzo SEIDENARI (Small Pixels), Carla REDONDO (OSDCA España), Cédric TROUILHET (Synamedia), Roberto TROJSI (The Walt Disney Italia), Thierry TURCO (DailymotionPro Italy), Philippe TRIPODI (Mainstreaming), Camilo VALERO (Sportian), Matteo VENTURELLI (Kineton), Roberto ZARRA (RaiWay)

Facebook - https://www.facebook.com/digitalsat

X | Twitter - https://x.com/digitalsat_it

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/digital-sat.it/

Instagram - https://www.instagram.com/digitalnews_it/

YouTube - https://www.youtube.com/@digitalnews_it

Telegram - https://t.me/digitalnewsit

AGENDA DEI LAVORI

Venerdì 6 GIUGNO 2025 - FED 2025 – II SESSIONE





09:20 – 09:30 – COMUNICAZIONE: UNA QUESTIONE di ASCOLTO

Padre Giulio CESAREO del Sacro Convento di Assisi affronterà il tema della comunicazione sotto la lente dell'ascolto.





– del Sacro Convento di Assisi affronterà il tema della comunicazione sotto la lente dell'ascolto. 09:30 – 09:40 – La FORZA delle RADIO DIGITALI e del PODCAST

Marco LANZARONE di Rai Radio Digitali discuterà il potenziale e l'impatto delle radio digitali e dei podcast.





– di Rai Radio Digitali discuterà il potenziale e l'impatto delle radio digitali e dei podcast. 09:40 – 09:50 – RADIO 24 4.0 DA RADIO A PIATTAFORMA. L'EVOLUZIONE DIGITALE tra PODCAST e NUOVI ECOSISTEMI AUDIO

Fausto AMORESE di Radio 24 illustrerà il percorso di trasformazione digitale della radio, dalla sua identità tradizionale a quella di piattaforma, con un focus sui podcast e i nuovi ecosistemi audio.





– di Radio 24 illustrerà il percorso di trasformazione digitale della radio, dalla sua identità tradizionale a quella di piattaforma, con un focus sui podcast e i nuovi ecosistemi audio. 09:50–10:00 – BEYOND the STREAM

Matteo VENTURELLI di Kineton esplorerà concetti e sviluppi che vanno oltre il semplice streaming di contenuti.





– di Kineton esplorerà concetti e sviluppi che vanno oltre il semplice streaming di contenuti. 10:00 – 10:10 – IL 5G: UNA RISORSA per la PRODUZIONE TELEVISIVA?

Luca SABIO di Sony Europe valuterà se e come il 5G possa rappresentare una risorsa significativa per l'evoluzione della produzione televisiva.





– di Sony Europe valuterà se e come il 5G possa rappresentare una risorsa significativa per l'evoluzione della produzione televisiva. 10:10–10:20 – INNOVAZIONE nello SPORT: NON SOLO REMOTE PRODUCTION

Alessandro CAPITANI di Video Progetti parlerà delle innovazioni nel settore sportivo, sottolineando come queste vadano oltre la mera produzione remota.





– di Video Progetti parlerà delle innovazioni nel settore sportivo, sottolineando come queste vadano oltre la mera produzione remota. 10:20–10:30 – LIVE SPORTS EVENTS: from PEAK TRAFFIC to FIFA CLUB WORLD CLUB

Vincenzo ROGGIO di Dazn discuterà la gestione degli eventi sportivi in diretta, dalle sfide legate ai picchi di traffico alla copertura di eventi come la FIFA Club World Cup.





– di Dazn discuterà la gestione degli eventi sportivi in diretta, dalle sfide legate ai picchi di traffico alla copertura di eventi come la FIFA Club World Cup. 10:30 – 10:40 – DISTRIBUZIONE e PIATTAFORME: LA SFIDA della SOSTENIBILITA’ ECONOMICA

Guido FERMETTI di Persidera affronterà le problematiche e le strategie per garantire la sostenibilità economica nel contesto della distribuzione e gestione delle piattaforme.





