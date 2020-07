DAZN Serie A 36 Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Sky 209)

Solo tre giornate alla fine di questo incredibile campionato [ ABBONATI A DAZN QUI] che ha ben poco di aritmetico e tanto di inaspettato, per questo è consigliato non perdersi neppure un match su DAZN durante il weekend e godersi ogni minuto di grande calcio.

Il trentaseiesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 25 luglio alle 21:45 con Napoli-Sassuolo; separate da più punti ma attaccate in classifica, è questa la situazione attuale delle due squadre accomunate anche da una grande stima l’una per l’altra e che Gattuso , nel dopo partita di Parma-Napoli, sintetizzerà ai microfoni di DAZN con il seguente pronostico

“Sarà sabato la nostra partita che assomiglierà a quella di Barcellona, con il Sassuolo, sarà un test importante perché sono squadre che si assomigliano”. Parole forti, come l’attacco delle due squadre sempre andato in gol nelle ultime partite.

Il match delle 17:15 di domenica 26 luglio sarà Bologna-Lecce; dopo l’Atalanta per Siniša Mihajlović si prospetta un’altra sfida insidiosa contro i salentini che non vogliono rassegnarsi all’idea di una possibile retrocessione come dimostra il 3-1 inflitto ai danni del Brescia che annega al 19° posto. Sempre domenica alle 19:30 sarà la volta di Cagliari-Udinese; se i sardi possono permettersi di rilassarsi diversa è la situazione della squadra di Gotti che ha bisogno dei tre punti per godersi il finale di stagione in tutta tranquillità e che quindi proverà a vincere come successo durante l’andata per 2-1.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 36a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 25 LUGLIO 2020

ore 21:45 Serie A 36a Giornata: Napoli vs Sassuolo (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Giulia Mizzoni

Pre e post partita dallo stadio San Paolo di Napoli: Diletta Leotta e Dario Marcolin

Sfida suggestiva al San Paolo, tra due squadre che hanno fatto divertire alla ripresa del campionato, e due allenatori, Gattuso e De Zerbi, con due stili diversi a confronto. Segui la Serie A TIM su DAZN! Sono 13 i precedenti tra Napoli e Sassuolo in Serie A TIM: per i partenopei sette successi, cinque pareggi e una sconfitta. Il Napoli ha sempre trovato il gol nelle 13 sfide di Serie A TIM contro il Sassuolo, realizzando un totale di 22 reti (1.7 di media a match). Il Sassuolo non ha mai segnato più di una rete in casa del Napoli in Serie A TIM: in totale per i neroverdi quattro gol in sei sfide. Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime 11 gare casalinghe di Serie A TIM, eguagliando il proprio record negativo, stabilito nel 1960 – non ha mai fatto peggio nella competizione. Il Sassuolo va in gol da 11 partite di campionato e potrebbe eguagliare il suo record di gare di fila con almeno una rete all'attivo della stagione 2014/15 (12 tra novembre e febbraio). Le uniche tre presenze da giocatore in Serie A TIM di Roberto De Zerbi sono arrivate con la maglia del Napoli, nel 2007/08. Il tecnico del Sassuolo non ha mai trovato il successo da allenatore contro i partenopei in campionato: per lui un pareggio e quattro sconfitte in cinque precedenti. Dopo aver vinto quattro delle prime cinque gare dalla ripresa del campionato a giugno (1P), il Napoli ha ottenuto appena un successo nelle quattro più recenti (2N, 1P). L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha giocato 96 partite e realizzato 20 gol in campionato con la maglia del Sassuolo: non ha preso parte ad alcuna rete nelle tre sfide contro i neroverdi nella competizione. Domenico Berardi ha fatto il suo esordio in Serie A TIM nel settembre 2013, proprio contro il Napoli - l'attaccante del Sassuolo ha preso parte a cinque gol nelle ultime quattro presenze di campionato, restando tuttavia a secco nell’ultima contro il Milan. Francesco Caputo ha preso parte a sei gol nelle ultime quattro gare di campionato (quattro reti, due assist) e potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del Sassuolo ad andare in gol per cinque presenze consecutive di Serie A TIM.

