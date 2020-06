DAZN Serie A 27 Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Sky 209)

La settimana su DAZN verrà animata anche dal turno infrasettimanale che vedrà in scena la ventisettesima giornata di Serie A TIM con Hellas Verona-Napoli martedì 23 giugno alle 19:30 e Genoa-Parma alle 21:45 mentre mercoledì 24 giugno alle 19:30 la sfida Inter-Sassuolo con il pre-partita di Diletta Leotta e Federico Balzaretti in diretta da San Siro.



La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 27a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

MARTEDI 23 GIUGNO 2020

ore 19:30 Serie A 27a Giornata: Hellas Verona vs Napoli (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Massimo Callegari - Commento Tecnico: Francesco Guidolin

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Pre e post partita dallo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona: Giulia Mizzoni e Dario Marcolin

Il Verona di Juric ospita il Napoli, che dopo essere sceso in campo in Coppa Italia, per la prima volta sarà protagonista di un match in campionato dopo la sosta. Riuscirà la squadra di Gattuso a ripartire con il piede giusto? L'ultimo pareggio tra Hellas Verona e Napoli in Serie A TIM risale all'aprile 1988 (1-1): da allora 16 successi partenopei e tre veneti. Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A TIM contro l'Hellas Verona (12-1 lo score complessivo): è la striscia aperta più lunga degli Azzurri contro una singola squadra nella competizione. Il Napoli ha vinto le ultime due sfide di Serie A TIM al Bentegodi contro l'Hellas Verona: solo una volta, a cavallo tra gli anni '80 e '90, è arrivato a tre di fila. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato e potrebbe arrivare a quattro successi di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2019. L'ultimo pareggio del Napoli in Serie A TIM è stato l'1-1 contro l'Udinese a dicembre: solo SPAL (13) e Juventus (12) attendono da più partite dei partenopei (11) il segno X nel massimo campionato. Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (10) una volta sotto nel punteggio in trasferta nella Serie A TIM in corso. Gennaro Gattuso ha vinto quattro delle sue prime cinque trasferte di Serie A TIM sulla panchina del Napoli: nessun tecnico ha mai vinto almeno cinque delle prime sei gare esterne nel massimo campionato con i partenopei. L'attaccante dell'Hellas Verona Giampaolo Pazzini ha segnato due gol in Serie A TIM contro il Napoli, uno nel 2010 e uno nel 2017: tuttavia, solo contro la Juventus (13) ha collezionato più sconfitte che contro i partenopei (11) nella massima serie. l'Hellas Verona è la squadra contro cui Arkadiusz Milik ha la miglior media minuti/gol in Serie A TIM (uno ogni 47’), grazie a tre centri in 142 minuti: la prossima sarà la 50ª vittoria per l'attaccante del Napoli nel massimo campionato italiano. Solo contro la Lazio (sei) José Callejón ha segnato più gol che all'Hellas Verona (quattro) in Serie A TIM: tuttavia le quattro reti dell'esterno spagnolo del Napoli contro i veneti sono tutte arrivate al San Paolo (quattro gare a secco al Bentegodi contro l'Hellas Verona).



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Il Parma ha vinto tre delle ultime 10 sfide di Serie A TIM contro il Genoa (4N, 3P),

