DAZN Serie A Recupero #25, Diretta Esclusiva | Hellas Verona - Cagliari (Sky 209)

Più atteso del countdown che segna il passaggio da un anno all’altro è quello che separa i tifosi dalle proprie squadre del cuore, per i quali sembra passata una vita dall’ultima volta che hanno visto i loro paladini giocare. Ma l’attesa è ormai terminata e l’unico countdown da seguire è quello che DAZN ha preparato peralla ripartenza del campionato “Countdown to … Serie A”. Il format che ripercorre le vicende di questa stagione di calcio unica nel suo genere, scossa non solo dalla pandemia ma dai cambi sulle panchine, colpi di calcio mercato, ritorni inaspettati e la lotta ancora aperta per i posti in Europa.



Cinque episodi tutti scanditi da momenti salienti, interviste ed immagini che non lasciano spazio alla fantasia per l’odore di realismo e terreno che si portano dietro. Dal primo episodio che racconta dei cambi in panchina con l’arrivo di Sarri alla Juve, Conte all’Inter e Giampaolo al Milan e dei cambi sul campo da calcio con il discusso ritorno di Balotelli al Brescia, Nainggolan al Cagliari e Ribery alla Fiorentina, si arriva dritti al secondo episodio ricco di soprese, dolci e amare come la sostituzione in panchina di Milan e Napoli e l’arrivo di Pioli e Gattuso e la rivelazione dei piccoli club che diventano grandi come Cagliari, Verona e Bologna, quest’ultimo guidato da Mihajilovic che lotta in campo con gli avversari e fuori con la malattia. Il terzo episodio racchiude il segreto del successo delle squadre rivelazione di questo campionato: l’Atalanta di Gasperini che brilla in Italia e ancor di più in Europa e la Lazio di Inzaghi che si insedia con prepotenza nei posti più alti della classifica senza alcuna intenzione di spostarsi ma, al massimo, di salire ancora più in alto e contendersi la vista dal primo posto con la Juventus che nel quarto episodio fa i conti con Conte e con la guida di Sarri a cui deve ancora abituarsi. Sembrano invece ormai abituati gli spettatori alle magie di Immobile, Lukaku e Ronaldo protagonista anche del quinto episodio con il suo record di undici partite consecutive in gol. Ma le luci gli vengono rubate dal ritorno di Zlatan Ibrahimović al Milan e dell’arrivo inaspettato dell’avversario comune di tutte le squadre: il covid, che interrompe tutto sul più bello ma che non sarà sufficiente per fermare le squadre di Serie A e degli altri campionati pronti a ripartire, più forti di prima.



“Countdown to … Serie A” è la storia di un viaggio breve ma intenso, senza scali, che porterà dritto al primo match che segna la ripartenza tra Verona e Cagliari live sabato 20 giugno alle 21:45 e che proseguirà con le partite che mancano alla conclusione di questo insolito campionato. Un format originale DAZN che avrà delle “sorelle” per ogni massima competizione trasmessa dalla piattaforma e dove in Italia ha trovato spazio anche il countdown relativo alla Liga, il campionato spagnolo che è già ripartito alla grande. Non resta che mettersi comodi e rivivere quanto successo finora, per prepararsi al meglio per un finale di Campionato di Serie A ricco di emozioni!

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - RECUPERO 25a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 20 GIUGNO 2020

ore 21:45 Serie A Recupero 25a Giornata: Hellas Verona vs Cagliari (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Finalmente Serie A: torna su DAZN il campionato più amato d'Italia. In campo al "Bentegodi" il Verona di Juric, una delle realtà più sorprendenti della stagione, e il Cagliari, che poco prima della pausa a marzo aveva cambiato guida tecnica, puntando su Walter Zenga. Hellas Verona e Cagliari hanno pareggiato 1-1 il match d’andata di questo campionato: in 14precedenti edizioni di Serie A TIM in cui le 2 squadre si sono incontrate, solo una volta hannoterminato entrambe le sfide stagionali in parità (nel 1972/73).L'Hellas Verona è imbattuto da 10 partite interne contro il Cagliari in Serie A TIM (7V, 3N),inclusi 4 successi nelle ultime 4; i veneti hanno vinto 5 gare casalinghe di fila contro unasingola avversaria solo 2 volte nella loro storia (contro l'Ascoli dal 1983 al 1988 e control'Atalanta dal 2001 al 2016). Il Cagliari è l’unica squadra che l'Hellas Verona ha incontrato più di 10 volte in Serie A TIMsenza mai riuscire a segnare più di 2 reti in un singolo incontro.35 punti in 25 partite di campionato per l'Hellas Verona, che nell’era dei 3 punti a vittoria hafatto meglio solamente nel 2013/14, quando raccolse 39 punti.L'Hellas Verona ha vinto tutte le ultime 3 gare casalinghe in campionato: in Serie A TIM nonfa meglio dal 2013 quando raggiunse quota 6, con l’ultimo di questi successi interni propriocontro il Cagliari.4 pareggi e 7 sconfitte nelle ultime 11 partite di campionato per il Cagliari, che in una singolaedizione del torneo non rimane per più tempo a secco di vittorie dal maggio 2010 (14 in quelcaso).Nessuna squadra ha subito meno gol di Hellas Verona e Cagliari nei primi 15 minuti di giocoin questo campionato (uno soltanto).Marco Faraoni dell'Hellas Verona è uno dei 4 difensori di questa Serie A TIM con almeno 3reti e 3 assist: l’esterno di difesa dei gialloblù ha fatto il suo esordio nella competizioneproprio contro il Cagliari a novembre 2011 con la maglia dell’Inter.Il giocatore del Cagliari, Giovanni Simeone, ha segnato 6 gol in questa Serie A TIM,eguagliando il suo bottino di reti dello scorso campionato. L’ultima marcatura esternadell’argentino risale tuttavia alla prima trasferta stagionale contro il Parma: il totale fa 11partite fuori casa di digiuno, si tratta del suo record negativo nella competizione.

