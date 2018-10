DAZN Serie A 9a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Eva (Angela Finocchiaro) è una donna di cinquant'anni in piena crisi. Ha un ex marito, Gino (Elio Belisari), che non riesce a capire che ormai è adulto; una figlia adolescente, Francesca (Antonella Lo Coco), con la quale ha un rapporto conflittuale; e una madre anziana, che non vuole arrendersi alla sua veneranda età e che continua a comportarsi come una ventenne. Come se questo non bastasse, il suo capo, Pagliai (Raul Cremona) continua a perseguitarla sul luogo di lavoro, intimandole di essere licenziata. Eva con l'aiuto del suo angelo custode, cercherà di risolvere tutti i suoi problemi... "Ci vuole un gran fisico" è una commedia del 2013 che segna l'esordio alla regia di Sophie Chiarello. All'interno del film troviamo camei di attori importanti come: Aldo Baglio, nei panni di un tassista, e di Giacomo Poretti, nei panni di un cliente insopportabile.

Visualizza scheda sul sito Mediaset Premium