All'andata il Parma aveva vinto con un roboante 5-1. Ora le due squadre si ritrovano, con un Genoa determinato a riscattare la sconfitta nel match di andata, e soprattutto a portare a casa preziosi punti salvezza. Chi vincerà? Il Parma ha vinto tre delle ultime 10 sfide di Serie A TIM contro il Genoa (4N, 3P), proprio le tre più recenti: dal loro ultimo ritorno nel massimo campionato infatti i gialloblù hanno fatto bottino pieno contro i rossoblù. Sconfitta per il Genoa nell’ultima gara interna contro il Parma in Serie A TIM, dopo una serie di imbattibilità di otto incontri (4V, 4N): i rossoblù non hanno mai perso due partite casalinghe consecutive contro i gialloblù nella competizione. Il Genoa non pareggia in casa in campionato da settembre 2019: da allora per i liguri tre successi interni e sei sconfitte. Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 32 di Serie A TIM in cui si sono alternati sulla panchina rossoblù Davide Nicola, Thiago Motta, Aurelio Andreazzoli e Cesare Prandelli. 25 punti in 26 partite di campionato per il Genoa, che non ne aveva mai raccolti così pochi a questo punto della stagione in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria. In questo campionato nessuna squadra ha segnato meno gol su sviluppo di corner rispetto al Genoa (uno): nella passata Serie A TIM quella ligure fu la squadra con più reti da corner in percentuale sul totale di gol realizzati (21%: 8/39). L’allenatore del Genoa Davide Nicola non ha ancora conquistato un singolo punto nelle tre sfide da allenatore in Serie A TIM contro il Parma. Dall’altra parte il tecnico gialloblù Roberto D'Aversa ha il 100% di vittorie nelle tre sfide contro i rossoblù in Serie A TIM: contro nessun'altra squadra ha ottenuto più volte i tre punti da allenatore nel massimo campionato. A quota sette gol in questo campionato, l’ultima stagione di Serie A TIM in cui l’attaccantedel Genoa Goran Pandev ha fatto meglio è stata nel 2008/09, con la maglia della Lazio (chiusa a nove reti). Andreas Cornelius del Parma ha realizzato la sua prima marcatura multipla in Serie A TIM nel match d’andata contro il Genoa, una tripletta da subentrato. Il centrocampista del Parma Jasmin Kurtic ha preso parte a quattro reti contro il Genoa in Serie A TIM, tra cui la sua prima doppietta nel massimo campionato italiano (nell’ottobre 2016 con l’Atalanta).

MERCOLEDI 24 GIUGNO 2020

ore 19:30 Serie A 27a Giornata: Inter vs Sassuolo (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Pre e post partita dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro di Milano: Diletta Leotta e Federico Balzaretti

Dopo aver aperto le danze nel recupero di campionato contro la Sampdoria, l'Inter di Conte torna a San Siro per ospitare il Sassuolo. Dalla prima stagione del Sassuolo in Serie A TIM (2013/14), l'Inter ha perso il 54% (7/13) delle sfide contro i neroverdi in campionato, solo contro la Juventus ha una percentuale più alta (57%). Solo nella stagione 2013/14 l'Inter ha vinto la gara di ritorno di Serie A TIM contro il Sassuolo (1-0 grazie alla rete di Walter Samuel): da allora quattro successi neroverdi seguiti da un pareggio a reti bianche nella scorsa stagione. Inter e Sassuolo hanno pareggiato soltanto una delle 13 sfide di Serie A (0-0 nel gennaio 2019): completano cinque successi nerazzurri e sette neroverdi. L’Inter non batte il Sassuolo al Meazza dal settembre 2014 (7-0 con Mazzarri); da allora per i nerazzurri tre sconfitte seguite dal pareggio della scorsa stagione. L'Inter è imbattuta da sette partite di Serie A TIM disputate di mercoledì (6V, 1N), mantenendo la porta inviolata ben sei volte nel periodo. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha vinto tutte e tre le sfide da allenatore contro il Sassuolo in Serie A TIM, con un punteggio complessivo di 11-4. La sua squadra ha sempre segnato almeno tre reti in questi incontri. Tra i giocatori attualmente nella rosa dell'Inter, Antonio Candreva è quello che ha realizzato più gol al Sassuolo in Serie A TIM: tre reti contro i neroverdi, la più recente tuttavia nel dicembre 2016 (a 1284 giorni di distanza da questo match). Il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic ha fatto il suo esordio in Serie A TIM nel febbraio 2015, proprio contro il Sassuolo. L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite di Serie A TIM giocate contro una squadra nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata, l'ultimo proprio contro l'Inter nella gara d'andata. L'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha disputato la sua prima gara in Serie A TIM nell'agosto 2018 proprio contro l’Inter; per lui un gol contro i nerazzurri, nel match d’andata.

