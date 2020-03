DAZN Serie B 28a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

DAZN, la piattaforma di streaming trasmetterà inoltre gli incontri in programma del ventisettesimo turno della Serie BKT. Si parte sabato con Cittadella-Pordenone (alle 14:30), per arrivare al posticipo Chievo-Cosenza (lunedì alle 21:00). Tra gli altri match in programma nel weekend spicca la sfida tra Frosinone e Cremonese (sabato alle 15:00).

LA GIORNATA - Tempo di derby in questa 9a giornata di ritorno della Serie BKT con i fari sull’Arena Garibaldi Anconetani per Pisa-Livorno, match che significa tanto non solo per la classifica. L’altra toscana, l’Empoli, invece se la vedrà in casa con il Trapani. Ad aprire le danze il match tra Cittadella e Pordenone, importante in chiave playoff. Il Benevento di Pippo Inzaghi ospita al Vigorito il Pescara di Legrottaglie. Per il Frosinone invece c’è la Cremonese. Il Crotone affronterà il Venezia che spera di interrompere la “maledizione” del Penzo dove gli arancioneroverdi non riescono a trovare i 3 punti dal 9 novembre scorso. Molto equilibrata si preannuncia anche Perugia-Salernitana, lo Spezia va a far visita alla Juve Stabia. Chiudono il quadro Virtus Entella-Ascoli e ChievoVerona-Cosenza con l’esordio di Aglietti al Bentegodi da allenatore clivense.

La Serie B targata DAZN sarà disponibile con anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste dal terreno di gioco, all’intervallo (“mini flash”) e al triplice fischio finale (“super flash”). Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto il meglio dei match della Serie B che si disputano in contemporanea .

Con DAZN segui la SERIE B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

SABATO 7 MARZO 2020

ore 14:30 Serie B 28a Giornata: Cittadella vs Pordenone (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Cittadella e Pordenone si incontrano in una sfida che potrebbe essere cruciale per i destini di entrambe le squadre. Dopo una partenza forte, i neroverdi hanno un po' rallentato, ma sperano di avere la meglio sugli avversari odierni: Tesser non ha mai perso né contro il Cittadella (quattro vittorie e cinque pareggi), né contro Venturato (tre vittorie e tre pareggi). Come finirà al Tombolato? In Veneto un solo confronto ufficiale tra le due squadre: vittoria dei padroni di casa per 3-1 nella Serie C 2015/16. Il Cittadella è una delle 3 squadre cadette 2019/20 che fanno più punti in trasferta rispetto alle gare in casa, come Venezia e Cosenza. Per i granata 19 punti al Tombolato e 24 lontano da casa. Il Pordenone ha segnato 11 gol nei 15’ finali del primo tempo, dal 31’ al 45’ incluso extratime, record nella Serie BKT 2019/20.



Conduce: Stefano Rosso

Tutti i campi della Serie BKT in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol.



Conduce: Stefano Rosso Tutti i campi della Serie BKT in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol. ore 15:00 Serie B 28a Giornata: Empoli vs Trapani (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Giovanni Marrucci

Assoluto equilibrio tra Empoli e Trapani: le due squadre si sono incontrate cinque volte nella loro storia e hanno sempre pareggiato (l'ultima volta per 2-2 nella gara d'andata). Tuttavia, il tecnico degli ospiti - Fabrizio Castori - vive un bilancio contrastante nella sfida odierna: ha una buona storia nelle sfide contro Pasquale Marino (solo quattro sconfitte in 14 precedenti), ma ha vinto una sola volta in carriera su 12 incroci contro l'Empoli. In Toscana i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 2 ed è sempre stato pareggio, 0-0 nella C-1 1994/95 e 1-1 nella B 2013/14. Empoli reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 partite giocate, quelle da quando Pasquale Marino ha assunto la guida tecnica dei toscani. Toscani distratti prima della pausa, con 12 reti subite tra 31’ e 45’ di gioco inclusi recuperi, record in campionato. Trapani difesa più perforata con 51 reti subite in 27 giornate.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Testa-coda al Benito Stirpe, dove il Frosinone ospita la Cremonese per un match che può dire molto sul prosieguo della stagione per entrambe le squadre. I ragazzi guidati da Nesta devono soprattutto sfatare una piccola maledizione, visto che i gialloblù non vincono contro gli avversari odierni dall'aprile 2005. Il bilancio tra i due club in Serie B è assolutamente equilibrato, con tre pareggi all'attivo: chi avrà la meglio stavolta? In terra ciociara i confronti ufficiali tra le due squadre sono 3 ed è perfetta parità: 1 successo giallazzurro (1-0 nella C-1 2004/05), 1 pareggio (0-0 nella B 2017/18) e 1 vittoria grigiorossa (1-0 nella I Divisione Lega Pro 2011/12). Frosinone a porta inviolata in casa da 306’; ultima rete subita da Pobega al 54’ di Frosinone-Pordenone 2-2 del 17 gennaio scorso, poi si contano i residui 36’ di quella gara e le 3 seguenti, tutte vinte per 1-0, su Entella, Perugia e Salernitana. Quella laziale è la formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’: +14 in 27 turni. Cremonese senza successi esterni da 13 partite, di cui 5 pareggiate e 8 perdute. Ultima vittoria esterna grigiorossa il 2-1 di Venezia del 26 agosto scorso.



Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

La partita tra Perugia e Salernitana non offre solo il confronto tra due squadre alla caccia di punti per la rincorsa ai play-off, visto che il match tra i due club rappresenta anche la sfida tra Serse Cosmi e Gian Piero Ventura. Per il tecnico dei granata, poi, il Perugia rappresenta una sorta di maledizione, visto che il Grifone non ha mai perso nei sette incroci con l'allenatore degli ospiti (cinque vittorie e due pareggi). In Umbria i precedenti ufficiali tra le due compagini sono 22: 9 le affermazioni biancorosse (ultima 3-1 nella Serie B 2018/19), 9 i pareggi (ultimo 1-1 nella Serie B 2017/18) e 4 vittorie granata (ultima 1-0 nella Serie B 2004/05). Perugia reduce da 5 sconfitte di fila: ultimo risultato utile degli umbri il 2-1 a casa della Juve Stabia lo scorso 2 febbraio e squadra cadetta che segna di meno nel girone di ritorno: 4 reti in 8 partite. Da 217’ granata senza gol fuori casa: ultimo firmato Djuric al 53’ della gara pareggiata 1-1 a Benevento il 2 febbraio scorso; poi si sommano i residui 37’ del Vigorito e le gare perdute a Verona col Chievo (0-2) e a Frosinone (0-1).



Telecronaca: Raffaele Pappadà

Sono solo sette i precedenti tra Venezia e Crotone, ma questi parlano di una storia a senso unico in questa sfida. Gli ospiti non hanno mai perso in sette precedenti, tutti per altro in Serie B: l'ultimo match - dell'ottobre 2019 - ha visto i rossoblu vittoriosi tra le mura amiche e ora Stroppa spera di poter strappare un altro successo, in modo da continuare la rincorsa ai preziosi posti che valgono la promozione diretta. Al Penzo i confronti ufficiali tra le due squadre sono 3, con padroni di casa mai vittoriosi: in bilancio 2 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2004/05) e 1 successo calabrese (4-1 nella Serie B 2018/19). Venezia senza successi interni dal 9 novembre scorso, 1-0 sul Livorno; nelle 7 gare successive si contano 4 pareggi e 3 sconfitte. Il Venezia, come Cosenza e Cittadella, è una delle 3 compagini cadette 2019/20 che fanno più punti in trasferta che in casa: nel caso dei lagunari 11 al Penzo e 21 fuori casa. Crotone in gol da 12 partite di fila, per un totale di 22 gol totali, con ultimo stop nello 0-1 a casa del Pordenone, l’8 dicembre scorso. Calabresi reduci da 8 vittorie nelle ultime 11 giornate (3 sconfitte negli altri match del periodo). I rossoblu non pareggiano da 13 partite, dal 30 novembre scorso, 1-1 contro il Cittadella allo Scida.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Bordocampo ed interviste: Lorenzo Marrucci

Situazione particolare in quello che è uno dei derby di provincia più sentiti d'Italia: Pisa e Livorno si incontrano dopo la vittoria amaranto per 1-0 nella gara d'andata, ma la situazione è capovolta. Il Livorno annaspa nelle retrovie e il Pisa ha l'occasione non solo di aggiudicarsi questo sentito match, ma anche mettere ulteriormente in difficoltà i rivali. All’Arena Garibaldi i derby tra Pisa e Livorno sono finora 40: bilancio di 10 successi nerazzurri (ultimo 1-0 nella serie C 2017/18), 17 pareggi (ultimo 0-0 nella C-2 1996/97) e 13 vittorie amaranto (ultima 3-1 nella C-1 2001/02). Il Pisa è la squadra che nelle riprese perde più punti rispetto ai risultati al 45’, -9 il saldo negativo toscano. Quest’ultimo dato è facilmente spiegabile col fatto che i nerazzurri hanno subito 18 dei 35 gol totali nei 30’ finali di gara, inclusi recuperi, di fatto oltre il 50% esatto del dato complessivo. Pisa cooperativa del gol con 16 marcatori diversi mandati in gol con almeno una rete in 27 giornate. In Pisa-Livorno di fronte due delle 6 compagini cadette 2019/20 che segnano il maggior numero di autoreti dopo 27 turni, 2 a testa, come Ascoli, Crotone, Cittadella e Trapani.