– di Persidera affronterà le problematiche e le strategie per garantire la sostenibilità economica nel contesto della distribuzione e gestione delle piattaforme. 10:40 – 11:10 – La MULTIPOLARITA’ dei CONTENUTI in ITALIA: FAST, CTV & OTT

Panel di discussione sulla diversificazione dei contenuti in Italia, con particolare attenzione a: FAST (Free Ad-supported Streaming TV); CTV (Connected TV); OTT (Over-The-Top)

Relatori: Lorenzo RUGGERI (Gambero Rosso), Elena CAPPELLETTI (Love Tv Channels), Luca DE BARTOLO (Tivu), Giuseppe SALSANO (Fast Channels Network), Piero MARANGHI (+Classica)





– Panel di discussione sulla diversificazione dei contenuti in Italia, con particolare attenzione a: (Free Ad-supported Streaming TV); (Connected TV); (Over-The-Top) Relatori: 11:40 – 11:50 – WARNER BROS. DISCOVERY: la MEDIA COMPANY “LIKE NO OTHER”

Marcello DOLORES di Warner Discovery Boing presenterà Warner Bros. Discovery come un'azienda mediatica con caratteristiche uniche





– di Warner Discovery Boing presenterà Warner Bros. Discovery come un'azienda mediatica con caratteristiche uniche 11:50 – 12:00 – RAIPLAY: VALORIZZAZIONE dei CONTENUTI e NUOVI TARGET di PUBBLICO

Elena CAPPARELLI di RaiPlay illustrerà le strategie per valorizzare i contenuti e raggiungere nuovi segmenti di pubblico sulla piattaforma RaiPlay.





– di RaiPlay illustrerà le strategie per valorizzare i contenuti e raggiungere nuovi segmenti di pubblico sulla piattaforma RaiPlay. 12:00 – PREMIO SPECIALE

Verrà assegnato un premio speciale a TIZIANA PANELLA di Tagadà La7.





– Verrà assegnato un premio speciale a di Tagadà La7. 12:10 – 12:20 – DISNEY+ ADVERTISING: DOVE LA MAGIA INCONTRA I MEDIA

Sessione incentrata sulle opportunità e le strategie pubblicitarie offerte dalla piattaforma Disney+.





– Sessione incentrata sulle opportunità e le strategie pubblicitarie offerte dalla piattaforma Disney+. 12:20 – 12:30 – LA PUBBLICITA’ MOTORE dello SPORT – Il GIRO D’ITALIA

Elena GIOVANETTI di Rtl AdAlliance e Graziano FERRARI di Sofidel Media Director discuteranno il ruolo propulsivo della pubblicità nello sport, prendendo come esempio il Giro d'Italia.





– di Rtl AdAlliance e di Sofidel Media Director discuteranno il ruolo propulsivo della pubblicità nello sport, prendendo come esempio il Giro d'Italia. 12:30 – 12:40 – CONTENUTI e DISTRIBUZIONE: NUOVE FRONTIERE e STRATEGIE COMMERCIALI

Francesco BARBARANI di Rai Pubblicità esplorerà le nuove prospettive e le strategie commerciali per i contenuti e la loro distribuzione.





– di Rai Pubblicità esplorerà le nuove prospettive e le strategie commerciali per i contenuti e la loro distribuzione. 12:40 – 12:50 – ADVERTISING TELEVISIVO tra TOTAL AUDIENCE e CRESCITA della CTV

Fabrizio ANGELINI di Sensemakers analizzerà l'advertising televisivo considerando l'evoluzione verso la "total audience" e la crescita della Connected TV (CTV).





– di Sensemakers analizzerà l'advertising televisivo considerando l'evoluzione verso la "total audience" e la crescita della Connected TV (CTV). 12:50 – 13:20 – OLTRE la PUBBLICITA’: INTRATTENIMENTO, SOCIAL e CREATIVITA’

Panel conclusivo che approfondirà temi che trascendono la pubblicità tradizionale, esplorando le intersezioni con l'intrattenimento, i social media e la creatività. Relatori: Marina GUIDA (Amazon Ads), Lorena MEOLA (YouTube), Samuele SERCI (Microsoft Adv), Sergio AMATI (Iab Italia)





– Panel conclusivo che approfondirà temi che trascendono la pubblicità tradizionale, esplorando le intersezioni con l'intrattenimento, i social media e la creatività. Relatori: A seguire – FED AWARDS CEREMONY

La seconda giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei Forum Europeo Digitale Awards 2025.

22° FORUM EUROPEO DIGITALE – Real Collegio LUCCA, 5 e 6 GIUGNO 2025

Dal nostro inviato a LUCCA

Simone Rossi

per "Digital-Sat.it"

(twitter: @simone__rossi)