DOMENICA 26 LUGLIO 2020

ore 17:15 Serie A 36a Giornata: Bologna vs Lecce (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Pre e post partita dallo stadio Renato Dall'Ara di Bologna: Marco Russo

Momento chiave per il Lecce di Liverani, alla caccia di punti salvezza. Come finirà a Bologna? Sono 25 i precedenti tra Bologna e Lecce in Serie A TIM: per i rossoblu 11 vittorie, 11 pareggi e tre sconfitte. Il Bologna ha perso solo una delle ultime 12 partite di Serie A TIM contro il Lecce (0-2 nel settembre 2011) – completano sei successi e cinque pareggi. L’unico successo del Lecce nel girone di ritorno di Serie A TIM contro il Bologna risale all’aprile 1990 – da allora quattro vittorie rossoblu e sei pareggi. Il Lecce ha vinto solo una delle 12 trasferte in casa del Bologna in Serie A TIM, proprio la più recente nel settembre 2011 (4N, 7P). Dovesse subire gol, il Bologna eguaglierebbe il record negativo di partite consecutive senza clean sheet nella storia della Serie A TIM (31, come il Verona dal 1992 al 1997). Il Bologna non ha ottenuto successi nelle ultime cinque gare di campionato (2N, 3P) – l’ultima volta che ha fatto peggio è stata nel gennaio 2019, in una serie arrivata a 14 che ha portato all’esonero di Filippo Inzaghi dalla panchina rossoblù. Il Lecce è, insieme al Benevento nel 2017/18, una delle due squadre ad aver subito almeno 77 gol nelle prime 35 giornate di Serie A TIM negli anni 2000. Nella gara d'andata contro il Lecce, Riccardo Orsolini del Bologna ha realizzato la sua unica doppietta nel massimo campionato italiano, favorendo il successo per 3-2 dei rossoblu. Gianluca Lapadula è a quota nove gol in questo campionato: dovesse segnare, il Lecce avrebbe due giocatori in doppia cifra di reti per la prima volta in una stagione di Serie A TIM a partire dal 2004/05 (Mirko Vucinic e Valeri Bojinov in quell’occasione). Prima della sua esperienza a Lecce, Filippo Falco aveva giocato nove partite in Serie A TIM con il Bologna, nel 2015/16 – potrebbe quindi tornare a giocare una gara nella competizione al Dall’Ara, per la prima volta da gennaio 2016 (sconfitta 0-1 contro il Chievo).



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

All'andata finì 2-1 per i friulani: ora l'Udinese vola a Cagliari per bissare quel risultato e portare a casa altri 3 punti nel rush finale di questa stagione. 50esimo incontro in Serie A TIM tra Cagliari e Udinese: per i sardi 11 vittorie, 14 pareggi e 24 sconfitte. L’Udinese ha vinto le ultime tre sfide di Serie A TIM contro il Cagliari, dopo aver trovato un solo successo nelle precedenti sette (1N, 5P). Cagliari e Udinese non pareggiano in casa dei sardi in Serie A TIM dal settembre 2011 (0-0 al Sant’Elia) – da allora quattro successi rossoblu e due friuliani. Il Cagliari ha vinto solamente una delle ultime nove partite interne di Serie A TIM (3N, 5P) dopo aver ottenuto i tre punti in cinque delle precedenti sei (1N). L’Udinese ha vinto due delle tre più recenti trasferte di campionato (1P) – tanti successi quanti nelle precedenti 14 di questa stagione. L’Udinese ha battuto la Juventus nell’ultimo turno di campionato, ma è da gennaio che non ottiene due successi consecutivi in Serie A TIM. Walter Zenga ha affrontato cinque volte l'Udinese da allenatore in Serie A TIM: per l'attuale tecnico del Cagliari due successi, un pareggio e due sconfitte. L’attaccante del Cagliari João Pedro ha segnato quattro gol contro l’Udinese in Serie A TIM, tre dei quali tuttavia sono arrivati in Friuli. Due reti per Seko Fofana contro il Cagliari in Serie A TIM: alla prima (novembre 2016) e all'ultima (dicembre 2019) sfida contro i rossoblu nella competizione. Questo è il primo campionato di Serie A TIM in cui Seko Fofana partecipa ad almeno 10 reti (tre gol, sette assist), almeno quattro in più che in qualsiasi altro massimo torneo italiano.

____________________________________