DOMENICA 8 MARZO 2020

ore 15:00 Serie B 28a Giornata: Juve Stabia vs Spezia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Alfonso Maria Avagliano

Sono solo cinque i precedenti in assoluto tra Juve Stabia e Spezia, pronte a riaffrontarsi al Romeo Menti in questa domenica di marzo. Un bilancio assolutamente in equilibrio - due vittorie per parte, un pareggio -, ma una situazione diversa in classifica: i padroni di casa rincorrono la salvezza, mentre gli ospiti sognano persino la promozione diretta dopo un incredibile filotto di risultati durante quest'inverno. I 2 precedenti ufficiali al Menti tra le due squadre si sono sempre conclusi per 2-1: vittoria dei padroni di casa nella B 2012/13, successo ospite nella B 2013/14. Juve Stabia una delle 4 formazioni cadette 2019/20 che hanno fatto il pieno di sostituzioni, 81 su 81 in 27 giornate, come Venezia, Pisa e Pescara. Spezia scatenato dopo la pausa: 8 le reti liguri dal 46’ al 60’, primato dopo 27 giornate, condiviso col Pescara. Liguri in gol da 10 partite di fila, con un totale di 19 marcature; ultimo digiuno nello 0-0 a Chiavari contro la Virtus Entella nel giorno di Santo Stefano (26 dicembre).



Telecronaca: Alessandro Iori

La 28ª giornata di Serie B propone lo scontro tra Virtus Entella e Ascoli, con i padroni leggermente favoriti a causa dei precedenti nella seconda divisione. Su sette partite disputate in B tra le due squadre, la Virtus Entella non è mai stata sconfitta di fronte al pubblico, racimolando due vittorie e un pareggio: Boscaglia e i suoi ragazzi sapranno proseguire il filotto positivo? S In Liguria sono 8 i confronti ufficiali tra le due compagini: score di 4 successi biancocelesti (ultimo 2-1 nella Serie B 2016/17), 2 pareggi (ultimo 0-0 nel playout della Serie B 2017/18) e 2 vittorie marchigiane (ultima 1-0 nella Serie C 1971/72). Virtus Entella una delle due compagini cadette 2019/20 che subiscono il maggior numero di reti nei primi 15’ di gioco, 9, come il Trapani. Autoreti a confronto: Virtus Entella squadra cadetta 2019/20 più “fortunata” con 3 autogol a favore, Ascoli una delle 6 più “sfortunate”, con 2 subiti , a pari merito con Cittadella, Crotone, Livorno, Pisa e Trapani.



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Silver Mele

Benevento e Pescara si incrociano nuovamente a quasi cinque mesi dalla gara d'andata, un clamoroso 4-0 in favore dei biancoazzurri che sembra lontano anni luce. Nel frattempo, il Pescara ha cambiato allenatore e il Benevento ha scavato un solco importante in classifica, di fatto garantendosi una rincorsa in solitaria al ritorno in Serie A. Un altro successo vendicherebbe quel passo falso e spingerebbe i giallorossi sempre più vicini alla promozione. I precedenti ufficiali in Campania fra le due squadre sono 8: in bilancio 2 successi giallorossi (ultimo 2-1 nella B 2018/19), 3 pareggi (ultimo 2-2 nella I Divisione Lega Pro 2008/09) e 3 affermazioni biancazzurre (ultima 3-1 nella Serie C-1 2002/03). Benevento formazione regina cadetta per numero di partite vinte (20), minor numero di sconfitte (1), reti segnate (50) e difesa “di ferro” (15 gol incassati), nonché unica ancora imbattuta in casa. Il Benevento è la squadra cadetta 2019/20 che fa più gol con i subentranti, 8 in 27 partite disputate. Sanniti imbattuti da 18 giornate con bilancio di 15 vittorie e 3 pareggi ed ultimo k.o. datato 26 ottobre scorso, 0-4 a Pescara. In queste 18 gare giallorossi sempre in gol, 37 reti complessive. Benevento scatenato nella Lega B 2019/20 nei primi 15’ e nei 15’ finali di gioco: dal 1’ al 15’ di gara 8 i gol sanniti, dal 76’ al 90’ più recupero 16. Pescara scatenato dopo la pausa: 8 le reti biancazzurre dal 46’ al 60’, primato dopo 27 giornate, come lo Spezia. Gli abruzzesi, nella stessa fase di gara, sono la formazione in assoluto più fragile del torneo, con 9 reti al passivo.

LUNEDI 9 MARZO 2020

ore 21:00 Serie B 28a Giornata: Chievo Verona vs Cosenza (diretta esclusiva)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Marco Russo

Tra un viaggio nei ricordi e la paura del presente: Chievo Verona e Cosenza si scontrano al Bentegodi, ma questa sfida ha un significato particolare per Beppe Pillon. Proprio lui, che con il Chievo ha raggiunto la Champions League nel 2005-06, si ritrova ad affrontare il suo passato in trasferta. Il suo bilancio personale contro i gialloblù non è dei migliori (quattro sconfitte in sei precedenti), ma gli ospiti hanno più che mai bisogno di punti. A Verona i match tra le due squadre sono 6: in bilancio 4 successi scaligeri (ultimo 2-1 nella Serie B 2000/01), 1 pareggio (1-1 nella B 1999/00) e 1 vittoria calabrese (3-0 nella Serie B 1998/99). Cosenza una delle 3 compagini cadette 2019/20 che fanno meglio fuori casa che tra le mura amiche, come Venezia e Cittadella. Nel caso di specie, i calabresi hanno messo insieme 10 punti al San Vito-Marulla, 14 in trasferta.

